A „tv”, a „he” és a szintetikus paprika

Sokáig az hittem, hogy a „tv-paprika” elnevezés a zöldség televízióval való kapcsolatára utal, gondoltam, biztosan ott tették közhírré először a fajtáját. Végül magamtól jöttem rá a jelentésére – a saját paprikatermésünket szortíroztam: e­zek lecsónak, ezek aszalni, ezek meg tölteni valók.

Biztosan a piaci árusok találták ki, nem fért ki a táblára a három szó: tölteni való paprika, így le rövidítették: tv-paprika. Ismertető jele, hogy egyenes, könnyen belegyömöszölhetjük a tölteléket – ilyen feltételek alapján viszont több fajta is lehet. A legnépszerűbb édes tv-paprika minden bizonnyal a kaliforniai, a magyarok közül pedig a „szintetikus” cecei. No, de milyen paprika az, amelyik szintetikus? Csak nem műanyag? Hát nem egészen, de majdnem. A hivatalos leírás: „a szintetikus Cecei SH (Államilag minősített fajta, 1980) származása: Keyston R. G., javított Cecei, Soroksári, Csokros csüngő, Antibois, Góliát hibridek Cecei típusú törzséből diallél keresztezéssel előállított szintetikus fajta”. A bonyolult magyarázatból beláttam, bizony jogosan biggyesztették a név elé a „szintetikus”, (mesterségesen előállított) titulust. Amúgy semmi bajom vele, ki­váló paprika, nagy terméshozamú, jó alkalmazkodó képességű, betegségekkel szemben ellenálló, a bogyó alakja, íze, minősége a cecei fajtával azonos. De gondoljuk csak meg, ha erről akarunk saját magot szedni, milyen nagy izgalommal várhatjuk, melyik ősére üt vissza majd a termés! Szóval ha „echte szintetikus ceceit” akarunk, annak bizony meg kell vennünk a magját. A cecei paprika egyébként hungaricum, dr. Angeli Lambert kertész, növénynemesítő kitartó munká­jának eredménye. További faj­tákat is nemesített, neki kö­szönhetően lett világhírű a magyar édes, fehér paprika. A boltokban télen is kapható „he” paprika viszont nem egy udvariatlanul ránk köszönő angol pepper, hanem kedvencünk, a fóliasátrakban, üvegházakban egész éven át termelt „hegyes-erős” fajta.

Az ősz derekán lassan lejár a szabadföldi paprika szezonja, a kedvencekből, a régi tájfajtákból már megszedtük a magot, a maradékot még feldolgozzuk lecsónak – milyen jó lesz majd télen felidézni vele a nyári kánikulát! Azt mondják, egy jó háziasszony semmilyen használható élelmiszert nem dob ki, megtalálja a módját, hogy készítsen belőle valamit. Mint például a paprika csumájából. Édesanyám mindig azt dobta a húslevesbe, még a lecsóba is beleszeletelte. Amíg vettem a paprikát, én is így tettem, mostanában viszont már ritkán vacakoltam vele, mert le kell róla szedegetni a magokat, ami kicsit időrabló és macerás. Olvastam valahol, hogy régen a lecsó és a zakuszka készítésekor a megmaradt paprikacsumát felfűzték, megszárították és télen ízesítőként azt tették a pörköltbe, a levesbe. A takarékosabb konyhatündérek még ma is lefagyasztják. Anno, a csóró világban ismerték a paprikacsutka-pörköltet is – állítólag kezd újra divatba jönni. Sokak szerint olyan, mintha a velőből készült volna.

Találtam első olvasatra jól hangzó „paprikacsutka-pörkölt főtt tojással” című receptet. Íme! Hozzávalók: 1 kiló zöldpaprika, 2 vöröshagyma, 2 paradicsom, 1 kanál zsír, pirospaprika, só. Az apróra vágott hagymát a zsíron üvegesre pirítjuk, rátesszük a zöldpaprika felszelelt csutkáját, rászelünk 3 paprikát, a 2 paradicsomot, rászórjuk a pirospaprikákat, megsózzuk, majd felöntjük vízzel, hogy ellepje. Keményre főzünk 8 tojást, megpucoljuk, és egészben a már majdnem kész pörköltbe tesszük. Átforraljuk, a tojásokat a tányéron vágjuk fel. Rizzsel, salátával tálalható.

Mi nem szeretjük a húslevesben a paprikát (ízlések, és pofonok!), gondoltam, kipróbálom a csutkájával. Ízlett. Ezért az idén lefagyasztottam egy tálcányi paprikacsumát, majd húslevesbe, főzelékbe dobok belőle egyet-egyet.