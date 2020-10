A gyümölcsök királynőjének tartják a szőlőt

A szőlőt régóta a gyümölcsök királynőjének tartják, az ókorban a termékenység szimbóluma is volt. A gyümölcs értékeiről Éder Katalin dietetikus beszélt.

– A legrégebben termesztett kultúrnövényeink közé tartozik ez a venyigeszárú, kacsokkal kapaszkodó kúszó cserje – kezdte ismertetését Éder Katalin. – Talán az egyetlen gyümölcs, amely nem utóérő. Minél mélyebb, sötétebb árnyalatú a szőlő, annál értékesebb, a színes szőlő ugyanis antioxidáns, tehát lényeges szerepet vállal testünk védelmében, a szabadgyökök elleni harcban – tette hozzá a zalaegerszegi szakember.

A nyár végén, ősszel érő gyümölcs kitűnő vértisztító és az idegerősítő hatása is kiemelkedően jó. Méregteleníti a bélrendszert, fokozza az epekiválasztást és a bélmozgást. A szőlő borkősav sói enyhe has- és vizelethajtók, ezzel eltávolítják a szervezetben felgyülemlett salakanyagokat. A nagy mennyiségben fogyasztott szőlő a vizelet savasságát is csökkenti. Ajánlható még fizikai gyengeség, reuma, lábadozás, székrekedés, valamint aranyér esetén. A teljes szervezetet regenerálja, mert létfontosságú vitaminokat folsav, biotin és B1-, B2- és kevés C-vitamint, valamint ásványi anyagokat tartalmaz. Jó káliumforrás, kalcium, magnézium van benne. Emellett az egészség apró őrei, a fitovegyületek is megtalálhatók a gyümölcsben.

– Fontos megemlíteni a rezveratrolt, amely főleg a vörös szőlő héjában található. Ez antibiotikum, amelyet a növény saját védelmére termel, ezért a szőlő fogyasztásával a szervezetünket is felvértezzük vele. A rezveratrol erős antioxidáns, gátolja a káros folyamatokat, értágító, pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer működését. Emellett a szőlő héjának magas a rost-, cellulóz és pektintartalma, amely elősegíti a jó emésztést – mondta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat a szőlőmag őrleménye. Ennek köszönhetően kiemelkedő gyulladásellenes hatásokkal bír, azonban házilag nem tudjuk ezt előállítani, márpedig csak a nagyon finomszemcsés mikroőrleményből tudnak a hasznos anyagok felszívódni.

A szőlőben jelentős a szénhidrát, 10 dekában 18-22 gramm a szőlő- és gyümölcscukor, ezek könnyen szívódnak fel, a szervezetnek emésztés nélkül, közvetlenül is felhasználható cukrot szolgáltatnak. Gyorsan pótolják az energiát, így a szőlő remek izomregeneráló táplálék. A szőlő glikémiás indexe magas, 70-90 százalék körüli, tehát gyorsan emeli a vércukorszintet, amire legyenek tekintettel a cukorbetegek.

A szőlő jól tárolható, pincehidegben, szétterítve még januárban is kellemes őszi ízeket tud nyújtani.

– A szőlőből készíthetünk lekvárt, salátát, édességeket is. Apró magvaiból értékes, kellemes ízű olaj nyerhető, ami gazdag többszörösen telítetlen zsírsavakban, és ezzel érvédő hatású. A népgyógyászat a visszeres lábakra, a látás javítására ajánlja.

A gyümölcsben több fajta gyulladáscsökkentő hatású polifenol van, ezek fokozzák a szervezet ellenálló képességét, mivel többféle vírust inaktiválnak, de a vörös szőlőben található tannin az arra érzékenyeknél migrént válthat ki.