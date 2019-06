A haza mellett saját házról is álmodnak a tengermelléki magyarok 2.rész

Kárpátaljáról érkezett a tengermelléki városba Seremet Sándor, aki többek közt irodai (adminisztrációs) teendőket látott el, pályázati anyagokat készített, rendezvényeket szervezett, napi ügyeletet tartott a házban, ahol egyébként nincs főállású alkalmazott. A munkácsi fiatalember nyolc hónapon át segítette a fiumei magyar közösséget. A kérdésre, hogy a hazaiakkal, a kárpátaljaiakkal tartja-e a kapcsolatot, így felel: rendszeresen hazalátogat már csak azért is, mert szülei és rokonai Munkácson élnek.

Baráti körét azok a munkácsi ifjak alkotják, akik onnét költöztek Budapestre. A fővárosban Kárpátaljai Szövetséget működtetnek, annak ő vezeti a központi irodáját. Főállásban egy nagy cégnél dolgozik, ahol orosz-, ukrán- és angolnyelv- tudását hasznosítja. Tudnivaló róla, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar, történelem és európai integráció szakán diplomázott 2010-ben, majd miniszteri ösztöndíjjal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájába nyert felvételt. Kutatási témának A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918–1925) címet választotta. A doktori cím megvédése után kétszer is elnyerte a Visegrádi Alap ösztöndíját, amelynek köszönhetően Prágában kutathatott választott témájában.

A múltbeli történések foglalkoztatják Gergely Ágostont is, ezekből merít ihletet közéleti szerepvállalásaihoz. Ahogy tényszerűen magyarázza: Fiume 1918-ban, a Monarchia szétesése után megszűnt a magyar koronához tartozni. Amolyan senki földje lett, amelyre sokan ácsingóztak, érthető mód leginkább a horvátok és olaszok tarthattak igényt rá. Akkoriban még több magyar élt a városban és környékén. A másik két, népesebb náció marakodásából nemzetközi ügy lett, mígnem 1920-ban a Rappallói egyezménnyel Fiume (Rijeka) szabad állam lett (horvátul Slobodna Država Rijeka, olaszul Stato libero di Fiume). A független városállamot több ország is elismerte, így olyan nagyhatalmak, mint Franciaország, Nagy-Britannia és USA. Jellemző az akkori társadalmi, etnikai viszonyokra, hogy a semleges állam vezetője az az északolasz Riccardo Zanella lett, aki friuliai apát és szlovén anyát tudhatott magáénak. A semlegesség 1920-tól 1924-ig tartott, amikor a térséget az olaszok annektálták, ami a második világháború végéig így is maradt. Ezzel a Mária Terézia idejében, 1779- ben megálmodott Corpus separatum gyakorlatilag végleg megszűnt létezni, bár a második világháború után kísérletet tettek visszaállítására, ám 1947-ben a párizsi békekonferencia áldását adta arra, hogy a Tengermelléket formálisan is Jugoszláviához csatolják.

Néhány elszánt tengermelléki polgár tizenöt évvel ezelőtt létrehozta a Fiumei Szabadállam (Stato Libero di Fiume) nevű mozgalmat. Mivel tartottak Zágráb reakciójától, szervezetüket eleinte csak „virtuálisként” jegyeztették be, nehogy szeparatizmussal vádolják őket. Azóta engedékenyebbek lettek a horvát hatóságok, így most már valós szervezetként működnek. A legutóbbi tisztújításkor horvátok és olaszok mellett Ágoston Gergely személyében magyar tagja is lett a héttagú elnökségnek. (A vezetők többségét egyébként horvátok alkotják). A grémium a város történelmének a megismertetését, kultúrájának ápolását tűzte ki célul. Igaz, szándékaik közt akadnak olyanok, amelyek valóra váltására csekély az esély. Nem ütköztek viszont különösebb akadályba azzal, hogy a korzó híres toronyépületére visszakerüljön a kétfejű sas. A címerállatot a jugoszláv időkben nem tűrte meg a ,,testvériség és egység” hamis jelszavát hirdető hatalom.

