A keletnémet mindenes, avagy mire használható egy Multicar?

A volt NDK járműiparának legendás márkája, a Multicar több mint 30 éves képviselője született újjá a veteránautós Gulyás Béla kezei alatt.

Az 1989-ben gyártott Multicar M25-ös tulajdonosa Dara Roland nagykanizsai vállalkozó, akinek még gyermekkorában tetszett meg a típus, melyből több is dolgozott a városüzemeltetésben, parkfenntartásban, illetve a kórházban.

– A Bagolai soron nőttem fel, a Zrínyi-iskolába jártam és amikor jöttem haza, a kórház előtt haladtam el mindennap – idézte fel Dara Roland. – Ott gyakran láttam, hogy felbillentett fülkével éppen szereltek egy-egy ilyen Multicart és nagyon megtetszett. Amikor pedig megvettem a vállalkozásom telephelyét, látván a nagy betonfelületet, arra gondoltam: be kellene szereznem nekem is egy Multicart tolólappal – ugyanis akkoriban még telente esett hó és kézzel letakarítani a területet brutális munka volt. Elkezdtem a neten keresgetni összkerekes Multicart, amely számára nem akadály a nagyobb hókupacok eltakarítása sem. Nehezen ugyan, de találtam, s lejárt műszakival, de működőképesen tudtam venni egyet Szombathely mellett. Azóta egyszer, vagy kétszer használhattam csak arra, amire megvettem… Elég sokáig tartottuk az eredeti állapotában, amíg egyszer csak fel nem vetődött, hogy újítsuk fel a gépet. A munkálatok oroszlánrészét Gulyás Béla veteránautós barátom végezte el. Amikor elkezdtük, azt gondoltuk, 15-16 munkaóra elég lesz, de végül csaknem egy évig dolgoztunk rajta, apró darabjaira szedtük szét. Az alvázat homokfúvóztuk, ahol kellett, megerősítettük a hegesztési pontokat, új kábelköteget építettünk be, továbbá újrafényeztük a karosszériát, azt szerettük volna, hogy úgy nézzen ki, mintha most gurult volna le a gyártósorról.

Gulyás Béla hozzátette: szétszerelték a motortömböt is, melyet új tömítéssel láttak el, illetve állítottak az adagolón. A vízhűtéses, 4 hengeres dízelmotor az IFA-motor kicsinyített változata, nagyon közkedvelt, megbízható erőforrás volt, szívesen vásárolták és építették be targoncákba őket, miután kiszolgáltak egy-egy Multicart.

– Az összkerékhajtású a ritkábbik változat a Multicarok közül, ilyen már csak néhány működőképes van az országban – magyarázta Gulyás Béla. – Ez felező váltóval készült, tehát gyakorlatilag centiről centire is lehet vele haladni. A billencs három oldalra dönthető, s rendelkezik fronthidraulikával is a kisteherautó (igen, nem tévedés, mert ez már 3,5 tonna feletti, így B kategóriás jogosítvánnyal nem is vezethető, tehergépkocsi-vezetői engedély kell hozzá). A járgányra seprő, tolólap szerelhető, de a könnyen leemelhető plató helyére víz-, vagy hulladékgyűjtő tartály is beépíthető. Tehát egy igazi mindenes, nagy előnye, hogy a kicsi, szűk utcákban is elfér, Németországban a mai napig sok helyen használják. A régi Multicarok érdekessége, hogy az annak idején NDK-ban gyártott autótípusok – IFA, Wartburg, Trabant, stb.) alkatrészeiből rakták össze. A műszerfalat és a mérőórákat például a Wartburgból kölcsönözték.

Gulyás Béla végül hozzátette: sokoldalúsága és különlegessége miatt a régi Multicarokat manapság horror áron adják-veszik Németországban. Sokan vannak, akiknek a kis NDK-s csodagép minden pénzt megér…