A MORCHEEBA, az APPARAT, a WELLHELLO és ÁKOS is jön az új zalai fesztiválra

Idén augusztusban indul Magyarország első különleges “erdőfesztiválja”, az OHMYDEER.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A rendezvényt augusztus 31. és szeptember 1. között rendezik meg, a Nagykanizsa mellett fekvő Csónakázó-tó partján és az Alsóerdőben, ahol a populárisabb nagyszínpad mellett egy különleges színpad, a Forest Stage is helyet kap.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nagyszínpad egyik legismertebb fellépője a világhírű triphop duó, a MORCHEEBA, valamint egy másik külföldi zenekar, a szintén alternatív brit rockbanda, a TOPLOADER lesz. Rajtuk kívül a fellép még ÁKOS, a WELLHELLO, a Blahalouisiana, a Hősök, Szabó Balázs Bandája és a 30Y.

A Forest Stage fellépője az elektronikus zene kiemelkedő alkotója a német APPARAT (GER), de itt lesz látható többek közt a Harm Coolen és Merijn Scholte Albers által alkotott formáció, a WEVAL is.

Mellettük a legfrissebb hazai zenekarok és DJ-k krémjét is megtalálhatják a fesztiválozók. Többek között koncertet ad a Middlemist Red, Žagar. a Fran Palermo, a Run Over Dogs, a Mayberian Sanskülotts, a The Keeymen, a The Nobody Elses, a Panel Surfers, Somló Dávid, elektronikus vonalon pedig Akos V, a Route 8, Galactic Jackson,a Soundbank, valamint a Dope Calypso akik a fesztivál dalát is szerezték.

www.ohmydeer.hu