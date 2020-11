A medvék pásztora – Szin János, aki most könyvet írt

azt tartják magukról, hogy nem is olaszok / 6 perce

Olyan hangerővel kommunikálnak, hogy a decibeldübörgés egy balatoni diszkónak is becsületére válna. A szabályokat nem szeretik, de így is imádnivalóak, mert kedvesek, életvidámak és sosem fagy le a mosoly az arcukról. Ilyen emberek a nápolyiak, akik – mivel kikérik maguknak – nem is olaszok valójában.