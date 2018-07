A legkisebb Multicar Nagykanizsán

Ezúttal a legendás német egyszemélyes szállítójármű méretarányos, kicsinyített mását készítette el lemezből Gulyás Béla. A plató és a kabin is billenthető

A nagykanizsai gyermekkorának emblematikus kistehergépkocsija a Multicar, s régóta tervezte, hogy készít egy nemcsak gyerekek, hanem felnőttek által is használható pedálos kiskocsit. Ennek most jött el az ideje, még hozzá azért, mert hozzáfogott egy nagy Multicar felújításába is – adta magát, hogy a nagy és a kicsi autón egy időben, egyszerre dolgozzon. Mint azt elmondta: a 80-as években volt nagyon divatos a típus, amit az NDK-ban az Ifa-gyár gyártott. Amolyan igazi öszvérautó a Multicar: az NDK szinte valamennyi autómárkájának alkatrésze megtalálható benne, az Ifától a Barkasig.

– Nagyon jó kis autók ezek ma is, minden szűk helyre beférnek, ahová a nagyobb gépek nem – magyarázta Gulyás Béla. – Ez, amit most elkészítettem, a Multicar M25 4×4. A kabin és a plató is billenthető, pont, mint az „igazi” esetében. A Multicarok ma is nagyon népszerűek, amit az is igazol, hogy ez az egyetlen olyan egykori NDK-s járműgyár, mely a mai napig töretlenül üzemel.