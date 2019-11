Apaceller-Czigola Orsolya ajándék műsorokkal kedveskedik Zalaegerszegnek

A Pécsváradon élő, népszerű, telt házas előadásokon ünnepelt, zalai származású énekesnő, Apaceller-­Czigola Orsolya a közeljövőben ajándék műsorokkal és élő zenés koncerttel igyekszik kedveskedni szülő­városának.

Úgy tűnik, a zalai megyeszékhely népszerű fővárosi programja, a város által kezdeményezett Egerszegi Kapocs mindkét irányban működik – a Zalaegerszegről elszármazottak is igyekeznek fenntartani, erősíteni kapcsolataikat a szülővárossal.

– Nagyon sokkal tartozom Zalaegerszegnek, gyermek- és ifjúkorom városának, isko­láimnak, tanáraimnak, barátaimnak. Az elmúlt nyáron az augusztus 20-i zalabesenyői városrészi napon volt szerencsénk megízlelni az „idehaza” aratott siker jó ízét, ami nagy élmény volt számunkra – mondta legutóbbi találkozásunkkor az énekesnő. – Azt talán mondanunk sem kell, mennyire örültünk, amikor meghívtak bennünket a városrészi programra. A férjemmel, Apaceller Péterrel közösen Cserháti Zsuzsa és Máté Péter slágereiből adtunk ízelítőt, s nemcsak vastapsot kaptunk, hanem az ismert dalokat velünk együtt énekelte a közönség. Gyermekkoromban ugyan a zalaegerszegi Kertvárosban éltünk, de a szüleimet olyan nagy szeretettel fogadták be a besenyőiek, hogy ­Zalaegerszegnek ez a szeglete is egyértelműen hazai pályának számít nekünk is. A sikerhez tartozik, hogy az előadás végén meghívást kaptunk jövő nyárra az öreghegyi Péter-Pál napi búcsú ünnepi rendezvényére is. Természetesen elvállaltuk, de ez még csak a kezdet, hamarosan fellépünk egy könyvtári eseményen, majd ajándék műsorral lepjük meg a zalaegerszegi időseket. A jövő héten ellátogatunk az Idősek Gondozóházába, ahol retró slágerekkel igyekszünk felidézni a gondozottak fiatalkorát. Ezzel is szeretném megköszönni, hogy gondját viselték a nagymamámnak, amikor combnyaktörése miatt a segítségükre szorultunk.

Megtudtuk, egész évi zalai munkájukra a koronát az adventi időszakban a megyeszékhelyi Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe tervezett „Mennyit ér egy nő?” című Cserháti Zsuzsa emlék­esttel szeretnék feltenni. Ennek az estnek a részleteibe is beavatott Orsi és férje, a zongorista Apaceller Péter.

A Mohácsi Zenészek Baráti Köre közreműködésével rendezett közel kétórás élő zenés koncert, amelyen Cserháti Zsuzsa 1970-es, 1980-as és az 1995-ös nagy visszatérés utáni slágerei szólalnak meg, Baranya megyében az idén már öt telt házas koncerten aratott sikert – október 20-án a Pécsváradi Leányvásár Nagyszínpadán ötezer fős publikum előtt ők zárták a nemzetközi hírű rendezvényt. A sor folytatódik, jövő héten a Pécsi Harmadik Színház ad otthont az érzelmekkel teli műsornak – amit különösen nagy szeretettel hoznak el az emlékest dívája, Czigola Orsi szülővárosába, Zalaegerszegre is.