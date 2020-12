Kanizsai Futóklub: A futás erősíti az immunrendszert!

A futás jó eszköz ahhoz, hogy mindig fittek, egészségesek maradjunk – vallják a Kanizsai Futóklub vezetői. A járványügyi intézkedések miatt ugyan a közösségek nem hódolhatnak szenvedélyüknek, ám adtak néhány tanácsot, miként mozgassuk át családunkat.

Nyugodtan kijelenthető: a futóklub elnöke, Nagy Mónika és férje, az alelnöki posztot ellátó Léhart Zoltán a futás megszállottjai. Mónika 13 éves lánya, Borsos Laura már óvodás korában barátságot kötött a mozgásformával, s azóta időjárástól függetlenül fut.

– Meggyőződésünk, ha egészségesen élünk, hosszabb ideig élhetünk minőségi módon – mesélték. – A táplálkozásnak és a mozgásnak együttesen nagy szerepe van ebben, ezért feladatunknak tartjuk, hogy erre felhívjuk az emberek figyelmét. Ha rendszeresen, akár heti több alkalommal futunk, kedvező élettani változások történnek a testünkben. A futást az élet ajándékának tekintjük, mely kétségtelenül a legszabadabb mozgásforma. Zala megyében majdnem mindenütt találunk olyan területet, ahol egy kicsit átmozgathatjuk magunkat egy fél vagy éppen egy órás kocogással, futással. Szerencsések, akik már barátságot kötöttek ezzel a fajta testedzéssel, hiszen a lábunk mindig kéznél van. Vagyis nem kötött életkorhoz és sokféle edzettségi szinten is élvezetes lehet.

Nagy Mónika és Léhárt Zoltán hozzátették: komoly eredménynek tartják, hogy a futóklub mostanra több mint 130 tagot számlál, de sajnálják, hogy a közösségi futás csapatépítő szerepéről most a járvány miatt le kellett mondaniuk. Persze a csapattagok online tartják egymással a kapcsolatot, ebben a helyzetben azt tanácsolják, hogy egyéniben vagy egy háztartásban élők nyugodtan hódoljanak a szenvedélyüknek.

– A motiváció megtartása ebben az időszakban még fontosabb – folytatták. – Könnyebb dolgunk volt, amikor a közösségi futásokon találkoztunk és megbeszélhettük ki, milyen célt tűzött ki maga elé, illetve milyen versenyre készült. Nagyon bízunk benne, hogy tavaszra újra visszaáll a régi rend, és addig is valamilyen formában biztathatjuk a futóinkat. Hideg van és sokszor sötét mire a nap végén eljutunk a futáshoz, ráadásul tisztában vagyunk azzal, hogy egyedül elindulni nehéz. Bizonyára sokkal nagyobb erő kell hozzá, mint máskor. Így mindenki büszke lehet magára, ha mégis bevállalja az egészsége érdekében oly’ fontos mozgást. Bennünket a mínuszok és a tél sem tarthatnak vissza attól, hogy a szabad levegőn legyünk, ezúttal az arcot elfedő maszk nélkül. Nem kell megijedni ettől, persze vannak szabályok. Mindenekelőtt a fokozatosság. Soha ne sokkoljuk le a szervezetünket. Inkább kicsiben kezdjük, apró lépesekkel óvatosan haladjunk a célunk felé. Az is lényeges, hogy ne a legnagyobb fagyban induljunk el először futni, minden télen vannak enyhébb napok is. A bemelegítésre és a nyújtásra a hideg miatt még fokozottabban figyeljünk. Télen a szervezetünk működése lelassul, így nagyobb feladatot jelent az egyes szervrendszerek működését nyugalmi funkcióból munkahelyzetbe hozni. Érdemes háztól házig futni, és edzés után azonnal meleg zuhany vagy fürdő, így garantáltan nem fogunk megfázni és az immunrendszerünk is erősödik.

A ruházatot tekintve a futóklub vezetősége azt tanácsolta a sporttársaknak: viseljenek légáteresztő anyagból készült úgynevezett aláöltözetet, erre egy hőtartó felső kerüljön. És néha szükség van egy harmadik rétegre, ez lehet szélálló dzseki vagy esőkabát is. Sapkát érdemes vinni, ami melegen tartja a fejet, de a kesztyű se maradjon otthon. A sál is lényeges, ami semmiképp ne pamut legyen, inkább vékony anyagból készült körsál. Az orrig felhúzva kiválóan véd a hideg szél ellen és segít, hogy ne a hideg levegőt kelljen belélegezni.

– A családunk szerencsés, hogy együtt futhatunk – tették hozzá. – Szeretjük az erdőt, minden héten legalább háromszor kimegyünk a természetbe. Az erdőben csak vendégek vagyunk és vigyázzunk rá, figyeljünk a környezetünkre.