Az ékszer nagy legyen és sárga – Böjte Katalin ötvös a trendekről

A hedonizmus kifejezésről aligha az ékszerdivat jut elsőre eszünkbe, a legújabb trend mégis e szóval jellemezhető legplasztikusabban.

A fentieket Böjte Katalin ötvösmestertől halljuk, amikor olaszországi tanulmányútjáról hazatérve az új irányzatok bemutatására kérjük.

– A nyolcvanas évek divatja köszönt ránk újból, a féktelenség, a túlzásba hajló méretek jellemzik a dizájnerek 2019/20-as törekvéseit – ad bepillantást a nemzetközi trendekbe. – A hölgyek dekoltázsát 2-3 soros, erőteljes, vastag láncok díszítik, a lehető leghosszabban csüngve alá. A medálok szintén rendkívül karakteresek, szinte már kis­plasztikának hatnak. Karkötőből 3-4-5 darab merev karika is dukál, ráadásul a kabáton kívül is viselik, ami számomra nagyon meglepő volt. A menő fülbevalók a hippikorszakot idéző széles karikák, és nem is feltétlenül párban hordják őket. Ami az ujjaink ékítését illeti, a letisztult vonalvezetésű, de robusztus, szinte már férfias chevalier-gyűrű az új divat, ami leginkább a pecsétgyűrűre emlékeztet.

E domináns formavilághoz a sárga szín különböző árnyalatait álmodták meg a tervezők. Idén tehát az ékszereknél is uralkodóvá válik ez a szín, ahogy a ruhák és a kiegészítők frontján az már korábban megtörtént.

– Alapanyagként az arany kiválóan passzol ehhez, de mivel az ára lassan az egekben jár, ebből a nemesfémből aligha volna megvalósítható a méretbeli tobzódás – folytatja Böjte Katalin ötvös-aranyműves. – Hogy mégis trendkövető legyen a kínálat, az ékszerészek a még megfizethető ezüstöt galvanizálják sárgára, ritkábban rozéra.

A bemutatott irányzat persze nem mindenki számára vállalható, de – mint megtudjuk – visszafogottabb kollekcióval ugyancsak divatosak lehetünk. Hódítanak ugyanis a nagyon vékony, finom láncok, parányi kővel, vagy gyönggyel, ám ezeket is több sorban, lépcsőzetes hosszban viselik. Medál ugyanúgy függhet rajtuk, divatos szimbólumokkal, például életfa, kis virág, angyalszárny, vagy valami egyéni motívum. A színük legtöbbször eltérő, egy fehér, egy sárga és egy vörös; ezüstből, aranyból egyaránt készülhetnek.

Gyűrűből szintén divatos a vékony fazon, de 2-3 egymás mellé húzva. A sárga szín betörése előtérbe hozza a drágakövek közül a topázt és a citrint, s ezek konyak- és pezsgőszín árnyalatait. A korábban rendkívül kedvelt rózsaszín kő ma már kevésbé divatos. Akárcsak a fehérarany, amely azért gyémánt, zafír és smaragd foglalataként továbbra is népszerű, hiszen kiválóan kiemeli e kövek erényeit.