A kertészkedés a mozgásszervi gondokon és a depresszión is segíthet

Egy tanulmány szerint a kerti munkák jobb egészségi állapotot eredményeznek. A rendszeresen kertészkedők körében kevesebb a daganatos megbetegedés, a szívprobléma, írja veszprémi laptársunk. Lassan itt a tavasz, elkezdhetjük a kerti munkát.

Tavaly ősszel a hazai híradásokban is olvashattuk, hogy a Nagy-Britanniához tartozó Shetland-szigeteken figyelték meg, hogy gyors tempóban javult azok állapota, akiket dep­resszióval vagy szorongással diagnosztizáltak, aztán szakorvos utasítása nyomán kertészkedni kezdtek vagy csak olyan tevékenységeket folytatni, aminek köze van a természethez.

Régóta tudjuk, hogy a szabad levegő, a kirándulás, a túra, az erdő-mező látványa, a tekintetet messze futni engedő táj szemlélése javítja a közérzetet, és nemcsak azért, mert mozgás közben jófajta hormonok szabadulnak fel. Ha emellett még közelebbi kapcsolatba kerülünk a földdel, magyarán palántázunk, gyomlálunk, virágot vagy haszonnövényt nevelünk, dupla hasznot érünk el. Ezeket a tevékenységeket is a szabadban kell művelni (a legkisebb erkély, balkon is megteszi), folyamatosan döntéseket kell hozni, figyelni kell a növények igényeit. Mindezzel mozgósítjuk a gondoskodás ősi ösztöneit, amely kiszorítja a saját magunkról, esetleg rossz helyzetünk, egészségünk, bizonytalanságunk miatt előtörő gondolataink egy részét. Nem beszélve a sikerélményről, amelyet azzal kapunk, ha megdicsérik a környezetünket, netán saját termésű zöldséget tehetünk az asztalra. A nagyszülőknek érdemes az unokákat is bevonni ebbe a tevékenységbe, hiszen a gyerekeknek sok minden inkább játék, nem munka, közben pedig a beszélgetés is őszintébb lehet.

A kutatók szerint a kerti munka mentális állapotunkra gyakorolt jótékony hatása összefügg a magasabb D-vitamin-felvétellel is, amely ellenállóbbá tesz bennünket a különböző külső hatásokkal szemben.

Ha mindez összeadódik, már csak magokat, palántákat, helyes kis szerszámokat, vidám színű gumicsizmát és öntözőkannát kell beszereznünk, s kezdődhetnek a kerti boldogságórák.