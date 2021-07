A nagy fesztiválok idén is elmaradnak, de a kisebb rendezvények közül lehet válogatni

A szokottnál kevesebb szórakozási lehetőséget kínál az idei nyár a fesztiválozó, zenekedvelő fiatalok számára, az immár másfél esztendeje velünk lévő koronavírus-járvány miatt ugyanis számos rendezvény elmarad, vagy más formában zajlik. Összeállításunkban a nemzetközi és a hazai kínálatból is szemezgettünk.

A hazai zenei fesztiválok közül a három etalon, azaz a Sziget, a Volt és BalatonSound szervezői már hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén sem rendezik meg a programokat. Mindez egyértelműen az egészségügyi veszélyhelyzetnek, valamint az abból következő járványügyi szabályozásnak köszönhető. Bár elvileg már lenne lehetőség a programok megtartására, ám egy akkora fesztivál megszervezése, mint amilyenek az említettek, akár egy teljes évet is igénybe vehet, s külföldi látogatók nélkül biztosan nem lenne rentábilis. A kisebb méretű, de még mindig országos vonzerőt jelentő fesztiválok esetén sem rózsás a kép, a Rockmaratont nemzetközi fellépők nélkül, csak magyar előadókkal tartották meg az elmúlt héten, a székesfehérvári Fezen sem a szokott módon várja vendégeit, a négynapos, nemzetközi fellépőkkel megerősített program helyett időben elnyújtva, egy-egy estére szóló önálló koncertekkel, s csak hazai előadók programjaival igyekeznek nyújtani valamit a közönségüknek.

Nemzetközi fellépők néhány üdítő kivételtől eltekintve önálló koncertek erejéig sem igazán érkeznek idén nyáron hazánkba. A legnagyobb eseménynek így a német Kreator, a svájci Eluveitie és az ukrán Jinjer közös koncertje ígérkezik, amit augusztus 17-én tartanak a főváros legkedveltebb szabadtéri programhelyszíneinek egyikén, a Barba Negra Trackben. A három zenekar korábban önállóan is képes volt arra, hogy a fedett klubokat zsúfolásig megtöltse, így közös programjuk várhatóan a szezon egyik legrangosabb, s legnagyobb érdeklődéssel kísért programja lesz.

A zalai-vasi régió legfontosabb zenei eseménye, a körmendi AlteRába viszont idén a szokott módon zajlik, éppen a mai nappal indulóan. Ezen a hazai alternatív és rockzenei színtér előadóinak krémjét, összesen mintegy negyven zenekart láthat a közönség, olyan napi fő fellépőkkel, mint a Kowalsky meg a Vega, az Anna and the Barbies, a 30Y, a Vad Fruttik vagy a Road. Hegedűs László, a fesztivál főszervezője úgy fogalmazott: A rendezvényt a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt csak védettségi igazolás bemutatásával lehet látogatni, ennek megfelelően a fesztivál területére csak az ezzel rendelkező bérlet- és napijegy-tulajdonosokat tudják beengedni, és annak meglétét szigorúan ellenőrizni is fogják. Mindez azzal is jár, hogy várhatóan kevesebb lesz a vendég, ennek ellenére bíznak abban, hogy a jelenlévők számára most is tudják a szokásos minőséget biztosítani, erre a fellépők névsora lehet a garancia.

Zalában klasszikus értelemben vett zenei fesztivál nincs, ám önálló koncerteket, illetve több előadót is felvonultató egy- vagy többnapos programokat több helyen is szerveznek. A keszthelyi Viviera Beach-en az elmúlt hétvégén Rúzsa Magdi lépett fel, július 22-én Majka és Curtis szórakoztatja a közönséget, másnap pedig a Bagossy Brothers Company ad ugyanott koncertet. Az egervári várkastélyban két dumaszínházi program – Kőhalmi Zoltán július 22-i és Kiss Ádám augusztus 27-i estje – mellett több koncert is lesz a nyári szezonban, így augusztus 19-én a Moby Dick és a Sear Bliss mellett a nemrégiben újjáalakult zalai Monastery, valamint a szintén helyi Exkavátor játszik, míg szeptember 10-én az egyik legnépszerűbb hazai rockzenekar, a Road lép fel ugyanott. Megtartják az augusztusi győrvári zenés esteket is, itt a már említett Rúzsa Magdi lesz a legfőbb közreműködő. A liszói rockfesztivál sem marad el, július 31-én a legismertebb hazai punkzenekar, az Auróra, illetve a groove-metalos székesfehérvári Cadaveres mellett két helyi csapat, a Feretrum és a Nyírfa Terror, valamint a budapesti Türböwitch játszik még. Augusztusban Tófejre a Bikini, Gutorföldére pedig a Pokolgép érkezik még.

A koronavírus-járvány az európai fesztiválszezont ugyancsak a földbe döngölte, szinte alig akad olyan rendezvény, amit megtartanak ezen a nyáron. A legnagyobb – naponta akár százezer fős tömegeket is vonzó – fesztiválok kivétel nélkül elmaradnak a kontinensen, de a kisebbek közül is csak néhányat rendeznek meg. Ezek egyikét éppen a közelünkben, az osztrák stájer tartomány második legnagyobb városában, Leobenben. Az Area 53 elnevezésű három napos koncertsorozatot az egyetlen szabadtéri nyári osztrák fesztiválként hirdetik a szervezők, s olyan előadókat kínálnak, mint a holland szimfo-metalos Epica, a német goth-rocker Eisbrecher, a finn melo-death Insomnium, vagy az ugyancsak germán thrash-legenda, a Destruction. A július 15-én, azaz e hét csütörtökén kezdődő fesztivál első, bemelegítő napján négy zenekart láthat a közönség – köztük a magyar Kiss Forever Bandet – míg pénteken és szombaton tíz-tíz előadó áll ki a színpadra, jellemzően a rock- és metalszíntér előadói közül.

Ugyanezen műfaj kedvelői számára lehet kedves egy másik osztrák rendezvény, az augusztusi Metal On The Hill, amelyet Grazban, fedett téren rendeznek meg. Itt kétnapos program lesz, ugyancsak nemzetközi előadókkal, többek közt a 2006-ban Eurovíziós Dalfesztivált nyert finn Lordival, az olasz Lacuna Coillal, a svájci Samaellel, vagy a német Freedom Callal. Ez utóbbi rendezvénynek is lesznek magyar közreműködői, s többnemzetiségű Beast In Black basszusgitárosa az a Molnár Máté, aki korábban a magyar Wisdom tagja volt, a Feröer-szigeteki zenekarként azonosított Tyr dobosa pedig a soproni Rieck­mann Tadeusz, a Dalriada egykori tagja.