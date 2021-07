A gyerekek élménydús táborban vehettek részt idén is Zalalövőn

A magyar nemzeti hagyományok iránt érzett pozitív attitűd kialakítása, az identitástudat erősítése, a természettel harmóniát alkotó életmód megismertetése érdekében szervezi meg évről évre nyári táborait a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Ez évben 18 gyermek részére kínáltak egyhetes elfoglaltságot.

A civil szervezet elnöke, Csonka Ferenc szerint nyári táboraik mindenki számára előnyösek. A szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, de abban is biztosak lehetnek, hogy az egyesület tagjainak köszönhetően hasznos, értel­mes tevékenységekben vesz­nek részt, a gyermekek minden egyes nap élmények sokaságával térhetnek haza, ők pedig megteremtik maguknak azt a háttérbázist, amelyből építkezni tudnak a későbbiekben.

– A táborainkban általában nagycsoportos óvodások és alsó tagozatos gyermekek vesznek részt, de már vannak olyan felsősök is, akik évről évre visszajárnak hozzánk, hiszen annyira megkedvelték a programjainkat – magyarázta az elnök. – Ez évben 18 gyermeket fogadtunk, akikkel a tábort vezető Molnárné Preczlik Mariann mellett az egyesület tagjai, valamint meghívott előadók foglalkoztak. Az elsődleges célunk az volt, hogy folyamatosan olyan élményeket kínáljunk a résztvevőknek, amiket máshol nem kapnak meg, s ami harmonizál a mi szemléletünkkel is. A táborainkban a lovaglás és az íjászat alaptevékenység, de a kézműves-foglalkozások is ugyanúgy minden évben jelen vannak a programban, emellett igyekszünk évről évre újdonságokkal is szolgálni. Idén például az egyesülethez nemrég csatlakozott, gyógynövényekkel foglalkozó Baki Szilviának köszönhetően növényismereti foglalkozást is tartottunk a gyerekeknek, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai pedig a Zala-folyóban és egyéb környékbeli élővizekben előforduló állatokkal ismertették meg őket.

Csonka Ferenc hozzátette: a legnagyobb sikere mégis annak az „erdei napnak” volt, amit a kánikula elől menekülve töltöttek a tábornak helyet adó városi íjászpark melletti fás területen. Itt többek között bunkert és kötélpályát építettek, de a számháború sem maradt el. A zárónapon pedig az egyesület tevékenységére szintén markánsan jellemző kenyér- és langallósütést próbálhatták ki.

– Itt is az volt a cél, hogy ne kiszolgáljuk a gyerekeket, hanem közös tevékenység eredményeként vendégeljük meg őket – magyarázta tovább az egyesületi elnök. – Ezért a langalló feltétjét már ők készítették el, illetve rakták fel a tésztára. Láttuk is rajtuk, hogy sokkal jobban ízlett nekik az az étel, amiben a saját munkájuk is benne volt.