Az első decemberi hó reggelén

Amikor délután szálingózni kezdett a hó, még nem hittem, hogy reggelre fehér lesz a táj.

Igaz, nem sok hó hullott, most először decemberben, ahhoz azonban elég volt, hogy mindent belepjen a friss hótakaró. Nyolc órakor már a város környékét jártam, mert ezt a kis havat hamar lepergeti a fákról a feltámadó szél, ha meg kisütne a nap, pillanatok alatt eltűnne a fehér takaró. Lábnyom még nem volt az erdei ösvényen. Azt a két kis őzet nem számítva, amelyek hozzám közel vágtattak át a réten, az Azáleás völgyet elsőként járhattam végig ezen a reggelen. A napfény persze hiányzott az igazán jó képekhez, de a ködös, szomorkás havas táj is gyönyörű volt. Amikor az Aranyoslapi forráshoz átértem, ott már mások is jártak, két kutyát futtató hölgy is sétált a réten. Meg megálltak, gyönyörködtek a havas fenyőkben, a sárguló szomorú füzekben. Hazafelé jövet, már csepegett a víz a fákról, olvadt a hó, s kezdett eltűnni a reggeli varázslat…