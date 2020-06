A levendula jótékony hatásait kutatva Rövid Zoltán vasboldogasszonyi birtokán jártunk

Bár az időjárás nem volt túl kegyes, az elmúlt hét végén Zalaegerszeg közelében két helyen is hozzájuthattunk a manapság egyre kedveltebb lila vagy kék növényhez. Ezekben a napokban áll teljes virágpompában mindkét ültetvény.

A megyeszékhelyi Alsóerdőn Domján Krisztián és Németh Enikő, míg a vasboldogasszonyi hegyháton Rövid Zoltán fogott levendulatermesztésbe. Mint kiderült, néhány éve szinte hónapra azonos időben döntöttek az illatos örökzöld növény mellett, tetszetős rendezettséget kölcsönözve a területüknek. Ugyanis a levendula – hiszen erről van szó – megköveteli a szép sorokat adó elrendezést és főleg a gyakori gondoskodást. Cserébe a dísz-, fűszer- és gyógynövény ezüstzöld bokrai szálegyenes vesszőkön nevelik a lila, kék, vagy fehér (ehető) virágzatot.

Az 1920-as évek közepén Bittera Gyula gyógynövényszakértő telepítette nálunk az első levendulaültetvényt, francia szaporítóanyaggal. Addig az országban csak a középkori kolostorkertekből volt ismert a levendula, olvashatjuk a szakirodalomban.

– Főleg édesanyám gondozta eddig ezt a területet, amit még a nagyszüleim vásároltak – mutat körbe a veteményest, némi szőlőt, kukoricát, s persze a lankán lefutó levendulasorokat magába foglaló vasboldogasszonyi hegyi birtokán Rövid Zoltán, aki amúgy kőfaragóként keresi a kenyerét, több zalai szobrásszal is együttműködve.

– Konyhakert és gyümölcsös volt az első gondolat, de arra is gondolni kellett, hogy ne kelljen folyamatosan itt dolgozni. Négy éve hallottam, hogy a levendula nem igényel sok munkát a szakszerű és bátor metszésen túl, igaz, a környezetét bizony karban kell tartani, hogy ne gazosodjon el. Az első töveket Tihanyból hoztuk, már a legelső ültetés jól sikerült, kedveli az észak-déli lejtőt, szinte egész nap süti a nap, nem ad árnyékot semmi a közelében. Kártevői itt nincsenek, így most 3500 négyzetméreten terül el a levendulás. Sokfelől kaptam segítséget a termesztéshez, konzultáltunk, tanultuk az igényeit. Van, aki kapálja, őszintén szólva én nem szeretek kapálni, ezért nyírom a füvet körülötte. Másfél méter sortávolság és az egyméteres tőtávolság lehetővé teszi a körülötte lévő gyep nyírását.

(A gondozás hatására akár 20-25 évig is élnek a tövek, de a tihanyi félszigeten állítólag 80 esztendőseket is láthatunk.)

A vasboldogasszonyi ültetvény nemcsak a szezonbeli szedőket várja, Rövid Zoltán maga is sokféleképpen dolgozza fel a levendulát. Dekorációt és illatpárnákat is készít, de a levendulaolaj készítését is kitanulta. Gőzdesztillációval dolgozik, ő maga kísérletezte ki a szerkezetet, amivel végzi.

– Kicsit hasonlít a pálinkafőzőre, az üst alján a rostély alatt helyezkedik el a forró víz, a rostély felett pedig a növény, aminek a rostjait átjárja a gőz, s ahogy felbontja azokat, kioldódik az olaj. A vizet és az olajat hűtőspirálon való áthaladás után desztillációval választjuk szét.

A 30-60 centiméter magasra növő levendula, amellett, hogy a kertek, járdaszegélyek éke, sokrétű felhasználásával nyújt gyógyhatást. Nyugtató hatású, ellazítja az izmokat, stresszoldó, hasznos az álmatlanság ellen. Enyhíti a fejfájást, a depresszív kedélyállapotot.

Hatékony zsíros hajra és korpás fejbőrre is. A belőle készült tea kiváló nyugtató és szélhajtó.

Házigazdánk, mint mondja, a fürdővízbe cseppentett olajjal éri el a feszültségoldó hatást. A kozmetikai termékekkel nem foglalkozik, nem csak a bonyolult engedélyeztetés miatt. Az innen származó virágcsokrokat kézműves vásárokon láthatjuk viszont.

A „Szedd magad!” nyílt nap már két éve áll itt Vasboldogasszonyban az érdeklődők rendelkezésére, de ebben az esztendőben kulturális műsorral és természetvédelmi, növénytermesztési előadásokkal egészül ki a program. A kóstoláskor a levendulás méz mellett levendulás sütemény is lesz az asztalon. (A birtokon most készül a vendégfogadó terasz, kemencével, és persze a fenséges panorámával.) A hegyhát gazdái két hét múlva borospincejárásra várják a környékbelieket és az erre kiránduló turistákat. A jó hír, úgy tűnik, szájról szájra jár, Rövid Zoltánhoz tavaly például még Sopronból is érkeztek látogatók.