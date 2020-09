A helytelen táplálkozás mellett a gének és vírusok is okozhatnak elhízást

„Aki volt már elhízott, annak megváltozik az anyagcseréje, és jobban meg kell küzdenie a normális súlyért, mint annak, aki sohasem diétázott. Ezért nagy a szülők felelőssége a táplálkozási szokások kialakításában, mert a kövér gyerekből nagy valószínűséggel kövér felnőtt lesz.”

Minderről dr. Lákovics Anna általános és rehabilitációs szakorvos, Insumed táplálkozási programvezető beszélt. Előrebocsátotta: a kövérség nemcsak esztétikai probléma, hanem betegség, és a lakosság egyre nagyobb hányadát, köztük mind több fiatalt érint. Az OECD jelentése szerint Európában elsők vagyunk az elhízásban, globálisan pedig – az USA, Mexikó és Új-Zéland után – a negyedik helyen állunk. A statisztika szerint a magyarok hatvan százaléka túlsúlyos.

– A zsírszövet a belső elválasztású endokrin rendszer része. Szeretjük utálni, pedig létfontosságú részünk, sokkal nagyobb hatással van a testünkre, mint hinnénk – kezdi dr. Lákovics Anna. – Amíg kicsik vagyunk, kipárnázza testünket, véd az ütésektől. Tárolja az energiát, nagy szerepe van a hőháztartásban, erősíti az immunrendszert, a csontjainkat, részt vesz a sejtfalalkotásban, az idegrostok szigetelésében, befolyásolja agyunk méretét, a sebgyógyulást, az érújdonképződést, hormonokat, gyulladást keltő és csökkentő anyagokat termel, őssejteket tartalmaz. Ám ha túl sok van belőle rajtunk, meg is betegíthet.

Az elhízás ugyanis, amellett, hogy önmagában is káros az egészségre, rengeteg más betegséggel összefügg. „Ha felborul az egyensúly, legnagyobb probléma az inzulinrezisztencia lesz, s lappangva, észrevétlenül jönnek a szövődmények, megkeserítve életünket” – figyelmeztet a szakorvos. A túlsúly egyebek mellett tönkreteheti az érrendszert, magas vérnyomást idézhet elő, mozgásszervi, pajzsmirigy-, nőgyógyászati és szemproblémákat, köszvényt, epekövet, szív- és vesebetegséget, továbbá meddőséget okozhat, növeli a szívinfarktus és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, hajlamosít a daganatos megbetegedésekre, csökkenti a várható élettartamot, sorolja.

– Az elhízás oka jellemzően az, hogy az ember több kalóriát visz be, mint amennyit felhasznál – szögezi le dr. Lákovics Anna, hozzátéve: az egyik típus egész nap csipeget, a másik pedig egész nap nem eszik, aztán este mindent bepótol. Az első esetben folyamatosan ingadozik a vércukorszint, ami állandó éhségérzetet generál, a másodikban pedig olyan alacsony, hogy a szervezet az izomszövetet bontja, az este bevitt kalória pedig amellett, hogy megterheli a bélrendszert, elraktározódik és gátolja a pihentető alvást.

A túlsúly kialakulását azonban számos egyéb tényező is befolyásolhatja, azaz nem csak az evéstől hízhatunk, mutat rá a szakember. Kutatások bizonyították, hogy öröklött gének, továbbá vírus- vagy baktériumfertőzések is fokozhatják a kalóriadús ételek iránti vágyat, és elhízást okozhatnak. Befolyásoló tényező még a kor, a nem, az életvitel, a pszichés és a szociális tényezők. Érthető tehát, jegyzi meg a doktornő, miért van az, hogy „egyesek annyit ehetnek, mint egy favágó, mások pedig ennek a töredékétől is elhíznak”.

Bár nem könnyű, nem is reménytelen a normális súly elérése és megtartása, „csak” motiváció és jó adag kitartás szükségeltetik hozzá, nyugtat meg mindenkit a szakember, aki vallja: a kövér embert nem hibáztatni kell, hanem segíteni.

