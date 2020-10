Adománygyűjtő nap, bevásárlóest és több koncert is vár a hétvégén Zalában

Mutatjuk a kínálatot!

Adományok, örökbefogadás

Adománygyűjtő napot szerveznek a hévízi termelői piacon ma 9 órától két zalai állatvédelmi szervezet, menhely számára. A hagyományos őszi akció évek óta sikeres, most is várnak élelmet, takarót, felajánlásokat és készpénzt. Sőt, az állatvédők kutyákat is hoznak, melyeket akár örökbe is lehet fogadni.

Shopping Night

Bevásárlóestét tartanak szombaton 17 és 21 óra között Hévízen: több mint hatvan üzlet kínál 20–70 százalék közötti kedvezményt. A hangulatot ez idő alatt a belvárosban a Babos–Piller jazzduó utcazenei koncertje fokozza.

Vásár és gesztenye

Galambokon szombaton 8-tól 12 óráig kézművesvásárra várják az érdeklődőket a piactéren. A házi portékák, ételek, zöldségek, gyümölcsök mellett gesztenyesütéssel is kedveskednek a látogatóknak.

Jazzkoncert

Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban szombaton 18 órától a Kanizsa Big Band koncertezik. Az esten Borbély Mihály jazzszaxofonművész is szórakoztatja a közönséget.

A székely autonómia napján

Zalacsében, a Trianon-emlékparkban vasárnap 18 órakor őrtűz gyújtásával és közös imával emlékezik meg a székely autonómia napjáról az Erdeifaluért Alapítvány.

Faluszépítő nap

Csörnyeföldön szombaton faluszépítő napot tartanak, 9-től várják mindazon önkénteseket, akik közreműködnének a templom környéke s a közös önkormányzati hivatal melletti terület parkosításában.

A Göcsej napja

Szentkozmadombján szombaton a Göcsej napja elnevezéssel – részben a nyáron elmaradt Dombérozó pótlására – egész napos kulturális és közösségi programot tartanak. Az események sorát 12 órakor Takáts Eszter énekes és az Albatrosz Tánc Sport Egyesület műsora nyitja, majd a Misztrál együttes és Nemes László festőművész közreműködésével emlékfát állítanak. 13 órától Juhász Kristóf Boldog halottak napját című fantasy novellás kötetét mutatják be, majd Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge színész közös műsora következik. 15.30-tól a Misztrál együttes ad koncertet, 17.30-tól az énekes-gitáros Szipőcs Tamás mutatja be dalait, majd Takáts Eszter MoJazzter nevű formációja zenél Polgár Péter gitárossal kiegészülve. A nap folyamán Nemes László festményei és László Edina fotói is megtekinthetők lesznek.

Népzenei kurzus

Nován, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban tartja tavasszal megkezdett népzenei kurzusának következő eseményét a Csádé zenekar. Szombaton 10 órától Gubinecz Ákos és Csonka Boglárka vezetésével citeraoktatás, Zsikó Zsuzsanna irányításával pedig népi ének tanítása zajlik kezdő és haladó csoportban.

Pergető horgászverseny

Pusztaszentlászlón szombaton tartja III. pergető horgászversenyét a helyi Haladás Horgász Egyesület. A program reggel 7 órakor kezdődik a regisztrációval és a kiinduló horgászhelyek sorsolásával, maga a verseny 8 órakor startol s egészen 14 óráig tart. Az eredményhirdetés 15 órára várható.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Gébárti- tónál felállított partisátorban szombaton 18.30-tól a Delta bulizenekar játszik.

Keszthelyen, a Bloom Bárban szombaton 16 órától Jay Lumen, Metha és Von Chris keveri a zenét.

Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton nyolctól Szekeres Adrien lép fel.