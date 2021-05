Az egerszegi Wolfpack makettezőklub már készül az idei, szeptemberre várható kiállításra

Több éve rendezi meg nagy sikerű kiállítását, szakmai találkozóját a zalaegerszegi Wolfpack Makett Klub. Bár 2018-tól egynaposak a rendezvényeik, azok iránt évről évre nagyobb az érdeklődés. Külföldről is stabil vendégkörrel rendelkeznek, bár tavaly a határzár miatt csak a hazai közönség jelent meg. Készülődésről, tervekről beszélgettünk Szekér Géza klubvezetővel.

A Farkasfalka, azaz a Wolfpack klub 2002-ben alakult, így jövőre már húszéves jubileumot ünnepelhetnek. Eddig 21 kiállítást és 16 versenyt szerveztek. Céljuk a makettezés népszerűsítése kicsik és felnőttek körében egyaránt. Bázisuk az Apáczai Művelődési Központ, itt alakultak és nagyszabású seregszemléjüket ugyanitt tartják minden évben. Tavaly őket sem kerülte el a pandémia szele, két héttel el kellett halasztani a versenyt, ez azonban nem csorbította az élményt. A közösségi oldalon már látható a kiállítás plakátterve, amely a tervek szerint szeptember 18-a lesz.

– Tavaly foghíjas volt a rendezvények sora. A legelső versenyt még a hagyományos időben Miskolcon meg lehetett tartani, ám azt követően sorra le kellett mondani a kisebb-nagyobb találkozókat. Mi indítottuk újra a sorozatot Zalaegerszegen, majd egy verseny volt még Békéscsabán, aztán ismét le kellett húzni a rolót egy időre – emlékezik vissza Szekér Géza, aki az interjú közben megmutatta a kertvárosi lakásban berendezett hobbisarkot. – A karantén egy dologra jó volt. Én magam soha nem raktam össze annyi makettet, mint tavaly. A társaim többsége hasonló cipőben jár, akadt persze olyan is, akit jobban érintett a járvány, így most nem tudott annyit költeni kedvenc időtöltésére. Az élet azonban nem áll le, januárban már körvonalazódott a legújabb program. Egy videójátékból vettem a szlogent, azaz „bármilyen terv jobb a semminél”, így reménykedünk abban, hogy személyesen találkozhatunk szeptemberben. A kiállítás időpontjának meghatározása során természetesen egyeztetünk a helyet adó intézménnyel. Figyeltünk arra is, hogy más hazai klubok elképzeléseivel ne ütközzünk. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a zágrábiakkal, az ő hagyományos időpontjuktól eltérő dátumot kellett találnunk. Itt szeretnénk köszönetet mondani a művelődési központnak, valamint a településrészi önkormányzatnak, akik évről évre nagyban támogatták a rendezvény létrejöttét.

– A nézők, gondolom kíváncsian várják, hogy mi az aktuális felhozatal. 2021-ben milyen típusokra fókuszálnak?

– Minden évben van egy tematikánk, ami köré csoportosítjuk a kategóriákat. Idei kiemelt témánk szinte már a számmisztika határát súrolja, 2021-ben van ugyanis a 21 éves évfordulója annak, hogy Magyarországon kivonták a hadrendből a MiG–21-es vadászgépek megmaradt példányait. A Varsói Szerződés tagállamaiban közel 3 ezer ilyen szolgált. Az egyetlen típus, amely az összes európai szocialista ország légierejében megtalálható volt. Az első gép 1961-ben érkezett hazánkba. Pápán állították ki 2012-ben a típus életútját is bemutató, speciális festéssel ellátott 2021-es oldalszámú repülőgépet, annak fotója szerepel a plakátunkon, promóciós anyagokon. Évek óta hagyomány, hogy ugyancsak felvonultatjuk más nemzetek repülőit. Voltak már olaszok, franciák, angolok. Most több országot érintünk, Észak keresztjei elnevezéssel a svéd, finn, norvég, dán, izlandi gépek makettjei lesznek a fő látványosság. Emellett az I. világháborúig visszamenőleg a magyar harcjárműveket is szeretnénk népszerűsíteni.

– Mennyiben nehezítette a kissé bezárt világ a felkészülést? Vagy ez a modellezőket nem érintette?

– A munkához, összeszereléshez elég egy csendes sarok, ez igaz. Családjaink már megszokták hóbortjainkat, sőt, Ármin fiamat is megfertőztem a hobbival, ügyesebben festi a kis figurákat, mint én. Az utóbbi időben az angolok felé orientálódtam, korábban már építettem harci járműveket, most egyre többet. Egyszerre általában 3-4 maketten dolgozom. A beszerzés kevésbé volt problémás, az elmúlt hónapokban azok is online térbe költöztek, akik eddig nem voltak ott. Az internetes áruházakat elértük, nem volt úgymond anyaghiány. Biztos vagyok abban, hogy a kényszer szülte otthon töltött órákat egyre többen használták ki tevékenyen. Vannak ismerőseim, akik új hobbit találtak, remélem, hogy a makettezés is felkeltette sokak érdeklődését. Mi mindig tárt karokkal várjuk az érdeklődőket, leendő tagokat. Amint a világ újra nyit, klubszobánkban személyesen találkozhatnak velünk a makettezés szerelmesei.