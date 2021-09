Az éjjeli horgászat izgalma hozta a pecásokat a Kustánszeg melletti tóhoz

A nagyobb testű halak kifogásával együtt járó horgászélmények biztosítása érdekében szervezte meg immár negyedik ez évi éjszakai horgászatát a Kustánszeg melletti tavon a helyi egyesület. A résztvevők közül többen eredménnyel jártak, két 15 kilogramm körüli ponty is horogra akadt.

Mindkettőt Zsemberi Dániel fogta ki, aki pénteken egyedüli horgászként helyezkedett el a tó keleti oldalán. Talán ez, talán a saját készítésű csali hozta meg a szerencséjét, mindenesetre viszonylag rövid időn belül egy 15,20 kilogramm tömegű tőpontyot, valamint egy 14,80 kilós nyurga testű tőpontyot vett ki a vízből. Ezzel a hét végi program legsikeresebb horgászatát könyvelhette el magának.

– A többiek mind a szemközti oldalt választották, én bíztam abban, hogy itt lesznek a nagyobb testű pontyok, s be is jött a számításom – mondta ottjártunkkor, miközben térdig gyalogolt be a vízbe a két letárolt pontyért. – Az éjszakai horgászat egy egészen különleges élmény, hiszen többnyire ilyenkor van elegendő ideje és lehetősége a horgásznak arra, hogy feltérképezze a halak mozgását, kifigyelje szokásaikat. Azt tudjuk, hogy a kustánszegi tóban vannak nagyobb testű pontyok, de ahhoz, hogy sikeresen ki is fogjuk őket, az életmódjukkal is tisztában kell lennünk. Ősszel például sokkal jobban kapnak, mint a nyári éjszakai horgászatok idején.

Halat persze mások is fogtak, a szombati napfelkeltét követően, amikor a víz hőmérséklete még magasabb volt, mint a levegőé, a zalaegerszegi Balog Balázs és Bakó Csaba két darab körülbelül 3,5 kilós amurt, míg az úgyszintén a megyeszékhelyről érkezett Rosta András egy hat kilogramm körüli pontyot mutatott, majd egy gyors fotózás után rögtön engedték is vissza őket a vízbe. Mindannyian úgy fogalmaztak: éjszaka horgászni sokkal különlegesebb élmény, mint a nappali halfogás, különösen egy olyan gyönyörű természeti környezetben, mint amilyen a kustánszegi tó környéke. Hasonlóképpen vélekedett a helyi Göcsej Horgászegyesület új elnöke, Kelemen Csaba is. Mint mondotta: országos tapasztalat, hogy egyre inkább felértékelődik a sporthorgászat, ezért az egyesület a jövőben még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy nagy testű halakat telepítsen a tóba. Az őszi halasításnál már várható is ennek eredménye, az a halgazdálkodó, akivel kapcsolatban állnak, több nagy halat is ígért. A kustánszegi tórekord amúgy egy körülbelül 22-23 kilogramm tömegű ponty, amit legutóbb idén tavasszal sikerült kifogni.

– A mostani már a negyedik éjszakai horgászatunk volt, s még egyet tervezünk ez évre, arra várhatóan októberben kerül sor – folytatta az elnök. – Ezt a programot kifejezetten a nagy testű halak kifogásának élménye miatt szerveztük tagjaink számára. Az éjszakai horgászatok időjárástól is függően általában 10-20 főt vonzanak, most körülbelül 15-en voltak.