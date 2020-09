A gerendák új generációja hódít

Az ember egynél többször ritkán épít magának és a családjának házat, de sokakat érdekel az új építészeti technológiák sora, hiszen mindig születnek jobb, korszerűbb megoldások.

Nem csak az építkezők kedvéért pillantunk bele az alábbiakban az építőipari szerkezetek egyik új favoritjának titkaiba, a rétegzett, ragasztott, úgynevezett BSH-gerendák térhódításának indokoltságába.

Az eljárás a nagyüzemi felhasználásban már ismert, a magánerős építkezéseken azonban most kezd elterjedni, hiszen az időtállóságról az utóbbi években születtek meg a megbízható referenciák. Mielőtt átadjuk a szót a szakembernek, Nagy Lajosnak, jelezzük, hogy a ragasztott gerendákat készítő, Magyarországra is szállító, a szükséges fákat 700 méter magasról kitermelő osztrák cég a leírásában több magyar épület közt szerepelteti a megyénkbeli murakeresztúri iskolát is, amelynek a tetőszerkezete ezzel a megoldással készült.

– A rétegragasztott gerenda egészen új generációt képvisel a műfajában, kedvező tulajdonságai szavatolják a térhódítását, mi is igyekszünk róla mindenre kiterjedő információt adni – tájékoztatott a Bigimp Kft. vezetője. – Tudni kell róla, hogy a fűrészelt elődeihez, társaihoz képest sokkal nagyobb a teherbírása, mivel a váltakozó szálszerkezetét egymástól eltolva állítják össze, így a rétegek nagy stabilitást biztosítanak. Nagy nyomáson, ragasztva préselik, bemártásokkal konzerválják. Így érik el, hogy elkerüljék a fagerendák idővel bekövetkező tipikus alakváltozásait, a kültéren az időjárás okozta repedéseket, hiszen ezek bosszúságot okoznak a háztulajdonosoknak.

További előnye, hogy a magasabb terhelhetőség, a statikai növekmény miatt akár 42 százalékkal is csökkenhet a faanyag keresztmetszete, ami a felhasznált mennyiség miatt fontos szempont, ráadásul az áthidalandó fesztávok is növekedhetnek. A többféle keresztmetszetű gerendák fix méretben, de egyedi igény szerint is elérhetők a gyártó rugalmas hozzáállásának köszönhetően, így felesleg sem keletkezik. A megtérülés nagyüzemi és magánerős építkezés esetén is bizonyított, jelezte a szakember.

Nagy Lajos elmondta még, hogy a faipari centrum a tapasztalatok és a megrendelői elképzelések alapján szaktanácsadást is nyújt, ami kiterjed a hőszigetelő tényezők figyelembevételére is.