A pilates egyáltalán nem nyugdíjas torna! – Beszélgetés Kulina-Ferincz Edina edzővel

Stresszoldó hatású, tartásjavító, ráadásul szálkásít is – ez a három csak néhány tulajdonság arról a hosszú listáról, amely arról szól, miért is jó a pilates. Ha az ön újévi fogadalma is az életmódváltás volt, most elmagyarázzuk, miért érdemes pont ezzel kezdenie.

Tények és tévhitek Az utóbbi években már-már divatnak számít az egészséges életmód, arról nem beszélve, mennyi eddig sokaknak ismeretlen mozgásforma vált népszerűvé. Kulina-Ferincz Edina zalaegerszegi edző elárulta, hogy a pilates sem 21. századi találmány. – Ez a fitnesz módszer a 19. században született Joseph Hubertus Pilates nevéhez fűződik. A német férfi különböző ízületi betegségekben, de angolkórban és asztmában is szenvedett, ám egészen kiskorától kezdve sportolt. A pilatest gyakorlatilag saját magának fejlesztette ki, például gyakran a szabadban jógázott asztmája miatt – innen erednek a benne használt légzésgyakorlatok. Később az első világháborúban megsérült katonáknak tartott rehabilitációt, majd Amerikában nyitott egy stúdiót, ahol rengeteg balett-táncossal dolgozott. A táncosoknak különösen hasznos volt, hogy sérülésveszély nélkül tudnak izmot növelni és erősíteni – mesélte Edina. A biztonság valóban fontos tényező. Az edző úgy fogalmazott, hogy a pilates leginkább lassú mozgásokból álló, csak talajon végzett mozgásforma, ami sérülések, betegségek után is remek rehabilitációs módszer. – Mivel az adott izomcsoportokat kímélve erősít, feleleges terhelés sincsen. Alapvetően a pilatesben nem lehet sérülni, de személyes véleményem szerint kisebb balesetek mindenhol előfordulhatnak. Nagyobb sérülésveszélytől azonban azért sem kell tartanunk, mert teljesen mellőzi az ugrásokat – tette hozzá. A laikus számára talán pont a gyors mozgás hiánya miatt tűnik elsőre egy könnyű női sportnak, s vannak, akik egyenesen „nyugdíjas tornának” nevezik. A valóság azonban teljesen más, és ha valaki csak betéved egy ilyen órára, nagyon megdöbbenhet. A pilates igenis nehéz, ha helyesen végezzük a gyakorlatokat. – Sokan azt hiszik, hogy könnyű, de gyakran találkozni azzal a tévhittel is, hogy csak időseknek és csak nőknek való. Tegyük tisztába: ugyanúgy alkalmas férfiaknak, nőknek, gyerekeknek és felnőtteknek, mivel egy minden izmot megmozgató edzés, amely amellett, hogy gerinckímélő, erősít és csodás formát ad. A pilates feszesíti, erősíti izomzatunkat sportsérülések nélkül. Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek érdemes lenne kipróbálnia. Ha ülőmunkát végez valaki, rossz lesz a tartása, ami a a hátizomzat feszítésével javítható. Aki sportol, annak a mélyhát erősítése, a kisizmok mozgatása miatt fontos. Egy teljesen kezdőnek kiváló választás, de egyfajta kiegészítésnek is tökéletes, különösen intenzív edzések mellé – nyilatkozta Edina. Mi a helyzet a fogyással? Ha szétnézünk az interneten, gyakran belefuthatunk olyan fórumokba, ahol szóba kerül: a pilates nem éppen fogyókúrázóknak való. Újévkor rengetegen fogadják meg, hogy leadnak pár kilót, emiatt az ő érdeklődésük inkább a kardioedzések irányába terelődhet, ám érdemes megfontolni egy pilates órát is, különösen, ha azelőtt még sosem sportoltak. – A pilates valójában alkalmas a fogyásra, de inkább hosszú távon. A futásnál, vagy egy kardioedzésnél a pulzus megemelkedik ezáltal több kalóriát égetsz, de ha nem rövid időn belül várjuk az eredményt, csodálatos alakot érhetünk el. A pilatesszel erősödnek az izmok, szálkásodik a test és növekszik az általános erőlét. A gyakorlatokat talajon végezzük, különböző pilates eszközök segítségével, melyek a stabilitási készségfejlesztésben, így az izomzat erősítésében is segítenek – fogalmazott Edina. A pilates egy másik előnye, hogy viszonylag kevés segédeszköz kell hozzá. Elég egy kényelmes ruha és matrac. Még zokni sem szükséges, a cipő pedig kifejezetten tiltólistán van. Az eszközöket az edzőtermek biztosítják, ám akkor sem kell túl mélyen a zsebünkbe nyúlni, ha otthon tornáznánk. – Első körben érdemes beszerezni gumiszalagot, pilates labdát, és nagyméretű fitnesz labdát – ennek például a hétköznapokban is hasznát lehet venni, hiszen szuper ülőalkalmatosság. Ezek mellett még számtalan eszköz létezik, például bosu, pilates gyűrű, satöbbi… Csak rajtunk múlik mit szeretnénk beszerezni – mondta az edző – Az otthoni edzésnek azonban vannak hátulütői. Az interneten rengeteg oktatóvideó érhető el, de nem biztos, hogy egy kezdő jól fogja csinálni. Mielőtt nekivágunk érdemes szakembertől megtanulni az alapokat, például a légzést és a helyes tartást, majd csak ezután otthon tornázni.