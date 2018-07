A környező falvakból is jöttek a nemespátrói mulatságra

A dél-zalai községhez közeli falvakban szinte egy lélek sem volt szombaton. A távollétnek alapos oka volt. A pátróiak falunapi mulatságot tartottak, amire, a szokásokhoz híven, nem csak a helybélieket várták. Érkeztek is szép számmal, több százan, a vendégek a környező községekből.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Gilicze Sándor polgármester már a falunap kezdetén jelezte: mindenkit szívesen látnak, mivel a pátróiakat örömmel tölti el, ha mások jól érzik magukat náluk.

– A falunapi rendezvényen is igyekeztünk tartalmas programkavalkáddal kedveskedni minden korosztálynak. Ehhez nagyban hozzájárultak a környékbeli települések művészeti csoportjai is, akik színvonalas műsorokat adtak elő – összegezte Nemespátró első embere. Hozzátéve: a jó, baráti kapcsolataikra is büszkék a helyiek, csakúgy, mint azokra a fejlesztésekre, amik idén több helyütt történtek a faluban. Továbbá arra is, hogy többük nemesi címmel rendelkezik és településük messze földön híres a fenyveseiről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sok olyan vendég mulatott késő éjjelig a pátrói falunapon, akiknek szinte „bérlete” van az évente megtartott ünnepre. A gelsei Dékány József és párja állandó résztvevője a rendezvénynek. – Nagyon sok ismerőssel, baráttal találkozunk és szeretjük is ezt a környéket – mondta Dékány József. – Idén kis unokánk, Bella is velünk tartott, aki ugyan még csak 4 éves, de nagyon élvezi a mulatságot – nevetett a férfi.

A falunapi ünnep bállal zárult.