A Kínában tanító kanizsai egyetemi oktató most online órákat tart hallgatóinak itthonról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint Kínában mérséklődik a koronavírus-járvány, egyre kevesebb a napi új fertőzések száma, ettől függetlenül továbbra is szigorú korlátozások érvényesek: az utcák gyakorlatilag néptelenek, s a téli szünet után még mindig nem indult újra az oktatás, az emberek otthonaikban üldögélnek, jobbára konkrét információk nélkül.

A hivatalos adatok szerint eddig mintegy 80 ezren fertőződtek meg az új típusú koronavírussal Kínában, közülük már több mint 47 ezren meggyógyultak. Hatósági közlés szerint a járvány miatt már majdnem háromezren vesztették életüket.

A nagykanizsai származású Faluhelyi Krisztián még éppen a korlátozások előtt, január 13-án érkezett haza. A korábban a Pécsi Tudományegyetemen tanító bölcsésztanár másfél éve él kinn Tangsanban, 200 kilométerre Pekingtől. Azokat a hallgatókat tanítja magyarul, akik tanulmányaikat hazánkban akarják folytatni. Ez egyébként nem unikális, számos magyar felsőoktatási intézménynek van hasonló kapcsolata, így több oktató is dolgozik Kínában.

Krisztián a téli szünet idejére jött haza, azt tervezte, hogy a második félév kezdetére indul vissza, február 20-án. Ám az élet máshogyan rendezte.

– Amikor hazajöttem, még nem tűnt riasztónak ez a betegség – kezdi beszélgetésünket. – December végéig csak a legbelsőbb orvosi körökben tudtak létezéséről, az első információk január elején jelentek meg róla. A drasztikus intézkedések január 20. után kezdődtek, akkor zárták körbe a gócpontnak számító Vuhant, majd bő egy hét múlva egész Kínára kiterjesztették a rendkívül szigorú intézkedéseket. Nálunk, a hárommilliós Tangsanban például január 30-án leállt a tömegközlekedés, és azóta sem indult újra, bár ott még most is 200 alatt van a fertőzöttek száma.

A tanár kinn maradt magyar, illetve kínai kollégáitól kap információkat a helyzetről. Mint meséli, a legfontosabb szabály, hogy lakásonként kétnaponta egy ember mehet ki az utcára, amit szigorúan ellen­őriznek. Gyakorlatilag leállt az élet, a boltok ugyan nyitva vannak, de szinte senkit sem látni az utcán.

– Itthonról elképzelni is nehéz az ottani körülményeket – mondja Faluhelyi Krisztián. – Egy lakótömbben tucatnyi 20-30 emeletes épület áll néhány kisebb mellett, s a teljes területet kerítés veszi körbe. Az ott élő majdnem ötezer ember csak egyetlen kapun mehet ki, ahol biztonsági őr teljesít szolgálatot. Ez nemcsak most, a járvány idején van így, hanem számukra ilyenek a mindennapok is.

A koronavírus miatt az őr felügyeli a kilépési szabályok betartását, és mindenkinek, aki elmegy vagy visszajön, megméri a testhőmérsékletét. Az üzletekbe is csak ilyen procedúra után lehet belépni. A tanárnak Sanghajban, Pekingben és Hszianban is vannak kollégái, ők is hasonlókról számoltak be.

– Én egy ilyen lakótömbben élek, de vannak oktatók, akik tanári apartmanban laknak – teszi hozzá Faluhelyi Krisztián. – Most azok is kiürültek, csak néhányan maradtak ott, akik szintén nem mehetnek ki, s naponta jelenteniük kell esetleges lázukat a portásnak. A megrendelt ebédjüket pedig vagy kiviszik nekik, vagy nem.

Az egyetemi oktató szerint a kínai emberek fegyelmezetten viselik a korlátozásokat, nekik az a természetes, hogy elfogadják a szabályokat, de azért a koronavírus kapcsán megjelentek kritikus hangok is az ottani közösségi médiában, ami meglehetősen szokatlan.

Az állami NCUST egyetem, amely a műszaki és orvostudományokra specializálódott, 60 kilométerre található Tangsantól, a tengerparti campusig napi másfél órát kell utazni. Most az intézményben is megállt az élet, csupán néhány pakisztáni hallgató maradt, aki nem ment haza a téli szünetre. Természetesen tanítás sincs, illetve nemrégiben bevezették az online órákat, Faluhelyi Krisztián is így tartja a kapcsolatot 25 hallgatójával.