– Egyedül megküzdeni a súlyfelesleggel nagyon nehéz – folytatja dr. Lákovics Anna, aki egy német táplálkozástudományi cég programjával segíti a fogyni vágyókat. Ez, magyarázza, olyan orvosi diétaterápia, amelyet csak képzett szakemberek végezhetnek, akik tudják, hol lehet finoman belenyúlni ezekbe a bonyolult élettani folyamatokba.

A terápia orvosi vizsgálattal indul, amely során kiszűrik az esetleges, elhízást befolyásoló társbetegségeket és genetikai hajlamot, s feltérképezik az életmódot. Ezt követően speciális gép segítségével pontos információt nyernek az alapanyagcseréről, az izomtömegről, a testfolyadékról és a zsírtömegről, majd a program személyre szabott étkezési útmutatót ad a páciensnek, aki hetente, kéthetente ellenőrzésre megy.

– A napi háromszori étkezés között 5-6 órának kell eltelnie, akkor történik a zsírbontás. A reggeli és a vacsora vitaminokkal, ásványi anyagokkal, esszenciális aminosavakkal, nyomelemekkel és rosttal dúsított turmix – sorolja a táplálkozási szakértő. – Ebédre bátran fogyasztható leves, főételként pedig fehérje (hús, tojás, hal, sonka, sajt), lassan felszívódó szénhidrát (rizs, főtt vagy tepsiben sült krumpli, durumtészta, teljes kiőrlésű vagy rozskenyér) és sok zöldség nyersen, főzve vagy párolva. Ez egy zsírszegény diéta, azaz a kalóriaigény nagy részét szénhidráttal kell bevinni. Kerülni kell azonban a fehér lisztet és a cukrot, magas inzulinszint esetén ugyanis leáll a zsírbontás.

A szakember azt tanácsolja: gyümölcsöt két étkezés között ne, csak közvetlenül ebéd után fogyasszunk, akkor ugyanis nem tud olyan gyorsan felszívódni, és nem dobja meg annyira a vércukorszintet. S ilyenkor néha-néha némi desszert is belefér(het).

Azonban, figyelmeztet dr. Lákovics Anna, kevesebbet sem szabad enni az előírtnál, ugyanis ha éhezik, akkor az izomtömegből fogy a páciens, s emellett fáradékony, ideges lesz.

Elengedhetetlen továbbá a napi 2-3 liter folyadék, egyebek mellett a méregtelenítés miatt. A zsírsejtek ugyanis rengeteg méreganyagot tárolnak, s ha nem iszunk eleget, ez nem tud távozni a szervezetből.

A testsúly mértéke nyolcvan százalékban a táplálkozáson múlik, a sikerhez, azaz a fogyáshoz s pláne az ideális súly megtartásához azonban a megfelelő étrend mellett szükséges a maradék húsz százalék, a mozgás is, anélkül hosszú távú eredményt nem lehet elérni, hívja fel a figyelmet a szakember. Idősek és nagy súlytöbblettel rendelkezők esetében és főleg az első időkben ez lehet tempós séta vagy szobakerékpározás, s nagyon fontos a fokozatosság, a leghatásosabb azonban a magas pulzusszámon végzett intervalledzés. Emellett ajánlott az időszakos böjt, elengedhetetlen a napi 7-8 óra alvás, szükség esetén pedig a pszichés támogatás és a stresszkezelés, tanácsolja dr. Lákovics Anna.

– Sokan esnek abba a hibába, hogy azt gondolják: ha sportolnak, akkor bármit megehetnek, ez azonban nem így van, sőt. Célszerű a mozgást követő egy órában tartózkodni a kalóriadús tápláléktól, addigra ugyanis csillapodik az edzés okozta farkaséhség, és a kevesebb is elég lesz…

Aki betartja a szabályokat, e módszerrel átlagosan havi 5 kiló zsírtól megszabadulhat meg éhezés nélkül.

– Több páciensünk 40 kiló feletti súlyvesztésnél jár, amit tartósan képesek is megtartani. Ezzel megváltozott az életük, javult az önértékelésük és az egészségi állapotuk, sokak esetében a különféle szövődményekre, magas vérnyomásra, cukorbetegségre szedett gyógyszerek adagját is mérsékelni kellett. S a fogyás „áldásos mellékhatásaként” van már öt Insumed-babánk is…