A gyereket soha ne fogyókúráztassuk! – állítja Szücs Petra, a Kanizsai Dorottya Kórház dietetikusa

A gyerekek testfelépítése egyénenként eltérő, előfordulhat a túlsúly, ám Szücs Petra, a Kanizsai Dorottya Kórház dietetikusa leszögezte: egy fejlődésben lévő szervezetet soha nem fogyókúráztatunk.

Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elmúlt években végzett, tápláltsági állapotra és táplálkozási szokásokra vonatkozó felmérések alapján kijelenthető: már a gyermekeknél megfigyelhetők azok a helytelen életmódbeli szokások, amelyek kihatnak a felnőttkorra és olyan krónikus betegségek kialakulásához vezetnek, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség vagy számos daganatos betegség. Sőt a tapasztalatok alapján elmondható, hogy már gyermekkorban megjelent a korábban inkább csak a felnőttkorra jellemző 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, amely a helytelen életmódtól alakult ki. A túlsúly és az elhízás problémája már gyermekkorban jelentkezik, évről évre növekvő tendenciát mutatva. Hazánkban minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott.

– Gyermekkorban a „fogyókúra” tápanyaghiányból adódó fejlődésben való visszamaradáshoz, a szervezet működési zavaraihoz vezet – jelentette ki Szücs Petra dietetikus. – A fiatalok optimális növekedéséhez, testi, lelki és értelmi fejlődéséhez nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozás. Az étrend minősége jelentősen hozzájárul aktuális egészségi állapotukhoz (vashiány, fogszuvasodás, túlsúly), hatással van a gyermekek szellemi teljesítményére, ami befolyásolja a tanulási képességeket, a koncentrációt és az iskolai teljesítményt. A kor­csoportnak megfelelő táplálkozási ajánlást követjük és persze elengedhetetlen mellé a megfelelő időtartamú kardiomozgás.

A viszonylag rövid idő alatt ­lezajló lendületes testi és ­mentális fejlődés nagy energiabevitelt igényel és számos fontos tápanyagból

is több szükséges a szervezetünk számára ebben a periódusban.

A szakember hozzátette: több hazai felmérés is kimutatta, hogy minden harmadik iskolás reggeli nélkül ül be az iskolapadba, ami felborítja a helyes táplálkozási ritmust és növeli a túlsúly kialakulásának kockázatát. Ez a figyelem és a koncentrá­ciós képesség zavarához, fizikai teljesítményromláshoz, illetve a vércukorszint esésének következményeképpen akár

balesetekhez is vezethet.

– Általában a reggeli kihagyásának két fő oka az idő­hiány és az, hogy a gyermek nem éhes – tette hozzá. – Fontos, hogy a szülők rászoktassák a gyereket a korai lefekvésre, így reggel könnyebben felkelthetik őket. Negyed óra pedig elegendő ahhoz, hogy egy gyorsan elkészíthető, de mégis tápláló reggeli kerüljön az asztalra, majd a csemete gyomrába. Egy ideális reggeli részeként a gyermek fogyasszon gabonafélét, teljes értékű fehérjeforrást, például sovány tejet, tejterméket vagy húsfélét, és friss zöldséget vagy gyümölcsöt.

A folyadékfogyasztásról sem szabad elfeledkezni, ami a változatosság elvét szem előtt tartva lehet egy pohár víz, ásványvíz, magas gyümölcshányadú gyümölcslé (amelyet célszerű otthon, frissen elkészíteni), tej vagy tejes ital, mint például kakaó. A rendszeres, napi ötszöri étkezés gyermekkorban kiemelt jelentőségű, hiszen ekkor alakul ki a későbbi évekre is átvitt étkezési ritmus, illetve a megfelelő ütemű fejlődéshez is elengedhetetlen, hogy a három főétkezés mellett az állandó mozgásban lévő fejlődő csemete kisétkezéssel is megkapja a szükséges energiát és tápanyagokat.

Az elmúlt években számos jogszabályt, ajánlást és programot dolgoztak ki a gyermekek egészségének előmozdítása és megőrzése érdekében. A szülőknek az egyik ilyen nagy segítség lehet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az interneten elérhető, Okostányér elnevezésű, 6–17 évesek számára készített új magyar táplálkozási ajánlása.

– A nassolás szinte mindenkire jellemző tulajdonság – mondta Szücs Petra. – Kínáljunk értékes harapnivalókat a kisétkezésekre, különösen fontos, hogy mindig legyenek szem előtt egészséges finomságok: a pirított magvak sótlan verziói, natúr joghurt friss gyümölcsökkel, gabonakeksz, sajt almával, dió almával. A zöldségek fogyasztását megpróbálhatjuk mártogatósokkal elfogadtatni, a trükk általában beválik. De még mindig a legjobb módszer a meggyőzésre, hogy a szülők is egészségesen étkeznek. A gyerekek utánozzák a felnőtteket, az ő példájukat követik. Étkezzünk tudatosan, vagyis a családi asztal legyen stressz- és médiamentes terület. Tegyük félre az okostelefont, a tabletet, a távirányítót és koncentráljunk helyette az együtt töltött időre és az ételre, amit közösen elfogyasztunk.