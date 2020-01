„Aki a jégen akar sétálni, kössön jégpatkót” – Egy 1963-as útikönyv tanácsait idézte fel a Balatoni Múzeum

Az intézmény közösségi oldalán megosztott néhány érdekességet az útikönyvről, melyben a téli Balaton külön fejezetet kapott.

A Balaton című könyv beszámolt arról, hogy 1950-51 telén a tó kivételes módon nem fagyott be, mint ahogy kitért arra is, miért hasznos, ha kutyát is viszünk magunkkal. Te szeretnéd, ha korcsolyázhatnál idén a jegén?

(Kiemelt kép: Tavaly ilyenkor így festett a Balaton Keszthelyen. Fotó: Barankovics Ildikó)