A télikert szerepe otthonunkban

A teraszbeépítés és a télikert építésének egyik célja, hogy olyan plusz helyiséget, szobát alakítsunk ki, mely a téli hónapokban növényeink menedékéül szolgálhat. Fontos hangsúlyozni, a télikert nem azonos az üvegházzal.

Ezt ne hagyja ki! Kétmillió szülő kapja vissza február 15-ig a személyi jövedelemadóját

Tulajdonképpen kettős szereppel bír az otthonunkhoz csatolt télikert: egyrészt pihenőhely, a feltöltődés, kikapcsolódás színtere, másrészt menedéket nyújt növényeink, virágaink számára a téli hónapokban. A funkció a helyiség berendezése szempontjából is fontos, ugyanis ha elsődlegesen pihenésre szánjuk, akkor az ülőalkalmatosságok dominálnak, azonban ha a helyiséget egy az egyben a növényeknek „adjuk”, akkor azok praktikus és élhető elrendezésére kell nagyobb figyelmet fordítani.

A klasszikus télikertek a hideg hónapokban optimális helyet nyújtanak a hidegházi teleltetésű növények számára, ugyanis 10-15 fokos hőmérsékleten növényeink nem fejlődnek tovább, nyugalmi állapotban vészelik át a telet. Az idők során a hagyományos, hűvösnek mondható télikertek mellett megjelentek a lakótélikertek is, ahol a hőmérséklet nagyjából 21-22 fok. A télikertben vagy beépített teraszon tárolt növények közül a nagyobbakat érdemes a földön elhelyezni, a kisebb és alacsonyabb darabok azonban kerülhetnek állványokra, polcokra. Ez az öntözés, gondozás szempontjából is praktikus. A télikertek közegében jól érzik magukat például a jázminok, a páfrányok, az orchideák és a bromáliák is.

A leander örökzöld növény, amely jól alkalmazkodik az időjárási körülményekhez. Sötét, hűvös helyen is átvészeli a telet, azonban a télikert védelmét is meghálálja. A citrusok hazánkban is kedvelt növények. Ezek számára szintén ideális hely a télikert. A babér főleg fűszernövényként ismert. Nyáron szabadban, télen télikertben tartható, ideális számára a 10 fok körüli hőmérséklet. A pálmák alapvetően a trópusok növényei, ám egyes fajták jól tűrik a változatos időjárást. A hidegházi fajok télen minimális öntözéssel is megelégszenek.

Természetesen a nagyra nőtt példányokat nem érdemes bezsúfolni a szobába, elegendő, ha fagymentes helyet biztosítunk számukra. A kaktuszok számára kifejezetten ideális hely a télikert, hiszen így nem fejlődnek tovább, nem nyúlnak meg. Amire ügyelnünk kell, hogy alacsony hőmérsékleten és szárazon tartsuk a közegüket.