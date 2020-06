A gyerek két kattintással bárhová eljuthat – Beszélgetés Sipos Edit gyermekpszichológussal

A koronavírus okozta karanténhelyzet és az iskolabezárások miatt a magyar fiatalok életének egy jelentős része áttolódott az online térbe, ahol a zaklatások megmaradtak. A nagykanizsai Sipos Edit gyermekpszichológus szerint a szülő és gyermek közötti ősbizalom sokat segíthet a veszély elkerülésében.

Az UNICEF nemrégiben készült felmérése szerint Magyarországon a 10-18 éves gyerekek 88 százaléka rendelkezik profillal valamelyik közösségi média felületen. Továbbá 20 százalékuk volt már elektronikus bántalmazás áldozata, 10 százalékuk pedig beismerte, hogy maga is bántott másokat az online térben. A korlátozások feloldása ellenére a nyár folyamán is megmarad a fiatalok fokozottabb online jelenléte és így a bántalmazás lehetősége is.

Sipos Edit szerint az internetes zaklatás, divatos nevén cyberbullying már a járvány begyűrűzése előtt is létező és komoly problémának számított. A fiatalok nagy többsége találkozott is ezzel a jelenséggel. A szakember szerint viszont az internet nem egy ördögtől való találmány, hanem rendkívül hasznos és mára életünk nélkülözhetetlen részévé vált.

– A koronavírus begyűrűzése valóban egy szempillantás alatt megváltoztatta az életünket, a falak közé zárva a gyermekeket, akinek az egyetlen ablakot a világra az internet jelentette – folytatta. – A karaténidőszak elején a bezártságban valóban olyanok is a számítógép elé ültek, akik korábban kevesebb időt töltöttek a böngészéssel, s persze a fanatikusok is élvezték a virtuális szupersztrádát. Nem sokkal később az iskola is áttette székhelyét erre a felületre, vagyis minden gyermeket kötelezően a képernyők elé szegeztek. Aztán a szülők is megérkeztek az online térbe, így lehetőségük nyílt ellenőrizni a csemetéjüket, vagyis nagyobb kontroll alatt tarthatták őket. Ettől függetlenül lehetett attól tartani, hogy az online tanulás vesz egy olyan fordulatot, hogy megnő az internetfüggők száma. Azonban paradox módon egyelőre nem ez történt, a fiatalok valahogy beleuntak a bezártságba, kívánták kortársaik társaságát és vágytak a mozgásra, sportolásra. Talán korábban a tiltott gyümölcs édesebb volt.

A szakember szerint a szülő felelőssége kulcsfontosságú, hiszen a gyerek életében már nem csak jelen van internet, hanem olykor meghatározza az életét is. Tulajdonképpen két kattintással szinte bárhova eljuthat, ahol olyan társalgásokba bonyolódhat, ami komoly veszélyeket rejthet.

– Nemrégiben a Behálózva című cseh dokumentumfilm nyúlt a témához – fűzte hozzá. – Három felnőtt, de koruknál jóval fiatalabbnak látszó színésznő „alakult” át a film kedvéért 12 éves kislánnyá, hogy egy gyerekszobában, álprofiljaik segítségével tíz napig beszélgessenek az interneten. Riasztó adat, hogy 2458 felnőtt férfi kezdeményezett beszélgetést különböző közösségi oldalakon, hogy szexuális igényeik kielégítésére használják fel őket. Ezek a zaklatók, pedofilok itthon is jelen vannak a világhálón és az úgynevezett bepróbálozásoknak jól bevált forgatókönyve van. A puhatolózó kérdéseket követően, ha a gyerektől pozitív, vagyis megerősítő válasz érkezik, akkor beindul a gépezet. Gyakran fotók illetve videófelvétek cserélnek gazdát, ami számos veszélyt rejt, hiszen ezek letölthetők és ezért gyakran felhasználhatók lesznek.

Sipos Edit szerint az általános iskolás gyerekek óvatlanok, de a középiskolások is gyakran meggondolatlanok. Tud olyan esetről, amikor egy tinédzser lány képeket küldött magáról egy ismeretlennek, ám a zaklató ennyivel nem érte be. Megkérte a fiatalt, hogy titokban készítsen meztelen fotókat az édesanyjáról. Ez a kérés komoly lelkiismereti válságba sodorta, s csak a pszichológusnál derült ki, hogy ez a rettenetes szorongásának az oka.

– A felnőttek felelőssége, hogy felhívják a gyermekük figyelmét a rájuk leselkedő virtuális veszélyekre – vélekedett. – A megelőzés legjobb módszere az őszinteségen alapuló szülő és gyerek kapcsolat, ilyenkor nincsenek tabuk, s tényleg minden témáról nyíltan tudnak beszélni. A titka, hogy korán, még a csecsemőkorban meg kell kötni ezt a fajta ősbizalmat. Ennek lényege, hogy a baba érzéseire a szülő jelzéseket ad, mely aztán tovább mélyül a későbbi kommunikációval. Persze serdülőkorban minden gyereknek lehetnek kis titkai, ezeket nem kell bolygatni. Viszont, ha testi és lelki épsége valami miatt veszélybe kerül, akkor annak alaposan utána kell járni. A szülők hajlamosak elbagatelizálni a dolgokat, s gyakran azzal magyarázzák a csemete visszahúzódását, hogy fáradt, vagy épp összeveszett a barátaival. Ha jól közelítünk, ha érzi a segítő szándékot, s azt, hogy neki ebből nem származik semmi baja, bármit elmond.