A zalamerenyei Sütő András budapesti színi pályája

Sütő András szabadúszó színészként tevékenykedik a főváros magánszínházaiban és két államilag támogatott intézményben. Legutóbb Csukás István Süsüke, a sárkánygyerek és Süsüke újabb kalandjai című kötetei alapján a Magyar Katolikus Rádió új hangjátékában szerepelt.

A zalamerenyei származású színész elfoglalt volt, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetése előtt dolgozott a Stúdió „K”-ban, a Gózon Gyula Kamaraszínházban, a Rózsavölgyi Szalonban, a Színművészeti Egyetem Ódry Színpadán, a Budapesti Operettszínházban, az Átriumban, a Karinthy Színházban, valamint a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban.

– Teljesen különböző műfajú és hangvételű előadásokban láthatott a közönség – mesélte Sütő András. – Ez a sokszínűség számomra rendkívül inspiráló táptalajt nyújt, és egyben önmagában hordozza a szakmai fejlődés lehetőségét. Rendkívül sűrű volt az elmúlt időszak. Az évad új bemutatói közül, a kronológiai sorrendet figyelembe véve, nagyon szerettem Császi Ádám rendezését, Dan LeFranc kortárs amerikai fekete komédiáját, a Nagy vacsorát. A mű különlegessége, hogy egy teljes családfát játszunk el mindössze hatan, és mi mutathattuk be először az országban, a Jurányiban. Ezt követően a Karinthy Színházban Békés Pál és Várkonyi Mátyás A Félőlény című zenés rém-mese-játékában vehettem részt „Rakoncként”. Ez egy csupa szív próbafolyamat volt, amelyet Böhm György vezetett, és az eredmény önmagáért beszélt, mert egy szívhez szóló történetet mesélhettünk el kicsiknek és nagyoknak egy­aránt. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban a Gózon-kamaraszínházban kortárs magyar szerző, Spiró György Csirkefej című tragédiáját vittük színre Árkosi Árpád rendezésében, melyben kivételesen megterhelő feladat talált rám a „Srác” szerepében. Mivel Nagykanizsán születtem, ott jártam középiskolába, mindig külön öröm volt számomra, ha a városba is eljutott valamelyik előadásunk. Az Átriumban játszott előadásunkat, a Reginald Rose 12 dühös emberét a Kanizsai Kulturális Központ közönsége is megtekinthette március elején.

Az ifjú színész hozzáfűzte: a színházi bemutatókon túl a filmes munkák sem kerülték el. Balogh Ernő Zoltán rendező Tekintetek című filmjének egyik főszerepén dolgozhatott. Ez a produkció nyerte a kisjátékfilmek versenyét a Mirabile Dictu nemzetközi katolikus filmfesztiválon Rómában.

– Ezenkívül a Pásztor Kép című, Illés László rendezésében készült moziban egy magyar SS-katonát alakíthattam.

A sűrű atmoszférájú film huszonhárom nemzetközi díjat nyert, legutóbb, októberben a Los Angeles Film Awards legjobb független filmes produkciója lett, Illés László rendező pedig a zsűri különdíját kapta.

– Mindezeken felül még egy rádiójáték munkálataiban is részt vállalhattam – folytatta András. – Csukás István Süsüke, a sárkánygyerek és Süsüke újabb kalandjai című kötetei alapján a Magyar Katolikus Rádió új hangjátékot készített Egri Bálint rendezésében, melyben „Kiskirályfi” hangját adhattam. A rendező telefonon keresett meg decemberben a szerep kapcsán, és

azonnal igent mondtam. Végtelenül hálás vagyok neki, mert kiváló kollégákkal dolgozhattam egy fantasztikus anyagon, nagyon jó hangulatban, professzionális körülmények között.

A tanulságokon túl generációkat is összekapcsol a történet, így a Varázsdoboz című műsorban elhangzó húszrészes hangjátéksorozat élmény lesz minden korosztálynak. Várhatóan késő tavasszal, kora nyáron lesz hallható.

– Most egy szabad szemmel láthatatlan biológiai organizmusnak köszönhetően épp munkanélküli vagyok. A koronavírus mindannyiunk életére hatással van. Nyugodt aggodalommal szemlélem az eseményeket, amelyeknek mindannyian a tanúi vagyunk. Nem bántanak az elmaradt előadásaink. Nem félek, nem félek magamért, nem félek az anyagi kártól, ami ért már a hónapban és még ér majd a jövőben. A pénzt mindig meg lehet keresni, szerezni, találni. Másokat féltek, a szeretteimet, a családomat, a szüleimet és a nagymamámat. Féltem a nővéremet, aki az egészségügyben dolgozik. A hazámat is féltem. A tehetetlenségben annyi jót azért találok, hogy felértékelődnek a gondolatok, a fantázia, az álmok, a kapcsolatok, a pillanatok és a művészet is, mert azért valljuk be, ugye, milyen sokat segít egy jó szám, egy jó könyv vagy egy jó film.