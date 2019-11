A szív egy része, a lélek egy darabja – Molnárné Veres Mária bőrdíszművessel beszélgettünk

„A nagy szerelmem a bőrdíszművesség, ha nyernék a lottón és nem kellene dolgoznom, akkor is ezzel foglalkoznék, nem tudnám a lábam lógatni.”

Az őrtilosi Molnárné Veres Mária fogalmazott így, aki egy kaposvári bőrdíszművestől tanulta meg a szakma rejtelmeit.

– Eredeti végzettségem egészségügyi, ápolónak készültem és most is hasonló munkakörben tevékenykedem, de már gyermekkoromban vonzódtam a művészetekhez – bocsátotta előre Molnárné Veres Mária. – Ez egészen addig „lappangott” bennem, amíg 25 éve a kaposvári, népi iparművész Rónai Lajosnak a férjemmel, Molnár Lászlóval (aki a kaposvári egyházmegye diakónusa és Dél-Zalában szolgálja a híveket) szívességet nem tettünk, ő pedig a saját maga készítette díszes bőrdobozkával viszonozta azt. Nagyon megtetszett a remek darab, úgy is fogalmazhatnék, szerelem volt első látásra. Igen rácsodálkoztam, mert először azt gondoltam, fából készült, de amikor jobban megnéztem, láttam, hogy az bizony bőr… A bácsi meglehetősen morcos volt, így a férjem kérdezte meg tőle: megtanítana-e engem arra, hogyan kell ezeket a csodákat készíteni. A válasz először nemleges volt, de végül sikerült rávennünk. A közös munka során aztán összebarátkoztunk, s egy év alatt sok mindent elsajátíthattam a bőrdíszművességről. Nem kell hozzá sokrétű tudás, inkább kreativitás, precizitás, kézügyesség. Minden egyes motívum más-más szerszámot igényel, munkaigényes, valamennyi bőrből készült termék valódi kézműves áru. Ezt és az alapanyag, a bőr magas árát bizony meg kell fizetni, ezért prémiumkategóriás termékekről beszélünk. Van egy szövegem, amit őrizgetek, mert jól jellemzi a munkánkat: „Amikor egy művésztől/kézművestől vásárol, nem csupán egy tárgyat vesz. Kísérletezéssel, sikerekkel és bukásokkal töltött órákat vásárol. A frusztráció és a színtiszta öröm napjait, heteit, hónapjait vásárolja meg. Nemcsak egy tárgyat vásárol, hanem a szív egy részét, a lélek egy darabját, egy pillanatot egy ember életéből. De legfőképp időt vásárol a művész/kézműves számára, hogy azt tehesse, amit szeret.”

Molnárné Veres Mária műhelyében talán száznál is több kis szerszám sorakozik az asztalon, ezek mind-mind más munkafolyamathoz, motívum elkészítéséhez használhatók. Ilyen eszközöket nem kapni boltban, mindet egyedileg kellett legyártatni – volt, amit kidobott csavarból. A fejjel szembeni végére minta készült és a csavar így beütőként használható. Az ütés erejével lehet szabályozni a minta mélységét a bőrben. A kézműves állítja, nincs két egyforma motívum, nüansznyi különbségek mindig adódnak. A legjobb alapanyag a marhabőr, abból is a simontornyai gyár terméke, ahova mindig elmegy vásárolni. Fontos a személyes jelenlét, a bőröket ugyanis meg kell tapintani, a megmunkálhatóságuk szempontjából stratégiai kérdés az optimális vastagság.

– Simontornyán természetes eredetű, növényi cserzőanyagot használnak, így a bőr nem lesz kellemetlen szagú – jelezte a szakember. – Sokféle dísztárgyat készítek belőle: képkereteket, ékszertartó dobozokat, iratgyűjtő mappákat. Egy-egy munkadarabon – mivel van főállásom – napokon, heteken át dolgozom. Például egy képkeret elkészítése, ha minimálisan napi 6 órát foglalkozom vele, körülbelül két hétig tart. Különleges vagy furcsa igény még nem volt. Néha XXL-es méretű öveket szoktak kérni tőlem – ennek kapcsán inkább azt tartom furcsának, hogy a kereskedelemben ilyen nem kapható…

Marika elárulta, egyszer feltette magának a kérdést, ha ötöse lenne a lottón és nem kellene dolgoznia, mit kezdene a nyereménnyel. Végül arra jutott: megteremtené annak a feltételeit, hogy csak a bőrmívességgel foglalkozhasson. Azt hiszem, ezt hívják úgy: szerelem.