Amikor a gyógynövények házhoz mennek

Nem tudom kiverni a fejemből a régi reklám szlogenjét: „házhoz megy a gyógynövény”, megkísért, akárhányszor kilépek az ajtón.

Nálunk ugyanis olyannyira házhoz jött, hogy be is bútorozta a teraszt, sőt, a hurcolkodás folyamatos: most éppen egy pongyola pitypang bontogatja szirmait a járólapok hézagában.

Nem vagyok elragadtatva az ötlettől. Az árvácska még csak hagyján, a hangyák cipelhették fel a magját a kertből, de ahova a pitypang betette hosszú, izmos karógyökerét, onnét ember ki nem utálja. Nincs mese, a járólapokat előbb fel kell szedni, kivésni a betolakodó gyökerét, majd visszaállítani az eredeti állapotot. A pázsitból sem egyszerű kiparancsolni. Sőt, minél jobban erőltetjük, annál inkább megmakacsolja magát, és marad. Ha karógyökerére ásót fogunk, a gyep is sérül. Ha késsel próbáljuk kikapirgálni a földből, a bent maradt gyökérmolekulákkal csak megtöbbszörözzük az állományt. A gyakori fűnyírás talán a legrosszabb megoldás, mert a növénynek ugyan rendre legyaluljuk a felső „testét”, a mélyre nyúló karógyökere viszont bent marad a földben, ami így változatlan intenzitással és ugyanolyan mennyiségben pumpálja a tápanyagot a megcsonkított növénybe, erősítve a tövét, amelyen így még több bimbó fakad. Hozzám a neten olvasott vidám történet áll a legközelebb: a gyepét féltő úriember a következő jó tanácsot kapta a szakemberektől: „Azt ajánljuk, tanulja meg szeretni a pitypangot!”

Ebben nálunk nincs hiba, mi szeretjük és gyermekláncfűnek nevezzük. Szívesen látott virága a gyümölcsösnek, desszert a pillangók, a dongók, a méhek és a teljes zümmögő kórus számára a fák alá a terített asztalon. Nyugat-Európa egyes területein mint értékes élelmiszert kertészetekben termesztik, ugyanis dúskál vitaminokban (C, B1, B2) és ásványi anyagokban, különösen vasban, kalciumban, káliumban, magnéziumban és foszforban gazdag. Próbáljuk ki főzelékként vagy salátaként. Megtisztított gyökerét pirítsuk meg sütőben, ha kihűlt, őröljük porrá és főzzünk belőle hagyományos módon pótkávét. Pongyola pitypangunk gyógynövényként is megállja a helyét, erősíti az immunrendszert, növeli az étvágyat, javítja az emésztést, hashajtó, vízhajtó és vértisztító hatású, serkenti a máj és az epe aktivitását, csökkenti a vérzsírt. A népgyógyászok ízületi fájdalmakat, reumás panaszokat enyhítenek vele, köszvény esetén felaprított és megfőzött gyökerét borogatásként alkalmazzák. Házi szépítőszerként is bevált, tejnedve halványítja a szeplőket, simítja a ráncokat.

Az árvácska kerti változata a csészelevelekkel együtt ehető, virágát kandírozva, cukormáz bevonattal előételeken és tortákon mint enyhén mentás ízű dekorációt használják. Enyhe hatású gyógynövényként különböző bőrproblémák esetén vehetjük hasznát. A vad­árvácskát ekcéma, pikkelysömör, pattanás kezelésére használják, de jelentős a vizelethajtó, vértisztító és gyulladáscsökkentő ereje, alkalmas hurutos köhögés gyógyítására. Hatóanyagai a flavonoidok, szaponinok, szalicilsav-származékok, C-vitamin.

Míg a pázsitbarátok tűzzel-­vassal irtanák a gyermeklánc­fűt, addig a kislányok által koszorúba font másik apró növény, a réti pipitér magját parkok gyepének díszítésére direkt a fűmagok közé keverik. A gyógynövénylexikon úgy tudja, hogy az aprócska, százszorszép virágot az orvostudomány nem használja, a homeopátia viszont igen, ott rándulások, zúzódások, megerőltetett izmok, bőrbetegségek kezelésére alkalmazzák. Tartalmaz többek között inulint, szaponint, flavonoidokat, polifenolokat. A százszorszép fiatal levelei A- és C-vitaminokban gazdagok, snidlinggel, medvehagymával vegyesen szendvicset ízesíthetünk vele, belefőzhetjük zöldséglevesbe, főzelékbe, készíthetünk belőle salátát, a bimbókat tárkonyos ecetben elkészítve „kapribogyóként” tehetjük asztalra.

Már annak sincs sok híja, hogy a vérehulló fecskefű is felérjen a teraszra. Egyetlen tövét cipeltem haza a közeli dzsindzsásból, az ujjamon csúfoskodó szemölcsöt irtottam ki vele. Nem készítettem belőle semmiféle kencét, minden alkalommal lecsíptem belőle egy kis részt, s a kibuggyanó narancssárga „vérét”, vagyis a tejnedvét rákentem a szemölcsre, ami egy idő után feladta és elmúlt.

Azóta a fecskefűbokor is családot alapított minálunk, úgy látszik, jól érzi magát. Hagyom. Ne mondja, hogy csak akkor kellett, amikor szükség volt rá. De ne használjuk nyakra-főre, mert erős hatású gyógynövény, könnyen mérgezést okozhat. Maradjunk csak a szemölcs és a tyúkszem irtásánál, a többit hagyjuk a szakemberekre.