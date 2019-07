A zalaegerszegi tetoválóművész, aki műalkotást varázsol a karodra – Weide Ancsával beszélgettünk

A zalaegerszegi Weide Ancsa igazán vagány nő. Sokáig motorozott, festményeket készít, tetovál, e mellett két gyermeket is felnevelt. Ancsa tíz év alatt országos hírnévre is szert tett fantasztikus munkáival, ráadásul ő lett Magyarország 24. minősített tetoválója. Helyi arcok sorozatunkhoz zalaegerszegi szalonjában faggattuk.

A tetoválás már évtizedek óta hódít, így ma már senki sem lepődik meg, ha valakinek színes minták díszítik a testét. Weide Ancsa tetoválóművész igazi művészlélek, számára a tetkókészítés nem pénzszerzési lehetőség, hanem valódi kihívás. Le sem tudná tagadni, mennyire imádja csinálni.

Mikor kezdtél el tetoválni?

– Év szerint 2009-ben. Egész életemben művészi beállítottságú voltam, a családomban is sok a művész. Rajzversenyt nyertem, hobbi szinten rengeteget festettem, de portrékat is gyakran rajzoltam. Igazából ezzel töltöttem a szabadidőm nagy részét. Bevallom, régebben kiröhögtem volna azt, aki azt mondja nekem: tetoválóművész leszek. Akkoriban még a klasszikus tetoválógép hangja is idegesített. Egyszerűen fülsiketítő volt számomra, de szerencsére a mai gépek csendesek.

Emlékszel még, mi volt az első tetkó, amit készítettél?

– Persze! Disznóbőrre készült és eléggé negatív élmény volt. Kicsit el is ment a kedvem az egésztől, hiszen a tű folyamatosan akadozott. A disznóbőr nem olyan puha, mint az emberé, így elég nehéz volt dolgozni. Már hagytam volna az egészet, mikor a volt férjem, aki azóta a legjobb barátom, odanyújtotta a kezét és megengedte, hogy rajta gyakoroljak. Emlékszem, nagyon kicsi kismadarakat csináltam rá. Akkor jöttem rá, hogy az emberi bőr teljesen más.

Neked is elég sok minta díszíti a testedet. Mikor készült az első tetkód?

– Ahhoz képest, hogy tetoválóművész lettem, viszonylag későn, 26 évesen varrattam először. Régebben nem hoztak lázba a tetkók, az első is csak azért került a testemre, mert volt a családnak egy jó barátja, aki tetovált. Persze azóta nincs megállás.

Na és mi volt a minta?

– Jaj, istenem! Belegondolni is rossz! (nevet) Egy nonfiguratív ló volt. Akkoriban mániám volt a lovaglás és a Csutka névre hallgató lovamat varrattam fel. Azóta megbántam, de hát ez már rajtam marad…

Volt már nagyon extrém felkérésed?

– Ami extrémebbnek számít, az az arc, de volt olyan is, hogy az ajak belsejébe kérték a tetoválást. Nem vagyok híve ezeknek a helyeknek, már el sem vállalok ilyet. Sokan érzelmekkel fűtve, egy nagy változás után akarnak tetováltatni, ami meggondolatlan tettekhez vezethet. Gondoljunk bele, az arcon mindig látszani fog tetkó, az ajak belsején pedig a nyál teljesen kikoptatja a mintát…

Biztos sokan megkérdezik, de hol fáj a legjobban?

– Azt nem akarod megkérdezni, melyik szín fáj a legjobban? Vannak vendégeim, akik azt mondják a fehér a legrosszabb. Ilyenkor pusztán az agyuk verheti át őket, hiszen azért érzik így, mert a fehéret visszük fel utoljára. Visszatérve az eredeti kérdésre, a legdurvább az oldalunk. Népszerű hely, de rengeteg az idegvégződés, s ezt mindig el is mondjuk, ha valaki oda kéri a tetkót. A háton, a lábfejen és a nyakon is brutális a fájdalom, de nyilván ez csak a nagy tetoválásoknál van így.

Melyek az aktuális trendek?

– Nemrég a rózsa, az óra és az iránytű ment nagyon. Jelenleg az állatportrék népszerűek, azon belül a nagymacskák, mint a tigris, a leopárd, vagy az oroszlán. Farkast is sokan kérnek, amit egyéként szeretek elkészíteni, de már kezd sok lenni. Egy ideig népszerű volt a végtelen jel a csuklón is, de szerencsére már kezd kikopni a divatból. Mostanában inkább csak nagyobb tetoválásokat vállalok, a saját stílusom a trash polka pedig töretlen népszerűségnek örvend. Nem nevezném kimondottan divatnak, hiszen ez egy kicsit extrémebb, de pont ezért imádom.

Milyen mintákat szeretsz még készíteni?

– A trash polkán kívül szeretem a fotórealisztikus tetkókat. A legnagyobb kedvenceim a portrék, legyen az akár egy sztár arca vagy a kliens családtagjáé. Szerencsére ilyen felkérésem is rengeteg akad. Szeretem még a háromdimenziós tetoválásokat is, amelyek hihetetlenül jól tudnak mutatni az ember karján.

A Magyar Tetoválók Szövetségétől megkaptad a minősített tetováló címet. Ez mit jelent pontosan?

– Ez egy olyan kezdeményezés, amellyel a MTSZ megpróbálja visszaszorítani az „otthontetkósokat” és azokat a tetoválókat, akik stúdióban dolgoznak, de munkájuk minősége hagy némi kivetnivalót maga után. Az MTSZ azt szeretné elérni, hogy a szalonokban is csak olyanok tevékenykedjenek, akiknek van ilyen minősítése. Magyarországon nagyjából 500 tetoválóművész dolgozik, közülük több mint kétszázan azonnal megkapták ezt a címet a bizottságtól. Én a 24. voltam a sorban, ami hatalmas megtiszteltetés.

Mit tanácsolsz a kezdő művészeknek?

– Azt, hogy kitartóak legyenek. Ez nem egy olyan pálya, amit néhány év alatt kitanul az ember. Szerintem a tetoválók életük végéig folyamatosan fejlődnek, mivel a tetkókészítés technikája igen nehéz. A kézügyesség fontos, bár nem hiszem, hogy csak egy képzőművészeti főiskola elvégzése után vághatna bele az ember. A lényeg, hogy szeresse csinálni, valamint az alkotói kedv, ne pedig a pénz motiválja.