A keszthelyi Farkas Attilának szenvedélye a drónozás: beavatott minket a rejtelmeibe

Farkas Attila szerint a drónozás remek lehetőséget ad arra, hogy egy egészen más szemszögből is megismerhessük a világot.

– Mióta drónozol és hogyan jött az ötlet?

– 2014 tavaszán vásároltam az első drónomat egy benzinkúton egy régi Mercedes hátuljából, egy kínai és egy angol nyelvű utasítással. Akkor még nem nagyon volt lehetőség arra, hogy különböző fórumokon az ember utánanézzen ennek, így egyedül kellett elindulnom. Az első hónapok a természetben való gyakorlással teltek, hogy szokjam az eszközt. De a tanulás a mai napig is tart, hiszen lépést kell tartanom mind a technika fejlődésével, mind az igények bővülésével.

– Hogyan fejlődött ez oda, hogy vállalkozz ezen a területen?

– Úgy gondoltam, hogy ezen a területen vannak olyan szegmensek, melyek nincsenek kihasználva, pedig lenne rá kereslet. Számomra ez egy projekt: fentről teljesen másképp látni a világot, melyhez fejben nekem is át kellett állnom. Ki kellett tapasztalnom, miként érdemes az adott témát a magasból lefényképezni, hogy az maradandó legyen és felhívja az emberek figyelmét. Eleinte főként magamnak és az oldalam kedvelői számára készítettem anyagokat, és igyekeztem minél több helyre eljuttatni, hogy mit és mivel csinálok, hiszen nagyon sokan azt se tudták akkoriban, mi az a fehér valami a levegőben, ami ott elzümmög.

– Mivel foglalkozol ezen kívül és mennyi időt tudsz szakítani a drónozásra?

– Ha bármi érdekeset látok, például egy gyönyörű napfelkeltét, egy hajót a vízen, vagy akár csak egy tükröződést, úgy érzem, fel kell szállnom és meg kell néznem. Egyébként kulcsozással, zárszervizzel foglalkozom, ami nem egy szokványos nyolcórás munka, hiszen bármikor hívhatnak. Nem könnyű a kettőt összeegyeztetni, de mivel a drónozás inkább szezonális, télen kevesebb időt töltök vele. Bárhova megyek, viszem a drónom is, így ha útközben valami felkelti az érdeklődésem, azt visszafele lefilmezem.

– Milyen témák állnak közel hozzád?

– Számomra például csodálatos téma a Balaton. Minden nap más arcát mutatja, ezért mindig van mit fotózni, videózni rajta, legyen az a madárvilága, a hajók, egy esemény, vagy éppen a strandolók, vízibiciklizők, vagy télen a korcsolyázók. Az emberek hozzá vannak szokva az általuk ismert nézőponthoz és sokan nem tudják elképzelni, hogyan fest mindez fentről, pedig ez mind érdekes lehet. A drónnal egy teljesen más világ tárul elénk.

– Hogyan készül egy drónfelvétel?

A folyamat úgy zajlik, hogy otthon összepakolok mindent, elindulok, majd a helyszínen összerakom a gépet. Megbizonyosodom arról, hogy nincs-e olyan dolog, ami megakadályozhatná a repülést, majd megvalósítom a tervet. Előfordul, hogy közben odajönnek érdeklődni, ez azonban megzavarhatja a pilótát, hiszen elsősorban ilyenkor a gépre kell koncentrálnunk. A leszállás után viszont szívesen megmutatom a drónt és a felvett anyagot, a kisgyerekek ezt különösen élvezik.

– Mi mindenre kell odafigyelni közben?

– Először fejben kell összerakni, hogy mit szeretnék, mert a levegőben nincs idő gondolkodni és már az elképzeléshez igazítva repülöm le az íveket és magasságokat. Adott az időjárás, a szélerősség és az is, hogy a területen milyen akadályok (például fák, kábelek) vannak. Összetett munka, hiszen oda kell figyelni magára a drónra, a körülményekre, a repülésre és persze a felvételre is.

– Milyen tudást igényel a drónozás?

– Ahhoz nem kell tudás, hogy az ember megvegye és bekapcsolja a drónt. De ha ezzel valami konkrét célunk is van, akkor már hozzá kell szokni a kezeléséhez, amit csak gyakorlással lehet. A videózásnál például nagyon sokat számít az irányító ügyessége, a kézmozdulatainak rutinossága, a feldolgozáshoz szükséges technikai tudása, de a fotóknál sem árt, ha ért valamennyire a fényképezéshez. Rengeteg típusú drón létezik és mindegyik máshogy viselkedik a levegőben, ezért nem érdemes köztük váltogatni, célszerű inkább egyet minél jobban megismerni. Manapság egyébként arra mennek rá a gyártók, hogy minél kevesebb tudás elég legyen ahhoz, hogy valaki elvezessen egy drónt, így juttatják el azt egyre szélesebb közönséghez.

– Mennyi időt jelent egy kép vagy videó elkészítése?

– Egy repülés alkalmával kb. fél órát töltök a levegőben, ez alatt készítek fotókat és videókat egyaránt. Ezzel azonban még nem ér véget a munka, hiszen a nyers felvételeket ki kell válogatni, meg kell szerkeszteni, videó esetén pedig aláfestő zenére megvágni, ami akár több napot is igénybe vehet.

– Van olyan eredményed, amire büszke vagy?

– Alapvetően minden egyes fényképemre és videómra büszke vagyok. Folyamatos a kapcsolatom a médiával. Már 2015-ben forgattam Budapesten a televíziónak különböző sportrendezvényekről, de jelentek meg azóta is anyagaim országos és nemzetközi csatornákon, valamint újságokban. Pár Kis-Balatonról készült fotóm egy Franciaországban megrendezésre kerülő kiállításon is helyet kapott. Ez évben kezdtem bele a videoklipek gyártásába: van, hogy operatőrként, máskor producerként, de néha még szereplőként is részt veszek ezekben. Az elsőt a „The Griffins”-nek készítettem, de forgattunk már többek között Pixanak, Bódi Csabinak, az AK26-nak, a BSW-nak, Riconak, Maxbeard-nek és az Awfulnak is. Idén a fővárosban egy tehetségkutatón is jelen voltunk.

– Hogyan látod a drónozás jövőjét?

– Véleményem szerint van jövője. 2014-ben szinte elsőként álltam neki a Balatonon, azóta sorra jelentek meg újabb képviselői. Vannak, akik már abbahagyták, de olyanok is, akik a mai napig űzik. A drónos társadalom biztosan növekedni fog, ma inkább a minőség az, amire oda kell figyelni. Valószínűleg magát az eszközt is egyre több területen fogják használni, például a tűzoltók vagy rendőrök, de vannak már olyan drónok is, amikre mentőövet lehet szerelni és ezzel a vízi mentést meggyorsítani.