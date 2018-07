Az igényesség nem súlyfüggő, egy teltebb hölgy is lehet divatos

A női magazinok lapozgatása közben megfigyelhetjük, hogy szinte csak törékeny, nádszálkarcsú modellek mutatják be a szezon divatos ruháit.

Holott a való élet másról üzen, a hölgyek jelentős része nem az S-es méretet viseli. Számukra vajon mit kínál a nyári divat? Erről váltottunk szót a témában járatos Varga Ágnessel.

– A telt, molett hölgyek is lehetnek csinosak, jólöltözöttek, mégpedig évszaktól függetlenül, így nyáron is – kezdi Varga Ágnes. – Szerencsére egyre több ruhagyártó cég látja be, hogy nagy igény mutatkozik az XL feletti méretekre, s a divatos fazonú kollekciókat elkészítik nagyobb méretekben is. Úgy gondolom, hogy az igényesség nem súlyfüggő, teltebb idomokkal is jól érezhetjük magunkat a bőrünkben. Ebben segít a megfelelő fazon kiválasztása.

Nyáron amúgy is előtérbe kerülnek a kényelmes, lenge vonalú ruhák, ez pedig kedvez a némi súlyfelesleggel küzdő hölgyeknek. Ami a színeket illeti, egyáltalán nem muszáj feketébe burkolózni a karcsúsító optikai hatás érdekében, bátran játszhatunk a divatos, nyárias színekkel, mint amilyen például a rózsaszín és a palackzöld.

Idén hódítanak a tropikál mintás virágos kelmék, pamutos, lenes, vásznas alapanyagokból. S bár a közvélekedés úgy tartja, hogy a moletteknek nem előnyös a nagymintás ruha, megtudjuk, hogy számos rafinált szabásvonal létezik – például egyszínű anyag betoldása -, ami átlendít ezen a problémán.

– Az ujjatlan fazont sem kell száműzni a ruhatárból, higgyük el, hogy a karunk vastagsága leginkább csak minket foglalkoztat – folytatja Varga Ágnes. – Ha valakit mégis nagyon zavar ez az adottsága, egyszerűen palástolhatja könnyű kendővel, vagy sállal.

Idén nyáron is nagy divat az egészruha, rövid és hosszú verzióban egyaránt.

– Sokan kerülik ennek viselését, tartva a combok összedörzsölődésétől. Ám van megoldás, viseljünk hozzá combcsipkét, rövidnadrágot – érkezik a tanács. Varga Ágnes kitér arra is, fontos, hogy alapvetően alkatunknak megfelelő fazonokat válasszunk, ám nem árt néha kilépni a biztonságos komfortzónánkból, kísérletezni. Kellemes meglepetésként tapasztalhatjuk, hogy olyan ruhában is jól érezhetjük magunkat, aminek eddig a közelébe se mertünk volna menni. Ez az élmény új világot nyithat meg előttünk, feltöltődést, önbizalmat adhat. S még egy örök tanács: figyeljünk az ékszerekre, kiegészítőkre, a táska és a cipő színére is, ezek ugyanis sokat dobhatnak szettünk összhatásán és harmóniáján.