A nők és az izmusok: a szabadság nem minden…

A nő- és szépség­ideált minden korban formálják a társadalmi, politikai hatások, így lett nekünk Simon Böskénk, „Zsuzsi traktoros lányunk” és újabban szinglisokaságunk is.

Az elmúlt másfél száz év rengeteget alakított a nőképen, ami a 19. század végén még elég egyszerű volt, a társadalom abroncsos szoknyába szorította a testet, az asszonyt pedig a háztartásba, a gyerek mellé. Slussz. Aztán jött a 20. század, s egyik fontos eszményeként betoppant a feminizmus, amely nemcsak az egyenjogúságért, a szavazati jogért lépett fel, hanem mindenfajta értelmében szabadságot kínált és hirdetett: a munkában, a tanulásban, a társadalmi életben is.

Az I. világháború a nőtörténelemben annyi visszalépést hozott, hogy a lányoknak, asszonyoknak be kellett állni a hadimunkába, s a férfiak frontszolgálata okán sokkal nagyobb teher hárult rájuk a hátországban, fogalmaz dr. Szarka Lajos hévízi történész, de mint mondja, ez erősítette szerepüket és az emancipációt. Az első világégés után pedig megjelent a konzervatív feminizmus, ami bár első blikkre tán furcsa összetétel, mégsem fából vaskarika.

– Ez az áramlat, amely a két világháború közötti Magyarországon mérvadó volt – teszi hozzá a szakember –, elfogadta, hogy a modernitás elől nem lehet elzárkózni, mert ez jelenti a társadalmi haladást, de próbálta összekötni azt a hagyományos értékekkel.

Vagyis a nő lehetett divatos, rövid(ebb) frizurájú, sőt szoknyájú is, és használhatott illatszereket, mi több, a városban élők képes lapokat olvastak, színházba, majd ’29 után moziba jár(hat)tak, és aktívan részt vehettek a közösségi, társadalmi életben, például jótékonysági vagy vallási alapon szerveződő (bár e kettő gyakran fedte egymást) nőegyletekben. És megjelent a szépségipar, illetve sorjáztak a szépségver­senyek. Ugyanakkor a konzervatív feminizmus fontosnak tartotta, hogy a modern nő azért ragaszkodjon a hagyományos értékekhez is.

– Tehát egyúttal legyen anya, feleség, törődjön a gyerekekkel, különösképpen a valláserkölcsi nevelésükkel – fogalmaz dr. Szarka Lajos –, és különösen a világháborúban vesztes országokban azt is hirdették: a nőknek van hazafias szerepük, nemzetfenntartó erejük a gyerekek vállalásával.

Az akkori liberális feminista úgy lépett ki a család zártságából, hogy szakított a hagyományos értékekkel, például vadházasságban, vagy ahogyan akkoriban hívták, pajtásházasságban élt, de ez a konzervatív feminizmusba nem fért bele, egyfajta társadalmi elvárás volt, hogy a nő a hagyományos szerepeknek is eleget tegyen, ez az áramlat a szabadságot nem szabadosságként értelmezte, cserébe pedig felmagasztalta a nőt.

Ezzel szemben kialakult a konzervatív antifeminizmus, amely szerint mindez káros, rossz­ra vezet, előbb-utóbb szétveri a családot és hazafiatlan is, vadhajtásként pedig kisarjadt az antiszemita antifeminizmus, amely még tovább ment: faji alapon is különbséget tett, elsősorban a zsidó asszonyokat támadva.

Simon Böske, a keszthelyi születésű szépségkirálynő, aki 1929-ben előbb Miss Hungária, majd Miss Európa, végül megosztva Miss Universe lett, a két világháború közötti fősodor, vagyis a konzervatív feminizmus emblematikus személyisége lett, hangsúlyozza az élettörténetét kutató és azt néhány éve könyvben is feldolgozó dr. Szarka Lajos.

– Középosztálybeli neológ zsidó családba született, német nevelője volt, majd az elemi és a polgári iskola elvégzése után egy bécsi leánynevelő intézetben tanult. Nyelveket beszélt, zongorázott, teniszezett, úszott, később autót is vezetett – sorolja a történész. – Amikor sorra nyerte a versenyeket, 172 centi magas és 50-55 kiló volt, karcsú, rövid hajú, mi több, cigarettázott is, de ezt akkoriban nem ítélték el. Ugyanakkor, amikor sikerei csúcsán hívták Hollywoodba, nemet mondott, mivel férjhez akart menni, s arra vágyott, hogy otthon családot alapítson, gyerekeket vállaljon. Megjelenésével és ezzel a határozott döntésével is jelentősen alakította a kor nőképét.

Persze, ettől még a konzervatív antifeminista támadások kereszttüzébe került, származása miatt pedig a hazai fajvédők is célkeresztbe vették, „Miss Palesztinának” csúfolták, királynővé emelésében pedig egyfajta zsidó összeesküvést véltek felfedezni. Az akkori mértékadó irányzat viszont támogatta, elismerte: fogadta őt Horthy Miklós kormányzó, interjút készített vele Karinthy Frigyes, majd Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a Színházi Élet karácsonyi számában méltatta Simon Böskét, ami azért – mai fordulattal – nem semmi. A nagy formátumú politikus írása a Szépségnacionalizmus címet viselte, s a Magyarország Trianon utáni felemelésében meghatározó szerepet játszott or­szág­építő nem kevesebbet állított, mint hogy a női szépség nemzeti kincs, Simon Böske pedig a magyar faj szépségét képviseli, s hasznos szolgálatot tett a nemzetnek, egyfajta kultúrrevansot vett a diktátum miatt az európai nemzeteken, amivel a magyar faj kulturális felsőbbrendűségét is megmutatta. A keszthelyi szépség rászolgált az elismerő szavakra például azzal is, hogy Párizsban (!), a Miss Európa versenyen többször kitűzte ruhájára a Trianon-jelvényt, de ezt nem vették tőle zokon (bár nem is nagyon érdekelte, mit szólnak mások), mivel ünnepelt sztárnak számított.

Aztán, ugorva egy nagyot, történt, ami történt a hazai nőtörténelemben, a nácik például betiltották a szépségversenyeket (is), majd megérkeztek a kommunisták, tagadva, üldözve mindazt, amit a polgári világ elért, s értékként kínált, felmutatott. Így hát megjelent „Zsuzsi, a traktoros lány”, aki nem hordott selyemharisnyát, nem járt magassarkú cipőben, nem használt illatszereket, inkább izzadságszaga volt és olajos melós ruhája, érzékelteti a kor miliőjét dr. Szarka Lajos, megjegyezve, a 60-as évektől aztán enyhült, finomodott a kép, a rendszerváltás óta pedig a modern nő eszménye teljesen elfogadott, s aki azt kétségbe vonja, kizárja magát a társadalomból.

– Ezzel együtt sokak számára ma is szimpatikus lehet a konzervatív feminizmus, amely minden szabadságjog elismerése mellett vallja: a családi élet központi szereplője a nő, aki továbbra is nemzetfenntartó erő, ami azért fontos, mert a mai Európában is nemzetekre, azokhoz pedig családokra van szükség, ez egyfajta fundamentum. Aki ezt felvállalja, megpróbálja összeegyeztetni a hagyományos értékeket a modern világgal, dupla terhet vesz magára, ami azonban megfelelő nő- és családpolitikával ellensúlyozható, ahogyan Magyarország és több, zömében kelet- és közép-európai állam is teszi. A szingliséghez persze mindenkinek joga van, de azért családban élni jobb – szögezi le dr. Szarka Lajos.