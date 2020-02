A sokféleség kikötője, Fiume lett Európa egyik kulturális fővárosa 1. rész

Két tengermelléki város, az írországi Galway és Rijeka, magyarul Fiume lett idén kontinensünk kulturális fővárosa. A kitüntető címet adományozó uniós tanács szerint mindkét hely a tolerancia és multikulturalizmus ragyogó példája. Az Adria partján tűzijátékkal, koncertekkel, karnevállal nonstop ünnepelték február elején a nyitányt, kiemelve, hogy a programsorozat alkalmat kínál a kulturális élet megújítására, mint ahogy erre tíz évvel ezelőtt Pécs szolgált példával.

A múltjából fakadóan legmagyarabb horvát város programjaival az avantgardizmust célozta meg, ami a világ felé küldött első jelekből is kitűnik. S ez odaát sem találkozik egyöntetű helyesléssel. Már a február eleji prológgal, megnyitóval kapcsolatban is többen elégedetlenségüknek adtak hangot a nyomtatott és az elektronikus médiában. A protokollt sem nélkülöző ünnepélyes nyitány helyszínének a kiválasztásával senkinek sem lehetett baja, ugyanis e célra az ottani nemzeti színháznál méltóbb helyett nem is találhattak volna. A teátrum építését a Monarchia neves párosa, Hellner és Fellner jegyzi. Az egész kívül és belül is amolyan békebeli hangulatot áraszt, ahogy a kettős többi, kulturális célokat szolgáló munkája, kezdve Nagyváradtól, Budapesten, Bécsen, Varasdon át egészen Zágrábig. A tengermelléki építmény avatóját 1885-ben tartották, Verdi Aidájának a bemutatójával. S most, 135 év elteltével sok más műsorszám mellett a város nagy szülöttje, nemes Ivan Zajc: Nikola Šubić Zrinski című operájából a finálét adták elő. A Szigetvár ostromáról szóló zeneművet a 19. században komponálta a szerző. Ennek zárójelenetében hangzik fel a harcra buzdító „u boj, u boj!”, ami helyett „za mir!” (a békéért) énekelték pacifista indíttatásból. Ez verte ki sokaknál a biztosítékot, főként a kilencvenes évek háborús veteránjai adtak nemtetszésüknek hangot.

Egy másik nagy zenei program, a parton százfős előadóművészi gárdát és több tízezres nézőközönséget megmozgató, modern kori rock­opera sem tetszett mindenkinek, pedig ezt szánták az est fénypontjának. A formabontó mű az örökségre és a hagyományokra épül, s a címéből – Opera industriále – is kisejlik, hogy a napjainkra sorra kimúló helyi nagyüzemek – köztük a vergődő, nagy múltú hajógyár – bizonytalan sorsát is érinti. A kritikusok baja az volt, hogy az olasz partizánnóta, a második világháború vége felé született Bella ciao is fölhangzott benne. Mindezt az állami televízió élő, egyenes adása mellett több százezren láthatták a képernyőn. Így azt, hogy a dekoratív hölgy műsorvezetőnek egy transzvesztita segédkezett a színpadon, hosszú női ruhába öltözve, mint anno az Eurovíziós Dalfesztiválon az osztrák énekes. Ez is a sokszínűség része akart lenni, amire az éves rendezvénysorozat jelmondata utal: azaz Rijeka, a sokféleség kikötője.

Ám ezzel még nincs vége a kifogásoknak – aki keres, mindig talál. Például azt, hogy a nap minden szakában forgalmas korzón az egykori jugoszláv vörös csillagos zászló is feltűnt. De miért kellett volna épp annak kimaradnia, amikor a rendezők installációban, időrend­be szedve igyekeztek bemutatni az utóbbi 116 év fordulópontjait, mikor mely országhoz tartozott a város és környéke. Tény és való: Jugosz­láviához is, ahogy az Olasz Királysághoz vagy a Drittes Reichhoz, Harmadik Birodalomhoz. És nyilván Magyarországhoz, így a mi lobogónknak is ott volt a helye. Egyébként a város a 20. században hat országhoz tartozott. 1779-től kezdve 1918-ig közvetlen magyar fennhatóság alatt állt. Az erőteljesebb magyar kötődés a Corpus separatummal kezdődött, azaz Máriai Terézia (1779.) április 23-án kelt rendeletével, melyben az Adriai-tenger eme szakasza közvetlen testként, különálló területként Magyarországhoz csatoltatott. Az ezt követő időszakot, amelyet persze kisebb-nagyobb zökkenők is jellemeznek, a mértékadó horvát történészek is a fejlődés időszakaként írják le.

