Articsóka, szépséges kerti zöldségünk

Rokonára, a bogáncsra emlékeztet, mégis jó eséllyel indulna a zöldségek szépségversenyében az articsóka, a Cynara scolymus.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Bár a virágja a legszebb, a veteményesben ritkán hagyják kibontakozni, többnyire felfalják már bimbó korában. Magyar kertekben mediterrán jövevénynek számít, nem túl népszerű, sokat kell vele bíbelődni, rengeteg odafigyelést, pátyolgatást igényel. Könnyű, laza, meleg, tápanyagban gazdag talajba és napos helyre ültessük, árnyékban nem nő megfelelően, bár a szelet viszonylag jól tűri. Télre be kell bugyolálni, hogy ne fagyjon meg. Víz- és tápanyagszükséglete nagy, sanyarogva csak satnya virágzatot nevel. Élénk színe és szépsége miatt sokan dísznövényként termesztik, virágját előszeretettel biggyesztik egzotikus csokrokba a virágkötők.

Franciaországban, Spanyolországban, Olasz- és Göröghonban értékes zöldségnövényként hatalmas ültetvényeken nevelik. Ha jól bánunk vele, egy évben kétszer is terem – márciustól májusig és októbertől a fagyokig szüretelhető. Évelő, de 4-5 év után elöregszik. Gazdag ballasztanyagokban, káliumban, kalciumban, foszforban, magnéziumban, nátriumban, vasban, valamint A-, B1-, B2- és C-vitaminban. Erősíti a szívet, segít kordában tartani a koleszterinszintet, a cukorbetegséget és a magas vérnyomást. 100 gramm articsókában csupán 55 kcal energia van, így a magas rosttartalmú, zsírszegény diétára kárhoztatottak is bátran felvehetik az étrendjükbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fiatal articsóka vastag sziromlevelei még felhasználhatók, de a megfásult végeket le kell vágni – a húsos csészelevelekből még bimbó korukban készítenek finomságokat. Kellemesen fűszeres ízű ínyencség, nálunk előételként, sütve vagy salátaként kerül asztalra, vagy puhára főzzük és olívaolajjal, citromlével tálaljuk. Ha a nagyobb rügyeket kivájjuk, megrakhatjuk húsos, sajtos töltelékkel és puhára süthetjük. A kikapart levelek sem mennek veszendőbe, hiszen belekeverhetjük salátákba vagy rárakhatjuk mondjuk egy pizzára. Ha úgy vásároljuk az articsókát, mindig a kisebb, még ki nem nyílt bimbókat válasszuk. A szárától és a leveleitől tisztítsuk meg, mosás után a tetejét egy éles késsel vágjuk le, majd az alsó részét vékonyan hámozzuk meg. Ne használjunk alumínium edényt, mert megsötétednek benne a levelek.

Az articsóka nem csak zöldség, hanem gyógynövény is. Az ókori görögök, rómaiak afrodiziákumként, vizelethajtóként, leheletfrissítőként, sőt, dezodoráló szerként is bevetették. A dél-európai országokban ma is a népgyógyászat szerves része, az olaszok a levelét, a szárát és a gyökerét is használják. A leveleket nyersen, vagy forrázatként vízhajtónak alkalmazzák, a 24 órán át áztatott szár levével a reuma és a köszvény kínjait enyhítik.

A fitoterápiában a szárított leveléből készül kivonatot az epetermelés fokozására, a májsejtek regenerálására javallják. A hatóanyai között megtalálhatók a különböző flavonoidok és a szeszkviterpénlaktonok, a polifenolok és a caffeol-savak, nem véletlen, hogy a több európai ország növényi készítményeiben megtaláljuk az articsóka levelét. A lombozatot még a virágzat megjelenése előtt gyűjtsük, szárítva és frissen is felhasználhatjuk. Az articsóka fő hatóanyaga, a cinarin a legmagasabb koncentrációban a levelekben található. Enyhíti a méreganyagok okozta májrendellenességeket, elősegíti a májsejtek regenerálódását.