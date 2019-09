Arónia, a kitűnő berkenyefivér

A legtöbbször mindenhova késve indulok, mert még az utolsó pillanatban is akad valami halaszthatatlannak vélt dolgom. Legutóbb például szörpkészítésbe kezdtem, az arónia bogyóit nyomkodtam szét kézzel, aminek az lett a vége, hogy az ételfestékként is használt fekete berkenyefajzat sötét liláskékre színezte a körmeimet, amit indulás előtt már nem volt időm citrommal lesúrolni.

A rendezvényen aztán rejtegethettem a kezeimet, el is határoztam, hogy jól kipellengérezem érte kedvenc gyümölcsömet. Pedig ártatlan, hiszen éppen a konok színét adó antociánoktól, antocianinoktól olyan értékes, az antioxidánsbelbecse pedig háromszorosa a fekete ribiszkéének.

Kuzinja, a házi berkenye gyermekkorom kedvenc vadóc gyümölcse volt. A zalacsébi vasútállomásról Vaspör-Velencére vezető szekér- és gyalogúton az első szőlőhegy bejáratához közel állt egy hatalmas berkenyefa, aminek termését a nagymamámhoz gyalogolva ősz derekán gyakran megdézsmáltam. A házi berkenye ma az egyik legelfeledettebb gyümölcsfánk, hivatalosan is a védett fajok közé tartozik. Kár érte, hiszen gyümölcséből nagyon finom lekvár és kompót készíthető. Utóérő, úgy emlékszem, nagyszülém ágastul felaggatta egy rúdra a kamrában, akárcsak a szőlőt.

A sokak által lenézett édes madárberkenye is mostoha­testvér, bár ehető, a frissen szedett gyümölcs vitaminokban gazdag, édes íze azonban csak szeptember végén, október elején alakul ki. Must, zselé, befőtt és szirup készíthető belőle. A népi gyógyászatban a megszárított terméséből főzött teát a vesekőképződés megakadályozására ajánlják, a szárított berkenyevirágból forrázott teának hashajtó és vizelethajtó hatása van – íze hasonlít a kínai teáéhoz. A magas fává növekvő svéd berkenye gyümölcse csak főzés után fogyasztható. Minden állapotában ehető viszont a szintén sudár fává cseperedő barkócaberkenye, más néven „uckuruc” édes-savanykás ízű szottyosodó termése.

A legértékesebb családtag, az arónia, alias fekete törpe­berkenye észak-amerikai benn­szülött, de több mint száz éve Európa zordon éghajlatú északi országai is befogadták, méltányolva, hogy nem tesznek kárt benne a fagyok. A skandináv országokban és Észak-Olaszországban hatalmas ültetvényeken termesztik. Fényigénye magas, mi is napos helyet keressünk neki, a fél­árnyékban sem érzi jól magát, a talajban viszont nem válogat. A finnek kikísérletezték a klímájukat leginkább toleráló „Viking” fajtát, mi, magyarok a „Rubinával” büszkélkedhetünk, amit 1979-ben dr. Porpáczy Aladár nemesített a Fertődi Kutatóállomáson. A magyar arónia bokra középerős növekedésű, a termővesszők kihajlók, öntermékeny, azok sem maradnak fekete berkenye nélkül, akik csak egynek tudnak helyet szorítani. Így is érdemes, mert bőtermő, egy felnőtt bokorról akár tíz kiló bogyó is szedhető.

Kamaszkorú berkenyéim ettől még messze vannak, de nagyon igyekeznek. A gyümölcsüket nyersen csak ketten szeretjük, én és az orgonabokrok között tanyázó fekete­rigó. Fanyar íze feldolgozva megszelídül, gyógyító értéke magas, a hivatásos orvoslás is felfigyelt rá. Patikáriusok szerint az aróniából kivont komplett anyag hatékonyabb, mint az egyenként feldolgozott fla­vonoidok.