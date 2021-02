A maszkne tényleg létezik: tények és tévhitek a bőrápolásról

A maszkok lassan egy éve az életünk részei, amelyekkel magunkat és egymást is védjük a vírus elleni harcban, de sajnos vannak kevésbé kellemes oldalai is. Az arcunkat eltakaró textil például pattanásokat, aknékat, bőrproblémákat is okozhat.

A ’maszkne’ most már a legelterjedtebb bőrprobléma hazánkban is, a bőrgyógyászok az angol mask és acne (akne) szavakat vonták össze a jelenség leírásához. A kifejezést különböző típusú, jellemzően az arc alsó, maszkkal fedett részén megjelenő pattanásokra használják. A pattanásokat okozhatja a maszk és a bőrünk dörzsölődése: a folyamatos súrlódás ilyenkor irritálja a felhámot és elkezdi a bőr védőrétegét vékonyítani, könnyebb utat engedve a baktériumoknak. Érzékeny bőr esetén pedig kiütések is megjelenhetnek. A másik gyakori kiváltó ok, amikor a kifújt, de bent ragadt levegő párás, meleg környezetet teremt, kitágítja a pórusokat, és ezzel elősegíti a kórokozók elszaporodását. Az eredmény: több pattanás és mitesszer az arcon, főként a maszk által fedett területeken – írja a veol.hu.

Tóth-Zanin Melinda kozmetikus elmondta, tavaly március után, a maszk-szabályozást követő pár héten belül robbanásszerűen megnövekedett a maszkne panaszokkal küzdők száma. – Nap mint nap szembesülünk a maszkviselés bőrre gyakorolt negatív hatásával. A nyári meleg csak rontott ezen a helyzeten. Akinél már előjött a maszkne, annak a legfontosabb, hogy a lehető legsűrűbben cserélje a maszkját, és amikor lehet, próbálja levenni. Ha nagyon érzékeny a bőrünk, akkor próbáljuk ki a selyemből készült maszkokat, az a legbőrbarátabb anyag. A nem elég tiszta maszk csak még nagyobb gondokat okoz – mondta el Tóth-Zanin Melinda.

A kozmetikus kiemelte, oda kell figyelni a megfelelő bőrápolásra is. Vissza kell tonizálni a bőrt, hiszen így lehet a bőr pH értékét helyreállítani. Sokan a bőrre használt tonikot arctisztításra használják, pedig azt a bőr mosása, tisztítása után kellene használni. A bőr hidratálása is nagyon fontos, a szakember elmondta, egyedül a csecsemőknek megfelelően hidratált a bőrük. – Manapság mindenki bőre száraz, vízhiányos, hiszen a bőrünket nem hidratáljuk, és nem is fogyasztunk elég vizet. A hidratálás mindenképp javasolt, kívül és belül is. Az is egy régi tévhit, hogy szárítani kell a bőrt. A korpás és olajos bőrtípus is vízhiánnyal társul, így, ha azt szárítjuk, az még nagyobb gondot okoz. A bőrünk vizet nem tud termelni, viszont faggyút igen. A hidratálás hiányában a faggyútermelés fokozódik, ezzel pedig a probléma is növekszik. Helyileg esetlegesen lehet szárítani, de mindenkit óva intek attól, hogy a teljes arcát, bőrét szárítsa, mert attól csak még több pattanásunk lesz – mondta el a szakember.

A házi bőrápolás a feltételezések ellenére nem okozhat túl nagy problémát. Tóth-Zanin Melinda elmondta, a drogériában manapság bármit leemelhetünk a polcokról, de ezekben nem túl sok hatóanyag van. Míg a professzionális termékekben 30 százalék a hatóanyag, addig a drogériában kaphatókban ez az érték maximum három százalék. Ekkora hatóanyag érték mellett nem nagyon lehet félrekezelni a bőrt, de rendesen kezelni sem. Azon érdemes elgondolkodni, hogy a kidobott sok ezer forintot szakértő kezelésre is költhettük volna.