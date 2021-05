A legfinomabb csipkével vetekszik – virágzik a bodza

A hűvösebb időjárás miatt egy kicsit későn ugyan, de virágba borultak a bodzabokrok. Nem csak a méhek lepik el gyönyörű, a legfinomabb csipkével is versenyre kelő virágaikat, de sokan gyűjtik kosaraikba is, hogy a konyhában italnak, vagy éteknek használják fel ezeket.

Sokak kedvenc csemegéje a rántott bodzavirág, amelyet sörös palacsintatésztába forgatnak meg, majd hirtelen, forró olajban kisütnek, vagy a palacsinta tésztájába hintenek friss bodzavirágot. A bodzavirágból finom üdítőital is készülhet, ennek is több receptje ismert. A növény gyógyhatása is számottevő, hiszen vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hashajtó, veseműködést szabályozó gyógyteákban is megtalálható, de jó a bodzavirág tea köhögésre és légúti megbetegedésekre is. Régebben az asztmások víz helyet is ihatták, gyomor fájdalom, máj és epebetegség alkalmával is hatásosan fogyasztották. Aki pedig csak gyönyörködni kíván a bodza virágában, ezt sok helyen megteheti, hiszen a határban szinte minden erdőszélen ráakad fehér csipkevirágoktól roskadozó bokrokra.