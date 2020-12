Apró okoseszközök segítenek ellenőrizni – Ajándéktippek karácsonyra, nem csak sofőröknek!

Karácsonyhoz közeledve számos hasznos ajándékot találunk az autósok számára. Ez alkalommal csak kettőre hívjuk fel a figyelmet.

Alkoholszonda, ez az ajándék nemcsak karácsonykor, de egy héttel később, szilveszter napján is jó szolgálatot tehet, ha valaki netán néhány órával korábbi koccintás után akarna autóba ülni. Az alkoholszonda pontosan méri a kilélegzett levegőben található alkoholgőz mennyiségét, az eltérés a valósághoz képest csekély. Kompakt méretének köszönhetően a szonda elfér a zsebben. Már kétezer forint körüli összegért be lehet szerezni, de a drágábbak is megérik az árukat, hiszen többszörösét teheti ki a bírság, amit elkerülhetünk általa, a jogosítvány bevonásáról nem is beszélve. Érdemes tudni, hogy hazánkban zéró a tolerancia az alkoholfogyasztást illetően, a büntetés mértéke a mért alkoholszinttől függ, de az ittas járművezetésért kötelező bevonni a vezetői engedélyt. A rendőrnek nincs joga ezt a helyszínen mérlegelni és másként dönteni. A büntetés pedig később dől el, ez akár eltiltás mellett tetemes pénzbírság, de még börtön is lehet.

Bár manapság nem olvasunk annyi hírt az autólopásokról, mint a kilencvenes években, de azért évente közel ezer gépkocsinak lába kél. Igaz, az ezredforduló utáni esztendőkben még ennek sokszorosa volt az ellopott autók száma. Nos, aki szeretné biztonságban tudni autóját, annak ajánlható a GPS-alapú nyomkövetők valamelyike.

Ezek egyik változata a kar­óránál alig nagyobb, víznek és pornak is ellenálló eszköz, amely a belehelyezett SIM-kártya és GPS-vevő révén valós időben tud jelezni, merre jár a kocsi, a helymeghatározása pedig ötméteres pontosságú. A tulajdonosnak csak egy alkalmazást kell letöltenie a telefonjára, és utána már nyomon tudja követni a kütyü mozgását, akár visszamenőleg is. Természetesen nem csak autók követésére alkalmas, szülők a gyerekük zsebébe rejthetik, csomagokban is jó hasznát lehet venni, ha félünk a lopástól. Képes jelezni az eszköz, ha kivitték az előzőleg beállított virtuális geokerítésen, ha a sebessége meghalad egy előre meghatározott értéket. Egy feltöltéssel képes több napig működni, és előre jelzi, ha közel a teljes lemerülés. Többféle funkcióval bír, akár pánikgombja is lehet, amivel a hordozója jelezheti a megfigyelőnek, hogy veszély fenyegeti. A nyomkövetők már nagyon sokféle változatban léteznek, a képességeikhez igazodó árakon. Található egyebek közt kisállatokra való méretben, nyakörvbe integrálva, illetve sportos vagy elegáns kivitelű karóraként.