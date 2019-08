Az indián banán, a kínai datolya és társaik is megtalálhatók Szécsényi István birtokán

Füge, kivi, fekete berkenye, jujuba és indián banán – a növénykülönlegességekhez vonzódik Szécsényi István, aki zalakarosi birtokán igazi kis édenkertet alakított ki az évek alatt.

Augusztus végén, szeptember elején érik az indián banán, melynek húsos termései már igencsak kelletik magukat a fácskán, a fekete berkenye apró gyümölcsei is közelítik az érési időt, ezt jelzi a bogyók mélykékbe hajló színe. A termés hihetetlenül gazdag antioxidáns, azaz például a rákbetegségek kialakulásának megelőzésére alkalmas anyagokban, mikroelemekben, C-vitaminban. Szécsényi István kiváló likőrt készít belőle, a berkenye leve olyan sűrű és vörös, mint a vér – nem túlzás azt mondani rá, hogy maga a folyékony egészség.

– A kertben 20 szőlőtőke, 70 intenzív almafa és több különlegesség díszlik, káki, füge, indián banán, jujuba, kivi és még sorolhatnám – bocsátotta előre Szécsényi István, aki a nagykanizsai vasútállomáson állomásfőnök-helyetteseként dolgozott – egészen két héttel ezelőttig, amikor is nyugdíjba vonulhatott. Mint mondta, most még furcsa neki, hogy nem kell reggel munkába indulnia, hiányzik a napi rutin, de persze, azért ennyi növény között feltalálja magát, mindig akad tennivaló. – Kedvtelésből, autodidakta módon kezdtem el a mediterráneumból származó növényfajokkal foglalkozni, de valamiért nem sikerültek a dolgaim, s az interneten kutakodva találtam rá a letenyei Varga János olasz tolmácsra, akivel azóta rendszeresen találkozom személyesen is és segít tanácsaival. Ő volt az, aki tapasztalatai alapján elsőként bizonyította be, hogy a közhiedelemmel ellentétben az olyan meleg égövi növények, mint a füge, a kivi, a káki, megfelelő körülmények között biztonságban termeszthető itt, Dél-Zalában is.

A férfi azt mondta: nagy boldogság számára, amikor családtagjainak, ismerőseinek, barátainak érett indián banánnal, fügével és más finomsággal, 100 százalékos saját almalével, dió- és berkenyelikőrrel kedveskedhet.

– Kiviből van zöld és sárga húsú is, a gyümölcsöt akkor szedem le, amikor még kemény, mindenszentek táján, s megvárom, míg megpuhul. Nagyon finom, teljesen más, mint ami a nagyáruházakban kapható – árulta el Szécsényi István. – Az indián banán héja zöld marad, húsa sárgára színeződik, olyan lesz az állaga, mint a vajé, intenzív illatú, íze az ananász és a sárgadinnye keverékéhez hasonlít. Füge is van kétféle. A jujuba, vagy kínai datolya gyümölcseit Kínában aszalva vagy kandírozva fogyasztják, Horvátországban remek lekvár készül belőle. Igénytelen növény, jó télálló, jobban is elterjedhetne Magyarországon. Nagyon szeretem a télálló citromot, mely gyönyörű, nagy gyümölcsöket hoz, a színe sokkal szebb, mint az import citromé. Héja reszelve kiváló süteményekbe – és ami nagyon fontos, teljesen mentes a tartósítószerektől. Próbálkozom a gránátalmával is, egyelőre nem sikerül, elfagy. De nem adom fel…