– Ez számos nehézséggel jár – mondja –, mert sokaknál gyakran elmegy a net, amely Kína-szerte nem stabil, és így az internetes oktatás sem túl hatékony. Próbálunk haladni a tankönyvben, magyarázom a grammatikát, de az online tanítás nekem is új. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy odakint nem nagyon beszélnek idegen nyelveket, az angolt sem, amelyet én használok közvetítő nyelvként. Ez élőben működik, az interneten viszont kétséges a hatékonyság, különösen úgy, hogy nem kapok visszajelzéseket. A kínai hallgatók egyébként is passzívabbak, mint például a magyarok, még személyes kapcsolat esetén is, így pedig pláne.

Hogy mindez meddig maradhat így, nem tudni. Krisztiánnal s a többi kint dolgozó magyar oktatóval sem közöltek hivatalosan semmit, még találgatásokba sem bonyolódnak az ottaniak. Egymás közötti beszélgetésekben az tűnik valószínűnek, hogy talán május elejére, legalábbis részlegesen, helyreállhat a rend. A tanár azt tervezi, ha lehet, visszamegy, mert szeretné befejezni ezt a tanévet, felkészíteni diákjait az őszi magyarországi érkezésükre, utána viszont itthon képzeli el a jövőjét.

– Ez nekem egyfajta kaland volt – folytatja –, és nagyon sok tapasztalatot adott. Természetesen nyitottan érkeztem, a benyomásaim pedig erősen vegyesek. A nyugati ember nehezen érti Kínát, amelynek kétszer akkora a területre, mint az Európai Unióé, lakosságát tekintve pedig háromszor nagyobb, most 1,4 milliárd a lélekszám.

Krisztián úgy látja, nagyon elszigetelt az ország, mondhatni, befelé él, kevés információ jut el az emberekhez. Szigorúan ellenőrzött az internet, ő például nem tudja használni kint az íméljét, nem működik a Facebook, a gmail, a Google-­kereső és most már a Wikipedia sem. Ez az oktatásban is gondot okoz, a Youtube-on például rengeteg hasznos anyag lenne, de nem fér hozzájuk, s csak kínai nyelvű levelezőrendszerek vannak, illetve a Yahoo, amely engedélyezett, de van, hogy azt sem lehet használni.

– A mi hallgatóink nem sokat tudnak Magyarországról, sőt, egész Európáról, a Nyugatról sem, ám volt például olyan lány, aki azt mondta, azért akar magyarul tanulni, mert Palvin Barbara az ideálja. És olyan fiatal is akad, aki az új selyemúton szeretne dolgozni, és emiatt érdeklődik Magyarország iránt – ad helyzetjelentést az egyetemi oktató, jelezve: Kínában egészen más a tanítás rendje, a hallgatók élete, mint nálunk.

Mások a tanulási szokások, lehetőségek: reggeltől estig órák vannak, és szinte ismeretlen az egyéni felkészülés. A hallgatóknak heti negyven órán kell részt venniük, szabadidővel nem nagyon rendelkeznek, így pedig elég nehéz magyart tanítani, amihez azért a tanórán kívüli gyakorlás is kellene. Az is furcsa itthonról nézve, hogy a vizsgaidőszak mindössze két hétig tart.

A kollégiumban 6-8 fiatal él egy szobában, nincs íróasztaluk, hűtőjük, viszont gondoskodnak róluk, még hét végén is főznek rájuk, hiszen sokan, a nagy távolságok miatt, nem mennek haza hétvégenként, egészen egyszerűen nincs rá idő. A menza nagyon olcsó, Tangsanban háromszintes, minden emeleten 30-40 ablakkal, amelyekben különféle ételeket lehet kapni. Ilyen hatalmas menzából három van a campuson.

– Kína egy európai ember számára a meglepetések országa – összegez Faluhelyi Krisztián. – Én például nagyon megkedveltem az ottani konyhát, amely változatos, s persze nem hasonlítható az itthoni kínai gyorsbüfék kínálatához. Annak is vannak pozitívumai, hogy nem individuális a társadalom, viszont furcsa, hogy ebben a fegyelmezett országban a déli órákban sok helyen megáll az élet, Tangsanban a szieszta miatt az általános iskolákban 11 és 14 óra között nincs tanítás, sőt, felügyelet és ebéd sem a gyerekeknek, akikért úgynevezett nagyik jönnek: 50-60 éves hölgyek, akik magukkal visznek 10 lurkót, főznek és vigyáznak rájuk, míg tanáraik talán alszanak.

Tangsanban az is feltűnő, hogy a kultúra háttérbe szorul: nincsenek felolvasóestek, kiállítások, a múzeum is csak hétvégére nyit ki, s ugyan van színház, de előadást nem tartanak minden este. Egy hárommilliós európai városban mindez elképzelhetetlen lenne, ott viszont ebben nőnek fel, számukra, Faluhelyi Krisztián tapasztalatai szerint, elsősorban a munka és a megfelelő étkezés a fontos.