A virágtartók hangsúlyos dekorációi a kertnek, a lakásnak

Miben mutat a legjobban a virág? Kaspók, virágládák széles választékát kínálják az üzletek, de ha jól körülnézünk otthon, esetleg a bolhapiacon, sok szép tárgyat találunk, amely akár virágtartónak is jó lehet.

Szekeret nem feltétlenül, sajnos, pedig a vidéki stílust kedvelők bájos fűszerkertet is telepíthetnek bele, amint a nagy képen látható. A vidéki romantika szerelmesei könnyen beszerezhetnek azonban régi (vagy új) fém öntözőkannát, tejeskannát, bádoglavórt vagy százféle fonott kosarat, amivel hasonló hangulat teremthető. A bádogtartók megjelentek, s divatosak színes és „csipkézett” változatokban is.

A fémből készült virágtartók elegáns környezetben is megállják a helyüket, nézzük csak, milyen jól mutatnak az orchideák egy egyszerű, nagy méretű, kerek tálban.

Mediterrán hangulatú lakásokba, házakba jól illenek a színes kerámia virágtartók. Vannak mintásak is, Olaszországban lencsevégre kaptam néhányat, mert megragadott a citromos díszítésük, de ezerféle variáció létezik, az egyszínűekre magunk is festhetünk. De vigyázzunk, hogy mit ültetünk bele: egyszínű, visszafogott kompozíció legyen, netán csak zöld növény, mert könnyen kaotikussá válhat a kép, ha sokféle hangsúlyos virág kerül egy túldíszített edénybe.

Aki a szaküzletek kínálatát figyeli, találkozhat extra megoldásokkal. Forgalmaznak kifejezetten kültéri, fagy- és UV-álló kaspókat például. Kompozitanyaguk általában kőpor és műgyanta keverékéből készül, sőt, némelyikben üvegszál-erősítés van. Többségük betonhatású, de gyártják rusztikus kivitelben is. Nagyobb méretben, terebélyes növényekhez kifejezetten mutatósak. Modernek a szögletes változatai.

Ha az ilyen óriási edényekből (legyen az kompozit vagy egyszerű agyagcserép) csak kettőt állítunk a bejárati ajtó, az erkély vagy a terasz egy-egy oldalára, valamilyen hatásos, robusztus zölddel, már meg is oldottuk a virágosítást kevesebb több alapon, anélkül hogy hiányérzetünk támadna. Egymás mellett is jól mutat néhány óriás cserép – díszfüveket vagy más magas növényt beleültetve térelválasztóként funkcionálhat a sor.

Önszabályozós öntözővel kiegészített növénytartókat szintén találunk a kereskedelemben, ezek megkönnyíthetik a feledékenyebb kertészek dolgát.