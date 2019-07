A meggy gyógyít a savanyúságával is

Tavaly ilyenkor egy kicsit mérges voltam magamra, mert már megint háromszor annyi meggykompótot és lekvárt tettem el, mint amennyit a család egy év alatt fel tud falni.

Az idén kiderült, mégsem telhetetlen, sokkal inkább bölcs és előrelátó voltam, ebben az évben ugyanis rájárt a rúd kedvenc csonthéjas gyümölcsömre előkelő kuzinjával, a cseresznyével együtt. A meggyet derékba kapta a viszontagság, pedig olyan pompázatos virágzást produkált, hogy előre ittam a medve bőrére, s két jó barátomat is meghívtam a „szedj magadnak meggyet!” kerti hacacáréra.

Ám ember tervez, természet végez: amikor a korai fajta virágzott, visszatértek az éjszakai fagyok, a középérésűek úgy-ahogy megúszták, a késői, amelyiket kevésbé szeretek, mert már hús is van benne, szeles, esős időben bontott szirmot, nem tudtak repülni a méhecskék, elmaradt a lakodalom, így terméketlenül hullottak le a virágok, vagy ahogy az öreghegyiek mondták: nem kötött jól a termés.

Még szerencse, hogy anno többféle meggyfát ültettem, igaz, azzal a céllal, hogy közel két hónapon át a fáról frissen szedve ehessük kedvenc gyümölcsünket. Egy jó adag lének valót sikeresen leszüreteltünk, de közbejött az esős idő, s két nap alatt lerohadt a maradék. A gyönyörű germersdorfi cseresznyémmel együtt. Csak az vigasztal, a madaraknak így is tetszik, sőt úgy láttam, mintha egy kicsit be is csiccsentettek volna az erjedő gyümölcstől.

Kesergésre azonban nincs ok, lekvárunk maradt bőven és egy kis meggylével is csillapíthatjuk majd a téli vitamin­éhségünket. A fűves­emberek szerint a meghűléses kórságok kezelésére e sötétpiros, savanykás gyümölcs leve a legjobb természetes medicina, A-, és C-vitaminjával, savas közegével sikerrel megbirkózik a vírusokkal és a baktériumokkal egyaránt. A gyümölcssavak serkentik a bélmozgást, a B-vitamin is támogatja az emésztést, ugyanakkor erősíti az idegrendszert is. A sportolók egy-egy kimerítő edzés után szívesen isszák a meggylét, hiszen az jelentősen csökkenti az izomlázat.

A fekete ribizli után a meggy az egyik legsavasabb gyümölcsünk, bőséggel tartalmaz almasavat, borostyánkősavat és citromsavat is. A szerves savak anyagcsere-élénkítő és frissítő hatását a vitaminok mellett az ásványi anyagok is támogatják, főleg vasban, kalciumban, foszforban, káliumban, cinkben gazdagabb, mint a cseresznye, ami csak a magnézium és a nátrium készletével előzi meg. Ezek erejével támogatja a szívizom működését, lúgosító hatásával segíti az érbetegségek kezelését, vízhajtó tulajdonságának az ödémával kínlódók és a köszvényben szenvedők látják hasznát. Antioxidánsai birokra kelnek az élő szervezetben keletkező szabadgyökökkel, csökkentik az öregedést, a mutációt okozó, illetve a karcinogén hatását. A meggy 17 különböző típusú antioxidáns vegyületet, köztük melatonint, ellagsavat és számos flavonoidot tartalmaz. A melatonin, amellett, hogy antioxidáns, szabályozza az ébrenlét és az alvás ciklusát is. A flavonoidok védenek az érfalat károsító folyamatok, a visszérbetegségek ellen, enyhítik az ízületi fájdalmakat.

A pocsékba ment termés feletti sopánkodás helyett akár gondolhatunk arra is, hogy a meggy levele, a kocsánya, sőt, még a mézgája is jó hatással bír az egészségünkre. A kocsányból készült forrázattal, valamint levélből nyert teával meggyorsíthatjuk a kilábalást a megfázásos betegségekből, emellett vértisztító, köhögéscsillapító hatásúak és segítik a veseműködést is. A meggyfa levelét a házi tartósításban a savanyúságok eltevésekor használják.