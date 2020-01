Amikor az antant csapatai szétzúzták a Monarchia utolsó itáliai és balkáni védősáncait

A közelmúltban ismeretterjesztő sorozatot közöltünk lapunkban az első világháború évfordulói apropóján a főbb hadműveletekről. A sorozatunkat záró cikkekben a nagy háború utolsó mozzanatairól olvashatnak.

Miközben az antant katonái felsorakoztak az offenzívához, hogy összeroppantsák a Monarchia által vigyázott olasz frontvonalat (1918. október 23-ról 24-re virradó éjszaka), ugyanakkor a Duna–Száva vonal védelmére, október elején felállított Kövess-hadseregcsoport parancsnokságához folyamatosan lassuló ütemben érkeztek csak be az erősítések. Azonban a beérkező csapaterők harcképessége és megbízhatósága is erősen megkérdőjelezhető volt. Október végén a balkáni frontvonalon is napirenden voltak a zendülések: például az őszirózsás forradalom győzelmének napján, 1918. október 31-én a Bécs térségéből ideszállított 32. hadosztály katonái először megtagadták a kirakodási parancsot, majd a vonatszerelvényeket önkényesen elindították, és hazaindultak. Másnap a 15. hadosztály is követte őket, majd pedig a dunai flottilla is elhajózott Budapest irányába. Mikor megérkezett az újonnan megválasztott Károlyi-kormány hadügyminiszterének, Linder Bélának a november 2-án kiadott fegyverletételi parancsa, a magyarországi hadosztályok jó része – odahagyva a frontvonalat – már hazafelé tartott.

Eközben gróf Andrássy Gyula, a már csak „papíron” létező Osztrák–Magyar Monarchia új külügyminisztere táviratot küldött Wilson amerikai elnöknek, amelyben különbékét és azonnali fegyvernyugvást kért. Erre és a hadi helyzetre való tekintettel, a Monarchia hadvezetése 1918. október 28-án, az esti órákban elrendelte az olasz arcvonalon az általános visszavonulást. Másnap reggel, 9 óra 20 perckor, San Marco közelében vette fel az érintkezést a monarchista fegyverszüneti bizottság képviselője, Rugerra százados az olasz főparancsnoksággal. Az olaszok ettől tulajdonképpen vérszemet kaptak, és fokozták a támadásuk hevességét, ami különösen súlyos helyzetet teremtett a Monarchia számára a Monticano-csatorna mentén: a visszaözönlő osztrák–magyar csapatok feltorlódtak, és összekeveredve menekültek a Livenza folyó felé.

Október 30-ára a taljánok 12. hadserege elérte a Vittorio–Sarmede–Canera vonalat, a 10. hadseregük pedig Sacilénál, Portefuffalónál és a Monte di Livenzánál a Livenza folyót. Eközben támadásba lendült a lagúnák mentén álló 3. hadsereg is, míg három lovas hadosztály a monarchia 6. és az Isonzó hadseregei közötti résbe próbált betörni, hogy a Tagliamento folyót elérve szétrombolja azok hídjait, és így a menekülő monarchista seregcsoportot csapdába ejtse. 1918. október 31-én az olaszok még egy támadást indítottak: a 6. hadseregük az Asiago-fennsíkon valósággal elsodorta a Monarchia 11. hadseregének megmaradt részeit, így a Habsburgok birodalmát még védeni próbáló katonák november első napján pánikszerűen menekültek a Sugana-völgy irányába. Emiatt az a helyzet állt elő, hogy a taljánok a völgyön keresztültörve hamarabb elérhetik Trient városát, mint az Etsch folyó völgyében rendetlenül visszaözönlő osztrák–magyar 10. hadsereg. November 1. napja után a monarchista csapatok ellenállása tulajdonképpen megszűnt: az olaszoknak két napra volt csak szükségük, hogy elérjék és elfoglalják Triesztet. Ugyanaznap, 1918. november 3-án az Osztrák–Magyar Monarchia aláírta a fegyverszüneti szerződést a Pádua melletti Villa Giustiban. Másnap 15 órakor lépett érvénybe a fegyvernyugvás, miközben néhány óra alatt 16 monarchista hadosztály, közel 300 ezer ember esett olasz hadifogságba. A magyar csapatok harca az őszirózsás forradalommal hatalomra jutó Károlyi-kormány hadügyminisztere, Linder Béla fegyverletételi parancsával ért véget.

Közben a Balkán hegyei közt előrenyomuló Franchet d’Espérey antant tábornok a páduai fegyverszünettel nem sokat törődve, majdhogynem magát és seregét tekintette illetékesnek a Duna menti térség sorsának további meghatározásában. Ezért a Károlyi-kormánnyal 1918. november 12-én Belgrádban kötött egy katonai egyezményt, amely első passzusaiban a páduai fegyverszüneti szerződés hatályon kívül helyezéséről rendelkezett, és Magyarországra vonatkozóan a belgrádi egyezmény szövegét tartotta követendőnek. Miközben az osztrák–magyar, olasz arcvonal felbomlott, ugyanakkor a teljes balkáni, monarchista front is összeomlott, és az antant csapatok akadálytalanul törhettek előre Magyarország déli határvidékéig: nem volt, ki megállítsa őket… (Folytatjuk.)