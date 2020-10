A keszthelyi előadáson kiderült, ősszel immunrendszerünk megerősítése a legfontosabb feladat

Hogyan erősítsük meg magunkat és immunrendszerünket természetesen? Ehhez adott hasznos információkat és jó tanácsokat Wágenhoferné Pohl Magdolna természetgyógyász-fitoterapeuta a minap a Természetgyógyász Klub legutóbbi előadásán, a Balaton Színházban.

Az őszi időszakban egészségünk védelme érdekében az immunrendszerünk megerősítése a legfontosabb. Ehhez a természet patikája is rengeteg kedvező hatású és gyógyító növényt kínál nekünk.

– Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni az immunrendszerünket, mint egy sokszeletes nagy tortát. Védelméhez, erősítéséhez a gyógynövények adják az egyik szeletet – mondta el elöljáróban Wágenhoferné Pohl Magdolna természetgyógyász.

A gyógyhatású növények, vagy éppen a belőlük készült teák fogyasztása mellett segít immunrendszerünk erősítésében, ha sokat vagyunk a friss levegőn, jobb időben sétálunk, mozgunk. Helyes táplálkozással is sokat tehetünk magunkért, együnk például idénygyümölcsöket. Ebben az időszakban érik egyebek mellett az alma, a körte és a szelídgesztenye, ezek fogyasztása is jótékony hatású. A megfelelő mennyiségű folyadék ugyancsak fontos – a szakember a víz fogyasztását javasolja. A vitaminok bevitele szintén lényeges, a fitoterapeuta szerint elsődlegesen a C- és a D-vitamin nagyobb mennyiségű bejuttatására figyeljünk.

– Az immunrendszer erősítésére ebben az időszakban nagyon fontos például a csipkebogyó fogyasztása. Ezt elsősorban áztatással ajánlom, hiszen így marad meg a legnagyobb C-vitamin-tartalom. Este tegyük szoba-hőmérsékletű vízbe a csipkebogyót, mely reggelre szépen kiázik. Szép színe lesz és nagyon magas C-vitamin-tartalma. Simán vagy egy kis mézzel ihatjuk. Nagyon jó immunerősítők a különböző homoktövis-készítmények vagy éppen a fokhagyma nagyobb mennyiségben, akár nyersen, akár főzve. A bodzabogyót viszont csak főzve, szörpként vagy lekvárként fogyaszthatjuk – sorolta Wágenhoferné Pohl Magdolna azokat a növényeket, melyek leginkább segíthetnek abban, hogy felkészüljünk az előttünk álló télre.

Az időszak jellegzetes megbetegedéseiből való felépülésben is segíthetnek a gyógynövények. Ha megfáztunk, akkor a hársfavirágból vagy bodzavirágból készült forrázatot javasolja a szakember. Ezek a teák izzasztó hatásúak, ezért este érdemes inni belőlük, majd jól betakarózni. A kakukkfüvet fürdővízbe is áztathatjuk és teaként is fogyaszthatjuk. Ez is segít immunrendszerünk erősítésében és a köhögést is csillapítja, csakúgy, mint a lándzsás útifű.