A várost járva magyar emlékek sora idéződik fel. Így a hamisíthatatlan monarchiabeli hangulat, amely az épített környezetből, a sok, akkoriban emelt neobarokk, klasszicista épületből árad végig a tágas korzón és az abból nyíló szűk sikátorokban. A part mentén sétálva akár a Skull Mátyás budapesti vasüzemében öntött kikötői bakok egyikén is megpihenhet az utas, miközben az egykori vasminiszter, Baross Gábor nevét viselő porthoz (kikötőhöz) tart. És hát itt van a korszak többi rangos személyisége: Garády Viktor vagy Leidenfrost Gyula, az első magyar tengerkutató. Az olaszból lett magyar író, Garády (Gauss) elbeszéléseiben, könyveiben a tenger tündéreit varázsolja olvasói elé. 1897-ben a Gustavo Salvini olasz színtársulata részére ő fordította le olasz nyelvre a Bánk bánt. Hosszú ideig, egészen 1918-ig a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság biológiai állomását vezette.

Egy másik patinás épületet a magyar király által kinevezett, tengermelléki kormányzóknak emelték. A nekik szánt impozáns, neoreneszánsz palota tervezője a korszak kiemelkedő építésze, Hauszmann Alajos, aki gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzótól kapta a megbízást. Az épület 1898-ra, a millennium évére készült el. Később a horvátok műemlékké nyilvánították. Ma a lehető legjobb célt szolgálja: történeti és tengerészeti múzeumnak ad helyet. Az előtte álló teret Hauszmannról nevezték el.

A nagy ház első lakója Majláth József volt 1776-tól 1783-ig. Őt még több mint húszan követték, köztük nem egy gróf, így Almássy Pál, Erdődy János, Zichy József. 1896-ban Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök unokája is betöltötte e hivatalt. Sőt rövid ideig Josip Je­lačić bán is itt székelt. Négy Szapáry nevezetű guvernirt (a kormányzó neve horvátul) is számon tart a történelem: Jánost, Gézát, Lászlót és Pált. A szécsiszigeti és muraszombati grófi család sarjainak emlékét őrzi a róluk elnevezett, a Baross kikötő szerves részét képező riva (part menti sétány), amely tulajdonképpen rakpartként működött. Gróf Szapáry Lászlóról följegyeztetett, hogy muraszombati kötődése révén 1918-ban támogatta a szlovének autonómiáját, a Szlovenszka krajina létrehozását. A kormányhivatalt vezető politikusok sorát Jékelfalusy Zoltán zárta, aki az állami alkalmazottakkal együtt 102 éve, 1918. október 29-én hagyta el különvonaton Fiumét. Erről a napról részletesen tudósít a Tengerpart című, Fiuméban szerkesztett, magyar nyelvű napilap utolsó száma. A város magyarjainak a száma ekkor (a Monarchia összeomlása előtt) volt a csúcson, megközelítette az összlakosság 10 százalékát, vagyis a négy és fél ezer főt, a többséget kitevő horvátok és olaszok mellett. Azóta folyamatos a csökkenés, ám a mai napig kétszázan maradtak az elődjeik által választott helyen.

Még egy zalai kötődésű politikus: 1892-től kezdve majd tíz éven át a zalaszentgróti születésű gróf Batthyány Tivadar képviselte a Tengermelléket a magyar országgyűlésben, „mindig melegen védve Fiume érdekeit”– ahogy az egykori feljegyzésben olvasható tevékenységéről. Végzettségénél fogva és a hajózás során szerzett tapasztalatai alapján ő az első magyar tengerész szakemberek egyike, aki szakirodalmi munkásságával is kitűnt. A horvátok külön megjegyzik, hogy tevőlegesen támogatta Dalmácia csatlakozását Horvátországhoz és Szlavóniához, a Szent Korona égisze alatt.

(Folytatjuk.)