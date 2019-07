A kert éke a fű, amely a szakszerű nyírást meghálálja

Tavasztól késő őszig rendszeres elfoglaltság a kerttulajdonosok számára a fűnyírás. Ennek alapszabálya, hogy maximum a levélzet hosszúságának harmadát szabad levágni. Tehát, ha azt szeretnénk, hogy a gyep sűrű legyen, elengedhetetlen a heti fűnyírás, de legalább másfél hetente, kivéve, ha nagy a szárazság.

Nem szabad hirtelen kopaszítani sem, azt megszenvedi a fű, mert kisebb felületen tud fotoszintetizálni. Ezért, ha szép és tartós gyepet akarunk, akkor gondosan járjunk el a látszólag egyszerű művelet során. Legfontosabb, hogy ne nyírjunk harmattól, esőtől, locsolástól nedves füvet. Forró napokon és szeles időjárásban, amikor a növény a nyírás után több vizet igényel, lehetőleg mellőzzük vagy késő délutánra hagyjuk a nyírást. Mielőtt nekilátunk, ellenőrizzük a pengét, mert ha nem éles, akkor roncsolja a levéllemezeket, az életlen késsel nem nyírjuk, hanem tépjük, szakítjuk a fűszálakat, amitől a levelek beszürkülnek, besárgulnak, bebarnulnak.

Bár nagyon hasznosak a forgó, másként damilos kaszák, illetve szegélynyírók de ezeket csak a nehezen hozzáférhető helyeken, egyenetlen terepen célszerű használni. Mégpedig először a szegélynyíróval menjünk végig ezeken a helyeken, járdák, ágyások, fal mellett, és utána jöhet a fűnyíró, ami aztán összegyűjti a mindkét eszköz által levágott füvet. A nagy felületek nyírására lehetőleg ne használjuk a damilos kaszát, mert igen nehéz egyenletes, sima gyepfelületet vágni vele. Egy-egy rossz mozdulatot messze repülő fű- és földcsomók jeleznek, no meg ronda sebek a gyepen. Ezért ahol lehet, maradjunk a fűnyíró mellett. Ebből kapható már automata működésű is. A robot fűnyíró telepítésével nagy lépést tehetünk a golfpálya minőségű gyep felé, no és megszabadulunk a rendszeres, kötelező elfoglaltságtól. A fűnyíró robot ugyanis az előre beprogramozott utasítások szerint, emberi közreműködés nélkül végzi el ezt a feladatot. Beállítható a fű magassága, a nyírás gyakorisága, kijelölhető nyírandó pázsit szegélye, s ettől kezdve a robot automatikusan elvégzi a fűnyírást. A szerkezet olyan kertbe ajánlható, ahol nagyobb a pázsit, a kisebb szerkezetek legfeljebb közepes családi ház kertjében vethetők be, a nagyobb teljesítményű robotfűnyírók akár 5-10 ezer négyzetméteres területeket is elgondoznak. A határoló kábelek megfelelő kialakításával akár bonyolult kialakítású kertekben is elboldogulnak. A fűnyíró robot a bekapcsolás utáni első alkalommal felméri a pázsitot, ide-oda mozogva elkészíti a terület térképét. A fűnyíráskor pedig egy-egy területre többször is visszamegy, míg el nem éri a kívánt fűmagasságot, mert alkalmanként csak néhány milliméter füvet vág le, viszont beállítása alapján akár naponta is nyírja a területet. A munka végeztével visszagurul a dokkoló állomására és feltölti magát.

A fűnyírás gyakoriságát a növekedés üteme határozza meg, ami függ a talaj minőségétől és a kapott víz mennyiségtől. A fűszálakon közelebbről azt láthatjuk, hogy a fű lágy száraiból nő ki a levél, ezt vágjuk, ne a szárat. Ha ezt lemérjük, magunk is be tudjuk állítani, milyen magasan kell a pengéknek dolgoznia. Lehetőleg a fű hosszának harmadánál többet ne kelljen vágni, és mindig azonos hosszúságúra nyírjuk le. Ha túlságosan felnő, akkor inkább két lépésben érjük el a kívánt hosszt. A túl alacsonyra levágott fű nehezen tér magához, a gyomok viszont sokszor még jobban erőre kapnak. A gyomnövénynek a töve ugyanis alacsonyabban helyezkedik el, így ha mélyen hagyjuk a kasza pengéjét, akkor sem teszünk bennük kárt, nem úgy mint a fűszálakban. Tapasztalati tény, minél rövidebbre vágjuk a füvet, annál gyorsabban és látványosabban jönnek elő a gyepgondozás hiányosságai, meg a betegségek. Az általánosan ajánlott vágásmagasság a 4-6 centiméter.

A nyári hónapokban a füvek ellenállóságát növelhetjük, ha megemeljük a nyírási magasságot. Nagyobb levélfelülettel a fű jobban árnyékol, és a gyökerek is mélyebbre hatolnak. Mélyebbre húzódnak a gyökerek a szakszerű öntözés hatására is. Ennek helyes módszere, hogy nem naponta kevés vízzel, hanem két-három naponta nagyobb mennyiséggel locsoljunk hajnalban vagy naplemente után, mert ilyenkor párolog el a legkevesebb víz és ekkor tudják a növények a legnagyobb mennyiségű vizet hasznosítani. A talajba mélyen beszívódó víz hatására mélyebbre húzódnak a gyökerek és könnyebben átvészelik a felső réteg időszakos kiszáradását. Végezetül, nem baj ha nem angol pázsit minőségű a gyep, a rendszeresen nyírással jó eredményt érhetünk el, ami talán golfozásra nem tökéletes, de otthon amúgy is kevesen golfoznak.