A zalaegerszegi Mikes-óvoda apróságai a nagykutasi almáskertben jártak

Nincs értékesebb pozitív élmény, mint amit gyerekkorban szerez az ember. Ebben segédkeznek a gyerekeknek a megyeszékhelyi Mikes Kelemen utcai tagóvoda óvodapedagógusai.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányt megszondáztatták a lakossági fórumán

Szerintem minden felnőtt szívesen emlékszik vissza arra, amikor egykor iskolai keretek között vehetett részt őszi gyümölcsszedésen.

Erre most a kicsit kisebbeknek is volt módjuk, hiszen a Mikes-óvoda kisgyermeknevelői megszervezték, hogy csoportjukkal együtt ellátogathassanak a nagykutasi Alma 2000 almáskertjébe. Kovács Józsefné és Szőkéné Molnár Judit óvodapedagógusnak köszönhetően bejárhatták az almasorokat, megfigyelhették a gyümölcs betakarítását egészen addig, amíg útra nem keltek a ládák és rekeszek a hűtőházba vagy az üzletekbe. A gyerekek (mint a képen is látszik) legjobban azt élvezték, hogy – a felnőttek odafigyelése mellett – fel is ülhettek a szállító járműszerelvénybe, látták munka közben a villás targoncát, s az almaevésre se kellett senkit biztatni ezek után.

– Óvodánk két csoportját fogadta az Alma 2000 Kft., amit nagyon köszönünk a mezőgazdasági vállalkozás vezetőinek, Farkas Ervinnek és fiának – mondta Szőkéné Molnár Judit óvónő. – Miután ötödik éve „zöldóvoda” vagyunk, a gyerekeket a természet ismeretére, az állat- és növényvilág szeretetére neveljük, amihez hozzátartozik a személyes tapasztalat. Most 54 kisgyermek láthatta a kirándulás során az almatermesztés szüreti fázisát, rájuk az óvónők, dadusok és pedagógiai asszisztensek vigyáztak. A kalauzolás után ráadásul még palacsintával is megvendégelték Nagykutason a gyerekeket.

A hét egyébként is a környezetvédelem jegyében telt a Mikes-óvodában, hiszen az évente szeptember 22-én esedékes autómentes napra való tekintettel, a szülőket is bevonva, arra kérték a családokat, hogy ne autóval vigyék a gyerekeket az oviba. Sok roller kelt útra, amelyekkel aztán háztömb körüli kört is tettek kis gazdáik. Másnap a dél­előtti séta keretében elektromos töltőállomást és biciklijavító műhelyt kerestek fel együtt.

A zöldprogramok mellett a néphagyományaink megismertetése is központi eleme az óvoda nevelési programjának, ennek jegyében őszi jeles napokról is megemlékeznek.