A maiak Riccardo Zanella érdemei közt emlegetik azt, hogy az autonómia gondolat atyjaként egykoron a magyar Országgyűlésben képviselte Fiumét. Ám miután hőn óhajtott vágya rövid életűnek bizonyult, 1924-ben a fasiszta Olaszország bekebelezte a kis városállamot, elveihez hűen inkább választotta a belgrádi emigrációt, mintsem a fasiszta Itália polgára legyen. A mostani Stato Libero éppen a fasizmussal, az irredentizmussal, az olasz és horvát nacionalizmussal szemben született. Ahogy az érintettek hangsúlyozzák: valójában e nézetekből táplálkozik mozgalmuk – irredentizmusról tehát szó sincs. Annál inkább függetlenségről, amely sok tekintetben persze csak álom marad… Mert aligha teljesíthető az a vágy, hogy a helyi bevételeket ne kelljen a központnak leadni, vagy hogy maguk kezeljék nemzetközi kikötőjüket. Ez persze az óhajtott decentralizációt szolgálhatná, azt, hogy ne a fővárosban összpontosuljon minden és erősíthetné identitását annak a városnak, amely régi, patinás épületeiben hordozza ugyan a magyar és olasz múltat, ugyanakkor az egykori ipari óriások helyén a pusztulás jelei mutatkoznak. Napjainkra a ,,nehézipar” egykori fellegvára, a hajógyár került a tönk szélére. Nem könnyű ilyen körülmények közepette ébren tartani a Statto Libero eszméjét, helyére téve azt az időszakot, amidőn a kommunizmus évei alatt, az 1945 utáni időszakban a teljesen kicserélődött néprétegek tudatából kitörölték a múlthoz való ragaszkodás nemes gondolatát. Ahogy a tisztánlátás érdekében a társaság egyik aktivistája fogalmazott: nem Olaszországhoz akarnak viszszatérni – hanem újra a Mária Terézia-i értelemben vett „corpus separatum” lennének. Ezúttal Horvátországon belül.

A szabad állam eszméjének követői a cél érdekében kis lépésekben, ám kitartóan haladnak előre. Elérték például, hogy a város visszakapja történelmi zászlaját, a piros-sárga- kék trikolórt. Kérésükre az egykori kormányzói palota előtti teret Zanelláról nevezték el. Vannak azonban követeléseik, amelyek vitára adnak okot. Például az, hogy ideköltözzön a köztársasági elnök (asszony) hivatala. Az sem tűnik reálisnak, hogy a kül-, a pénz- és a védelemügyét kivéve valamennyi államigazgatási feladat regionális szintre kerüljön, akárcsak az energiaszolgáltatás vagy a közszolgálati televíziók irányítása, működtetése.

A határon túli, külhoni magyar közösség mindenesetre keresi a kapcsolatot az anyaországgal. Ennek jegyében Fiume testvérvárosa lett a Duna menti kikötővel rendelkező Csepelnek. Nagy vívmánynak tartják, hogy két évvel ezelőtt Pécsett megalakulhatott a Fiumei Magyar Baráti Egyesület. Lovran a 17. kerületi Rákosmentével működik együtt, valamint Feszty szülőhelyével, a szlovákiai Ógyallával. Mindezen közben a tengermelléki magyarok nem mondtak le évszázados álmukról, arról, hogy saját házuk legyen. Az álom lassan évszázados lesz, ugyanis 1927 óta dédelgetik, az utóbbi hat-hét esztendőben intenzívebben, hogy Fiuméban (Rijekában) végre legyen Magyar Ház. Kérésükkel a zágrábi saborban (országgyűlésben) őket képviselő Jankovics Róberthez is fordultak abban a reményben, hogy meghallja hangjukat. Hogy mit is szeretnének? Olyan helyet, ahol például a két ország vállalkozói méltó körülmények közepette találkozhatnának, ahol lenne turisztikai iroda, valamint magyar étterem és kávézó. És persze nagyterem, ahol a többségi nemzet érdeklődő polgárait is le tudják ültetni. Hab lenne a tortán, ha helytörténeti kiállításnak is jutna tér, nem kevésbé próbaterem a megalakulandó művészeti csoportoknak, színjátszóknak és néptáncosoknak.

Egymaguk persze kevesek ezen vágyuk valóra váltásához, éppen ezért számítanak a két ország kormányának a segítségére. Az ígéreteket már megkapták, csak a megvalósítás várat még magára – reményeik szerint nem sokat.