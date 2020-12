Alma, dió, fokhagyma – mágikus karácsonyi étkek

Hajdanán a karácsonyi asztal elképzelhetetlen volt méz, alma és dió nélkül.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ünnepi vacsora kezdő fogása a mézbe mártott foghagyma és a dió volt, az almát a családfő annyi gerezdre vágta, ahányan körülülték az asztalt, mindenki kapott belőle, hogy olyan kerek és összetartó legyen a család, mint az alma, s ha netán valaki elkallódna, a világ legtávolabbi tájáról is hazataláljon szeretteihez.

A dió a bölcsességet szimbolizálta, a felkészítést az előttünk álló évre, a fokhagymagerezd az életerőt jelképezte, s a kettő együtt megvédte és energiával töltötte fel az asztal körül ünneplőket. A dióval jósoltak is: ha feltörték és egészséges volt a belseje, betegségektől mentesnek ígérkezett új év, megjegyzem, a dió külsejéből, színéből, súlyából következtetni lehet a belbecs állapotára, így ritkán került az asztalra ünneprontó, betegséget jósló rossz dió.

A fokhagyma bájerejét már karácsony előtt is kihasználták, Luca napkor egy gerezdjét bedugták a kulcslyukba vagy keresztet rajzoltak vele az ajtóra, hogy elűzzék a rontó szellemeket. A bejgli már tölteléke miatt is varázserővel bírt, míg a dió a bölcsességet, a mák a bőséget szimbolizálta. A méz az élet megédesítőjeként kapott szerepet, aki karácsonykor mézet evett, az egy évre felvértezte magát mindenféle torokbaj ellen. A hal ugyan állatként kilógott a bűverővel bíró növények sorából, de pikkelyei a mákhoz hasonlóan bőséggel kecsegtették a családot, gyors mozgása pedig a família gyarapodásának, gazdagodásának ütemére utalt. Bár a hiedelmek halványultak, a mágikus erejű étkek az ünnepi asztal kellékei maradtak, igaz az idén valószínűleg a szokottnál kevesebb cikkelyre vágjuk majd a karácsonyi almát, s annak is örülhetünk, ha legalább a bejgliben látunk diót.

No, de minden rosszban van valami jó. Abban, hogy az idén alig termett dió, kettő is. Az első, hogy nem volt miben felnevelkedjenek a kártevők, így nem kell majd kínlódni velük jövőre, a második, hogy úgy kellett méregdrágán megvenni a piacon, így kupori lévén esténként nem járok rá a készletre és nem eszem meg belőle egy-egy maroknyit, így nem kell közben lehalkítanom a lelkiismeret furdalásom hangját mindenféle tudományos magyarázattal, miszerint igaz, hogy hizlal (10 deka dió több mint 600 kalóriát tartalmaz), de antioxidánsai erősítik a vírusok és bacilusok céltáblájának kitett szervezetem védőbástyáját. Még az sem visz rá a diónassolásra, hogy egészségesebb, mintha az étrend kiegészítő vitaminkapszulákkal turbóznám az immunrendszeremet. Ami egyébként megfontolandó, hiszen ugyanolyan drága – no de ne sajnáltassuk magunkat, tán jön még olyan esztendő, amikor dúskálhatunk majd a dióban.

Egyébként a statisztika is a dió pártján áll: 20 elolvasott szakcikkből 20 az egészséges életmód jó barátjaként emlegeti, s napi szinten javasolja felvenni az étrendünkbe. Magas fehérjetartalma miatt a vegetáriánusok kedvence, de remek választás mindenki számára, aki csökkenteni akarja a húsfogyasztását, megjegyzem, jóval táplálóbb a marhahúsnál is. Vitamin és ásványi anyagokban is gazdag, dúskál A-, B1-, B2-, B6-, C-, és E-vitaminban, sőt magnézium, kalcium, kálium, vas, réz, cink és mangán is bőségesen található benne. Olvasom, hogy nem csak, hogy hasonlít formájával az agyra, hanem többszörösen telítetlen zsírsavaival a működésére is jó hatással van, növeli a koncentrációképességet, csökkenti az álmatlanságot. A diót a népgyógyászatban vérszegénység, a magas vérnyomás kezelésére is használták – az egészség megőrzéséhez napi 3-5 dió belének elfogyasztását javasolták.

Sajnos azt sem mondhatjuk, hogy legalább az alma olcsó és bőven jut belőle mindenki asztalára. Pedig közismert az angol közmondás: „An apple a day keeps the doctor away”, vagyis napi egy alma, az orvost távol tartja, vagy ahogy az Agrárminisztérium buzdít a fogyasztására: „alma, a természet oltalma”. A népgyógyászok annak idején vasszöget szúrtak egy éjszakára a sápatag, vérszegény gyerekek almájába, ami egyébként is ásványi anyagok garmadáját – kálium, kalcium, cink, fluor, jód, szelén – tartalmazza, s bár C-vitamin készlete állítólag csekélyebb, mint a citrusféléké, de az A-, és a B-komplex vitaminoknak, az ásványi anyagoknak köszönhetően jó hatással van az emésztésre: természetes medicina a hasmenésre és a székrekedésre egyaránt, szabályozza a bélműködést, tisztítja a húgy utakat, sói oldják a húgyköveket, így gyógyítja a köszvényt, reumát. A fogyókúra hasznos kisegészítője, 1-2 napos almakúra nem csak a súlycsökkenéshez járul hozzá, hanem méregteleníti a szerveztet is.