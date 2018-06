A nyár főleg a fesztiválok időszaka, de lesznek szép számban önálló koncertek is

A zenei fesztiválok időszaka a nyár, júliusban a Balaton Sound, augusztusban a Sziget ígérkezik a legnagyobb eseménynek, de országszerte, s így szűkebb régiónkban is számos további program vár a szórakozni vágyókra.

A fesztiválszezon már hetekkel ezelőtt kezdetét vette, így olyan rendezvényeket tudhatunk magunk mögött, mint a legnagyobb vidéki fesztiválként ismert soproni Volt, illetve a motorosok Mekkájának is tartott Open Road – közismert nevén Harley-Davidson találkozó.

Zenei programokban azonban a nyár következő két hónapja is bővelkedik, napokon belül kezdődik az elektronikus tánczenék hívei közt népszerű Balaton Sound, augusztus 8-tól pedig Európa legnagyobb multikulturális rendezvénye, a Sziget várja a közönséget. A Balaton Sound nemzetközi szinten is prémium jellegű zenei rendezvénynek számít, ahol a programkínálat mellett a szolgáltatások szintjén is meghaladja a fesztiválokon megszokott minőséget. Ugyanezt mondhatjuk el a Szigetről is, a fesztivál designja, a látványelemek, vagy a közösségi élmény érzésének hangsúlyozása legalább olyan fontos a rendezvény ázsióját illetően, mint a zenei felhozatal. Utóbbi szintén illeszkedik az aktuális trendekhez, a Sziget ennek is köszönheti, hogy az európai fesztiválok rangsorában szintre minden évben a díjazottak között szerepel. 2018-ban Kendrick Lamar, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford & Sons, Dua Lipa, Kygo, valamint az Arctic Monkeys lesznek a headliner előadók, azaz a legfontosabb húzónevek.

Zala ugyan nem tartozik a tradicionális fesztiválhelyszínek közé, a közvetlen szomszédságunkban azonban így is könnyen találunk magunknak nagyszerű programokat. A lassan egy évtizedes múlttal rendelkező körmendi AlteRába – amely egymást követően három alkalommal is elnyerte a hazai fesztiválok fair play díját – mára már magabiztosan megvetette a lábát a színtéren. Ez évben július 10. és 14. között öt napon keresztül alterpop előadók sokasága – köztük a Vad Fruttik, az Anna & the Barbies, a Kowalsky meg a Vega vagy Péterfy Bori és a Love Band – nyújt várhatóan remek kikapcsolódást az „ország legnagyobb kertipartija” résztvevőinek. Körmend nemcsak az alterpop fellegvára lett, hiszen ez évben debütál az AlteRába kistestvére is, a felvállaltan rockzenében érintett VasMarock Piknik. Július 5-től három napon át a műfaj közel húsz ismert és feltörekvő zenekara várja koncertjeire a közönséget. Ebben az időszakban tartják Szentgotthárdon a XXIX. Hopplá Zenei Fesztivált is, mely ugyanazt a közönségbázist célozta meg, csak más előadókra alapozva. A VasMarock Pikniken a Kárpátia, a Leander Kills, a Depresszió, a Kalapács, az Auróra, míg a Hopplán a Road, a Lord vagy a P.Mobil lesznek a húzónevek.

A Nyugat-Dunántúl legpatinásabb rockzenei eseménye, a Sitkei rockfesztivál sem maradhat ki a sorból, augusztus 24-25-én többek közt a Karthago, a Mobilmánia, a Kárpátia és a Depresszió is fellép a falu melletti Hercseg-hegyen.

Aki nemzetközi rockzenei sztárokra vágyik, annak a dunaújvárosi Rockmaraton vagy a székesfehérvári Fezen járhat leginkább a kedvében. Július közepén Dunaújvárosban mások mellett az új lemezzel jelentkező német Powerwolf, a thrash műfaj egyik legjobbjának számító amerikai OverKill, vagy a death-metal műfaj szintén amerikai legendája, a Cannibal Corpse lép fel. A Fezen az évek óta rendkívül színvonalas kínálatának köszönhetően a Volt mellett a második legjelentősebb vidéki fesztiválnak számít, ezúttal a speciális felállásban turnézó Helloween, az európai heavy metal ugyancsak meghatározó zenekara, az Accept, a dallamos rockzenéjének és listás slágereinek köszönhetően ismertté vált Mr. Big, a szimfonikus metal egyik vezéregyénisége, a holland Epica, valamint az indusztriális vonalon nagyágyúnak számító Ministry neve is ott az idei fellépők listáján. A populáris zenék kedvelőinek szintén kínál izgalmakat a Fezen, most először ad koncertet hazánkban a rapper Pittbull, jön Székesfehérvárra a Prodigy, a retro hullám kedvelőire pedig D.J. Bobo show-ja vár.

E vidéki fesztiválokon a nemzetközi sztárkínálatot hazai közreműködők egész sora egészíti ki, azaz a külföldi fellépők koncertjei előtt-után – általában más színpadokon – a magyar kedvenceinket is megtekinthetjük.

Budapesten a nyári szezonban is szinte naponta váltják egymást a világ-sztárok. A Papp László Budapest Sportarénában július 24-én egy igazi fémszörnyeteg, a klasszikus heavy metal műfaj megteremtői közt számon tartott Judas Priest ad koncertet, a Budapest Parkban most hétfőn például Billy Idol, a Barba Negra Trackben a teljesség igénye nélkül a hónap végén a gitáros Joe Satriani, augusztus 19-én a progresszív rockzene új szupergroupja, a Sons Of Apollo, míg az Akvárium Klubban a tinilányok kedvence, a Bars & Melody lép fel. Nem maradnak hoppon az egyes rétegműfajok szerelmesei sem, a thrasher Exodus, a glam rocker Stevie Rachelle, vagy az alternatív rockot játszó Helmet egyaránt vendége lesz a magyar fővárosnak.

Zalában a nyári szezonban elsősorban a falunapok, városi programok keretében adnak koncerteket a pop- és rockzenei előadók. A teljesség igénye nélkül: Péterfy Bori és zenekara, a Bikini, a KFT, Vikidál Gyula és Zalatnay Sarolta is megyénkbe látogat a közeljövőben.