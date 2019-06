A nyaralás borongós napon is lehet izgalmas – Mutatjuk, mit kínál Zala megye!

Hűvös az idő a nyári pihenés idején? Netán esik az eső? Elkeseredésre semmi ok, a zalai Balaton-parton és környékén is bőven van lehetőség arra, hogy rosszabb időben is jól érezzük magunkat és élményekkel gazdagodjunk.

Keszthelyt említve talán mindenkinek eszébe jut a Festetics-kastély, de azt lehet, hogy kevesen tudják, hány fajta kiállítás is várja az idelátogatókat. A főúri életformát bemutató kiállítás mellett a Vadászati, és a Hintómúzeum, a főúri utazásokat bemutató Amazon Ház Látogatóközpont, a Madárpark, a Pálmaház, s az évszázadokkal ezelőtt kialakított kert is várja a látogatókat. A Belvárosi Múzeumok több kiállítása, a Balatoni Múzeum és a Georgikon Élménygazdaság is érdekességeket kínál. E szinte kihagyhatatlan látnivalók mellett számtalan más programlehetőség is van, ha nincsen strandidő, vagy szeretnénk megismerni a térséget.

A szomszédos településen, Gyenesdiáson a hét minden napján kedvünkre választhatunk a garantált programok közül. A szabadtéri lehetőségek, mint például a paintball, a koronglövészet, a Festetics Imre állatpark, vagy Livi állatfarmjának meglátogatása és a vezetett Nyugat-balatoni kerékpártúrák mellett akár fedett helyen is lehetünk: gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt érdekes időtöltés lehet a keramikustanoda, a Természet Háza Látogatóközpont, a vasverő műhely és a kézműveskuckó. Vonyarcvashegyen érdemes felkeresni hazánk egyetlen halászkápolnáját, a Szent Mihály-kápolnát, itt nem csak építésének legendájával, a 40 halász történetével ismerkedhetünk meg, hanem különleges élményben is részünk lehet: a dombtetőről csodálatos a kilátás.

Ha az idő nem is kedvez a fürdőzésnek és napfürdőzésnek, a györöki Kneipp-taposót és a strand közelében lévő Kneipp-élménysétányt érdemes végigjárnunk. Itt vizes és száraz taposón haladhatunk át, melyek mellett gyógynövényszigetek, néhány lépésre pedig meditációs padok találhatók. Ha nem esik az eső, keljünk útra és kalandozzunk a Keszthelyi-hegységben! Könnyebb és nehezebb, rövidebb és hosszabb túraútvonalakat is bejárhatunk, s számtalan kilátóról gyönyörködhetünk a tájban. A Kis-Balaton térsége, a Kányavári-sziget is felfedezésre érdemes, itt a madárvilággal is ismerkedhetünk. Ha elcsendesedésre, elmélyülésre vágyunk, keressük fel a zalaszántói sztúpát, s ha testünknek akarunk megnyugvást vagy felfrissülést, kényeztethetjük magunkat a térségbeli gyógy-és élményfürdőkben: Hévízen, Kehidakustányban, vagy Zalakaroson.

A művészetkedvelőknek ajánljuk a Györöki Nyári Tárlatokat: júliusban és augusz­tusban a kortárs magyar művészet élvonalába tartozó képzőművészek kiállításai követik egymást.

Ugyancsak Balatongyörökön csütörtök esténként a jazz hangjaival telik meg a templom alatti tér, miközben ragyognak ránk a csillagok.

Klassz a parton programsorozat keretében Keszthelyen július 23. és 30. között fellép a Szent Efrém férfikar, Illés Eszter fuvolaművész Stark János Mátyás hegedűművésszel és Szedmák Eszter csembaló­művésszel, Jávorkai Sándor és Jávorkai Ádám, Kolonits Klára operaénekes és Zsoldos Bálint zongoraművész, a Németh quartet, Vida Mónika Ruth zongoraművész és a Trio Energico, Kocsis Krisztián zongoraművész, Kertesi Ingrid operaénekes és a Budapest Saxophone Quartet. A Dámák a kastélyban című szalonkoncerten közreműködik a Grazisio Quartet és Podhorányi Zsolt művelődéstörténész, végezetül a Bach kamarakórus és Simpliccimus kamaraegyüttes zenél.

Klassz a Parton – Gyenesdiáson is: július 27-én és 28-án a Cimbora Együttes interaktív verskoncertjére várják a gyerekeket.